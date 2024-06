Korespondencja z Paryża

Hurkacz miał prawo być zirytowany, bo aż do sobotniego popołudnia był najwyżej rozstawionym zawodnikiem w turnieju singlistów, który wszystkie swoje mecze grał na obiekcie bez dachu. To sprawiło, że Polak do rozegrania trzech rund potrzebował pięciu dni i ponad 60 godzin, bo mniej więcej tyle - łącznie z przerwami oraz oczekiwaniem na wznowienie rywalizacji - trwały jego mecze.

Nie przeszkodziło to ósmemu tenisiście świata awansować do czwartej rundy Roland Garros. Ten wynik to dla Hurkacza wyrównanie najlepszego wyniku w karierze, bo trzy mecz podczas paryskiego turnieju wygrał także w 2022 roku.

27-latek do niełatwej sytuacji podszedł ze spokojem. - Dużo było spotkań i trochę Francuzów w turnieju, a ja grałem na świetnym korcie, trzecim największym w kompleksie - wyjaśnia Hurkacz i dodaje: - Byłem na miejscu o ósmej albo dziesiątej i zostawałem do wieczora. Mam nadzieję, że za rok zorganizują na korcie hotel, to byłoby znacznie prostsze.

Kiedy jeden z dziennikarzy podczas konferencji prasowej stwierdził, że chyba Polak powinien już wszystkie pozostałe mecze grać pod dachem (faktycznie jego sobotni występ odbędzie się na Susanne Lenglen) Hurkacz odpowiedział: - Też im tak powiedziałem!