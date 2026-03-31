Włosi przegrali z Bośnia w rzutach karnych 1:4, po remisie 1:1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce. To oznacza, że Włochów zabraknie na trzecim mundialu z rzędu.
Czechy wygrały z Danią w rzutach karnych 3:1. Duńczycy nie wykorzystali trzech „jedenastek”, Czesi pomylili się tylko raz.
Po dogrywce Bośnia i Hercegowina zremisowała z Włochami 1:1. O losach rywalizacji przesądzą „jedenastki”.
Ta drużyna mogła się podobać (...). To się oglądało dobrze – mówił po meczu selekcjoner w rozmowie z TVP Sport. Jednocześnie Urban przyznał, że drużynie zabrakło cwaniactwa.
Po dogrywce mecz zakończył się wynikiem 2:2.
- Szkoda, bo mieliśmy zdecydowanie więcej tych okazji. (...) Piłka czasem jest naprawdę okrutna – mówił strzelec drugiego gola dla Polski w rozmowie z TVP Sport. - Piłka nie jest fair czasami. Mam takie odczucie, że niezasłużenie dziś przegrywamy – dodał.
Kasper Høgh przedłuża nadzieję Duńczyków na udział w mundialu.
Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował w serwisie X, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony pomimo przegranego finału baraży o mundial.
Szwecja awansowała na mundial mimo że nie wygrała żadnego meczu w eliminacjach, a rywalizację ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią zakończyła z dwoma punktami na koncie i stosunkiem bramek 4:12. Oznacza to, że w dwóch meczach barażowych Szwecja strzeliła o dwa gole więcej niż w całych eliminacjach. Co ciekawe Kosowo, które w grupie dwa razy wygrało ze Szwecją i łącznie zdobyło 11 punktów na mundial nie jedzie, bo przegrało baraż z Turcją. Wszystko to jest konsekwencją pojawienia się Ligi Narodów i „włączenie” jej do ścieżki barażowej. Polska skorzystała z tego w 2024 roku, gdy po przegraniu eliminacji do Euro 2024 dostała się do baraży dzięki temu, że w Lidze Narodów grała wówczas w Dywizji A.
Gola, który może dać Czechom awans na mundial zdobył Ladislav Krejčí.
W meczach Bośni i Hercegowiny z Włochami i Czech z Danią trwają dogrywki. Oba mecze zakończyły się wynikami 1:1.
Niestety przydarzyło się to w tym najważniejszym, decydującym o awansie na mundial meczu.
64 proc. posiadania piłki, 15 strzałów, 7 celnych, 9 rzutów rożnych – to okazało się zbyt mało na Szwedów.
Ostatni raz nie zagraliśmy na piłkarskich mistrzostwach świata w 2014 roku.
Polacy przeważali, ale przegrali w finale baraży ze Szwedami 2:3, tracąc bramkę w ostatnich minutach. Nadzieję na awans odebrał nam Viktor Gyokeres.
Polska rozegrała dobre spotkanie, ale to nie wystarczyło.
Piątek obserwuje za zagranie w polu karnym żółtą kartkę.
Rzut wolny z naszej połowy. Będzie długa piłka.
Piątek zastępuje Nicolę Zalewskiego.
Sędzia dolicza cztery minuty. Ostatnie cztery minuty nadziei na mundial.
Pod polską bramką dochodzi do gigantycznego zamieszania. Jeden strzał broni Grabara, drugi trafia w obramowanie bramki, ale za trzecim razem Viktor Gyokeres trafia do siatki.
Było gorąco pod polską bramką ale Grabara pewnie obronił nieprzyjemny strzał Amariego.
Jan Bednarek wybija na rzut rożny.
Na tę chwilę w trzech z czterech baraży jest remis. Prowadzi tylko Turcja z Kosowem. Ale gola Bośniaków sprawdza jeszcze VAR. Gol potwierdzony!
