Zapomniał jak się przegrywa. Jannik Sinner i długo, długo nic

Włoch stał się niekwestionowanym numerem 1 męskiego tenisa. Przemawiają za tym statystyki, ale i ogromna przewaga w rankingu. Drugi Alexander Zverev traci do Sinnera aż 3 915 pkt.

O swoich osiągnięciach i skoku w hierarchii na sam szczyt mówi w sposób stonowany, jakby wcale nie miał w planach zwycięstw w Wielkim Szlemie i pozycji lidera numer 1 i, że gdyby „nie byłoby tych wszystkich tytułów” to „potraktowałby to jako cenne doświadczenie”. Wyniki przerosły oczekiwania jego samego i – co podkreśla jeden z jego trenerów, Simone Vagnozzi - całego sztabu.

Ile zarobił Jannik Sinner w 2024 roku?

Niewiele mniejsze wrażenie robią pieniądze, które otrzymał za pracę wykonaną przez ostatnie 11 miesięcy. W tym roku zarobił na korcie blisko 17 milionów dolarów. Dodać do tej kwoty trzeba sześć milionów jako premię za zwycięstwo w październikowym Six Kings Slam, turnieju pokazowym organizowanym w Arabii Saudyjskiej.

Magazyn „Forbes” wyliczył, że z kontraktów reklamowych Sinner w tym roku zgarnął 15 milionów dolarów. Już dwa lata temu podpisał 10-letni kontrakt z Nike, wart 150 milionów dolarów. Głównymi partnerami najlepszego tenisisty na świecie są również Head i Rolex, a marketingowe portfolio tenisisty uzupełniają m.in. słynne włoskie marki: Gucci, Lavazza i Alfa Romeo.

W ojczyźnie lider rankingu w rankingach popularności już dawno wyprzedził motocyklistę Valentino Rossiego, pływaczkę Federicę Pellegrini, bije na głowę piłkarzy. Telewizyjna oglądalność jego pierwszego meczu w ATP Finals z Alexem de Minaurem wynosiła we Włoszech 2,27 mln, a rozgrywanego w tym samym dniu hitowego meczu Inter Mediolan – Napoli – 1,7 mln osób. Po finale ATP Finals hala Pala Alpitour wrzała z charakterystycznym „Ole, ole, ole, Sinner, Sinner”. Włosi są bezgranicznie zakochani w swojej tenisowej gwieździe.