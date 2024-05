Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w piątek, że jej resort ma już gotowy projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. - Mam nadzieję uda się go wprowadzić bardzo szybko i będę o to prosiła pana premiera - mówiła Leszczyna.