Szwedzi coraz częściej wybijają piłkę jak najdalej od swojej bramki.
Po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego kotłuje się w szwedzkim polu karnym, ale brakuje kropki nad „i”.
Czerwona kartka? Jeszcze nie, ale defensywny pomocnik Szwecji balansuje na cienkiej linie.
Szwedzki defensywny pomocnik faulował Pietuszewskiego.
Tymczasem intensywnie rozgrzewa się Michał Skóraś, który zapewne zmieni Matty'ego Casha.
Cash popełnia błędy, traci piłkę. Oby nie skończyło się to dla nas jakimś nieszczęściem.
Na 18. minut przed końcem Duńczycy zdobywają gola na 1:1.
Kamiński pędzi na bramkę, ale obrońca jest przed nim. Cofa do bramkarza, ten zagrywa dość niefrasobliwie, ale Kamińskiemu nie udaje się przejąć futbolówki. Szkoda.
Pietuszewski dostał kartkę za ostre wejście w Lindelofa w szwedzkim polu karnym.
Turcja prowadzi w barażowym meczu 1:0.
Z boiska schodzi Karol Świderski. Nieco wcześniej Jesper Karlstroem zobaczył żółtą kartkę za faul na Robercie Lewandowskim.
Lewandowski posłał Kamińskiego prostopadłą piłką do ataku niemal tak, jak w meczu u siebie z Holandią. Kamiński nie zdołał jednak oddać strzału. Ale szukamy trzeciego gola, to dobrze!
Na szczęście sędzia nie zmienił decyzji po interwencji VAR. 2:2, teraz czas wyjść na prowadzenie!
Matty Cash Dośrodkowuje w pole karne, Jakub Kamiński przedłuża podanie głową, Nicola Zalewski zagrywa do Świderskiego a ten trafia do siatki!
Polska naciska, ale brakuje nam wykończenia.
Najpierw zupełnie niepilnowany po lewej stronie naszego pola karnego Elanga źle przyjął piłkę, a po dośrodkowaniu Szwedzi niecelnie uderzali na bramkę Grabary w dogodnej pozycji.
Elanga sprawia chyba najwięcej problemów polskim obrońcom.
Jak na razie to nie jest zbyt udany mecz kapitana polskiej reprezentacji.
Karny? Nie. Sędzia nie dopatruje się faulu. Wcześniej ładną akcją popisał się Sebastian Szymański.
Jest siódmy rzut rożny dla Polski, ale wrzutka z rożnego ląduje w rękach Nordfeldta.
Przed nami 45 minut nadziei na powrót Polaków do gry o mundial.
Obyśmy w II połowie ponownie odwrócili losy meczu.
Bezbramkowy remis utrzymuje się za to w meczu Kosowa z Turcją.
Polacy w pierwszej połowie częściej byli przy piłce (57 proc. do 43 proc.), oddali 9 strzałów (6 celnych) przy 2 strzałach (obu celnych) Szwedów i wywalczyli 6 rzutów rożnych (Szwedzi ani razu nie wybijali piłki z rzutu rożnego). Statystyki jednak nie grają - Szwedzi wycisnęli z I połowy 100 proc. tego co mogli i od wyjazdu na mundial dzieli ich 45 minut.
Wynik gorszy niż gra. Polska nie zasługuje na to, by przegrywać.
Piotr Zieliński znalazł długą piłką w polu karnym Jakuba Kamińskiego, ten atakowany przez dwóch Szwedów stanął jednak oko w oko z Nordfeldtem – i przegrał ten pojedynek.
Wciąż wprawdzie prowadzą 1:0, ale całą II połowę będą grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Alessandro Bastoniego.
Piłkę z rzutu wolnego wrzuca na krótki słupek Benjamin Nygren, a tam jest zupełnie niepilnowany Lagerbielke, który z bliska pokonuje Grabarę.
Kiwior został ukarany za sfaulowanie Elangi.
