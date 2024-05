Roland Garros. Zabawy nie było, Iga Świątek zaserwowała wygraną na zimno

Iga Świątek na 23. urodziny pokonała Marię Bouzkovą 6:4, 6:2 i awansowała do czwartej rundy Roland Garros. To była wygrana zaserwowana na zimno, którą Polka mogła świętować z bliskimi, bo do Paryża przyjechała jej rodzina.