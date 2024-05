- Gramy dla was, aby zapewniać wam rozrywkę. Czasami jednak, kiedy podczas wymian coś krzyczycie, bardzo trudno jest zachować koncentrację. Całe życie walczymy o to, aby stawać się coraz lepszymi. Stawka jest olbrzymia. Proszę więc: możecie wspierać nas między wymianami, ale nie w ich trakcie, wtedy byłoby wspaniale - oznajmiła Polka, zwracając się do paryskiej publiczności.

Roland Garros. Iga Świątek w drodze po kolejny tytuł

Świątek przyjechała do Paryża jako obrończyni tytułu i trzykrotna zwyciężczyni Roland Garros. Polka zaczęła udział w turnieju od zwycięstwa nad Francuzką Leolią Jeanjean (6:1, 6:2), a teraz pokonała Osakę po meczu, który poziomem oraz skalą emocji przypominał finał.

Liderka światowego rankingu w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Jana Fett — Marie Bouzkova. Mecz przerwał deszcz przy prowadzeniu tej drugiej 6:2, 1:0. Świątek wróci na kort najprawdopodobniej w piątek, kiedy rozpoczną się mecze trzeciej rundy turnieju singlowego, choć kalendarz tegorocznego Roland Garros torpeduje deszcz.