Zanim jednak strzał został zablokowany szybką wymianą piłki popisali się Piotr Zieliński z Sebastianem Szymańskim.
Jednocześnie gramy dość uważnie w obronie. Kolejny dobry mecz Sebastiana Szymańskiego, który czasem wciela się w defensywnego pomocnika.
Robert Lewandowski próbuje uderzać fałszem, Polska wywalczyła szósty rzut rożny.
Jego strzał odbija jednak Nordfeldt. Chwilę później w dobrej okazji znajduje się Świderski. W odpowiedzi Szwedzi grają długą piłkę pomijając naszą drugą linię, ale na posterunku jest Przemysław Wiśniewski.
Nicola Zalewski dostaje piłkę od Piotra Zielińskiego, dynamicznie wchodzi w pole karne z lewej strony i zawija piłkę tak, że ta po rękach bramkarza Szwecji trafia do siatki! Wracamy do gry!
Szwedzi znów wybijają na rzut rożny. Złe dośrodkowanie Szymańskiego z rzutu rożnego, ale będzie kolejny rzut rożny.
Oby ten napór Polaków zakończył się wyrównaniem.
Szwedzi wybijają na rzut rożny po wstrzeleniu piłki w pole karne. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zamieszanie w szwedzkim polu karnym kończy się strzałem Jakuba Kamińskiego z kilkunastu metrów. Ale to nie mogło zaskoczyć szwedzkiego bramkarza. Polacy osiągają przewagę.
Błąd w środku pola popełnia Świderski, Szwedzi ruszają, Ayari jest już blisko pola karnego, ale fantastyczną interwencją popisuje się Sebastian Szymański.
Matty Cash dynamicznie wychodzi prawą stroną, niemal z linii końcowej zagrywa do Karola Świderskiego, Świderski natychmiast składa się do strzału, uderza ładnie z pierwszej piłki, ale broni Norfeldt.
Do ataku włączył się Jakub Kiwior, zagrał do Karola Świderskiego, ten chciał wypuścić w pole karne Lewandowskiego, ale napastnik Barcelony nie zrozumiał jego intencji.
Z lewej strony zaatakował Gudmundsson, zagrał w pole karne do Yasina Ayariego, ten odegrał piętą do Anthony'ego Elangi, a zawodnik Newcastle United uderzył nie do obrony, w okienko bramki Grabary. Musimy gonić wynik.
Do obrony cofa się też Robert Lewandowski. Zaczynamy się bronić dość głęboko.
Gola zdobył Moise Kean.
Z lewego skrzydła zszedł Nicola Zalewski, nieudana próba wybicia przez szwedzkich obrońców, piłka spada pod nogi Matty'ego Casha, a ten... nie trafia w nią, futbolówka odbija się za to od jego ręki. Szansa zmarnowana.
Na szczęście na razie obywa się to bez konsekwencji.
Szwedzi grają agresywnie, często akcje kończą się faulami. Na razie żadna ze stron nie miała dobrej okazji do strzelenia gola.
Tym razem się nie udało – Jakub Kamiński złapany na spalonym.
Jest nieprzyjemna wrzutka Yasina Ayariego z prawej strony w polskie pole karne, ale Kamil Grabara pewnie wychodzi.
Gola, który przybliża Czechów do mundialu zdobył Pavel Šulc.
Szwedzka drużyna wydaje się czekać na okazję do kontrataku.
Lewym skrzydłem popędził Jakub Kamiński, ale przy próbie dośrodkowania został zablokowany.
Napastnik Barcelony fauluje jednak Gustafa Lagerbielkego.
Rozpoczyna się starcie, którego stawką jest mundial. Za 90 minut, a może dopiero za 120 dowiemy się czy do USA, Meksyku i Kanady pojadą Polacy, czy Szwedzi.
Po odśpiewaniu go przez naszych reprezentantów i kibiców rozlega się hymn Szwecji.
Polaków wyprowadza kapitan, Robert Lewandowski.
