Roland Garros. Iga Świątek zabrała głos i ruszyła lawinę. „Nie powinna narzekać”

- Uważam, że nie powinna narzekać, bo to ja gram na korcie numer 8 czy 9, gdzie podczas wymian słychać wszystko. Świątek ma szczęście, że może przez cały czas występować na Philippe-Chatrier. Dziś to na mniejszych kortach słychać cały hałas. Kiedy podczas pandemii graliśmy bez fanów na trybunach, sytuacja była trudna, więc teraz cieszę się, że kibice wrócili — nie kryje Hiszpanka.

Czytaj więcej Tenis Roland Garros. Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala. „Agresywny, ma uderzenie” Hubert Hurkacz walczył z deszczem oraz Brandonem Nakashimą przez dwa dni i awansował do trzeciej rundy Roland Garros. - Możliwe, że to był najdłuższy mecz, jaki grałem - mówi Polak. Teraz jego rywalem będzie Denis Shapovalov.

Roland Garros. Daniił Miedwiediew: Wolę podczas meczów ciszę

Stronę Polki wziął za to Miedwiediew. - Nie przeszkadza się zawodnikom, kiedy są gotowi do wykonania drugiego serwisu, oraz podczas wymiany - wyjaśnia. - Nie wiem, czy obok golfa i tenisa jest inny równie techniczny sport sport, gdzie każda milimetrowa zmiana ruchu wpływa na kierunek lotu piłki, a jeśli ktoś krzyknie, możesz popełnić podwójny błąd. To nie jest dobre.

Rosjanin wyjaśnia, że to zasady, które są w tenisie mniej lub bardziej oficjalnie i sytuacja byłaby inna, gdyby po prostu nie istniały. - Zapewne wówczas byśmy do tego przywykli. Tymczasem dziś w 95 proc. meczów podczas turniejów jest cisza, a kiedy przyjeżdżasz na Roland Garros, sytuacja się zmienia. To przeszkadza, stresuje. Ja wolę ciszę - mówi Miedwiediew.

Iga Świątek wraca do gry w Roland Garros. Co zrobią kibice?

- Mam nadzieję, że wciąż będziecie mnie lubić, bo wiem, że francuscy kibice czasami mają zawodników, na których buczą. A ja was kocham oraz uwielbiam tu grać, więc to kontynuujmy - powiedziała Świątek, kończąc swój apel do paryskiej widowni po spotkaniu z Osaką, a podczas konferencji prasowej dodała: - Mam nadzieję, że nie trafię na radar i zostanę potraktowana po ludzku.