Za chwilę pierwsze jedenastki wyjdą na murawę. Do meczu pozostało 7 minut.
Jak dotąd, odkąd selekcjonerem został Urban, Świderski pojawiał się na murawie tylko wchodząc z ławki. W meczu z Albanią zagrał 28 minut.
Wynik? W 40,9 proc. tych symulacji wygrywała Szwecja, w 32,4 proc. - Polska, 26,7 proc. symulacji w regulaminowym czasie gry kończyło się remisem.
Tak, to nie żart – regulamin baraży jest taki, że przegrani w półfinałach grają ze sobą mecz, który jest „finałem pocieszenia”. Inni przegrani w czwartkowych barażach też grają ze sobą - Słowacja z Rumunią, Walia z Irlandią Północną i Irlandia z Macedonią Północną.
Też liczymy, że wyeliminowanie Szwecji nie wpłynie na przyjaźń polsko-szwedzką.
- Głowa będzie miała tutaj duże znaczenie – mówi w rozmowie z TVP Sport selekcjoner Jan Urban.
Nazwę stadion „zawdzięcza" szwedzkiej sieci Strawberry. Wcześniej obiekt nazywał się Friends Arena.
Trener Graham Potter skierował na murawę następującą jedenastkę: Kristoffer Nordfeldt – Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson – Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren – Viktor Gyokeres. Największą gwiazdą Szwedów jest oczywiście Viktor Gyokeres, napastnik Arsenalu Londyn. Przypomnijmy, że – jeszcze w barwach Sportingu Lizbona – Gyokeres strzelił w 58 meczach aż 63 gole.
Zamiast Tomasza Kędziory, obrońcy PAOK Saloniki zagra Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź, bohater wyjazdowego meczu Holandia-Polska (1:1) w eliminacjach. Do składu wraca Nicola Zalewski, który zastąpi na wahadle Michała Skórasia. Jest też Karol Świderski w miejsce Filipa Rózgi, za plecami Roberta Lewandowskiego.
Wszystko już jasne. Poznaliśmy skład, w jakim Polska zagra w barażu ze Szwecją, którego stawką będzie awans na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie.
Szymański, który w kadrze rozegrał już 51 spotkań w kadrze nie ma na swoim koncie zbyt wielu meczów, które kibice uznawaliby za udane. W meczu z Albanią nie tylko dobrze dograł z rzutu rożnego na głowę Roberta Lewandowskiego i podał piłkę Piotrowi Zielińskiemu przed oddaniem przez niego strzału na wagę zwycięstwa, ale przede wszystkim dawał dużo pewności w środku pola, błyszcząc nie tylko w ofensywie, ale też w odbiorze.
Urban, jako piłkarz reprezentacji Polski, walczył ze Szwedami o udział w mundialu 1990. Polska rywalizowała wówczas w grupie ze Szwecją, Anglią i Albanią. Z Albanią Urban i jego koledzy się uporali (1:0 u siebie, 2:1 na wyjeździe), z Anglią udało się zremisować 0:0 u siebie, ale legendarnym Wembley gładko ulegli gospodarzom 0:3. Ze Szwedami nie udało się wywalczyć ani jednego punktu – w meczu na wyjeździe przegraliśmy 1:2, a u siebie – 0:2. Urban zagrał w pierwszym z tych spotkań. Ostatecznie na mundial awansowała Szwecja i Anglia. Ta druga reprezentacja skończyła wówczas mistrzostwa świata na czwartym miejscu, Szwecja nie wyszła na mundialu w 1990 roku z grupy.
Spotkanie rozpocznie się - tak jak inne europejskie baraże, których stawką jest udział w mundialu – o 20:45.
Vincić ma prawo dobrze nam się kojarzyć - w 2024 roku ten sam arbiter poprowadził barażowy mecz z udziałem Polski, w którym nasza reprezentacja walczyła o udział w Euro 2024 z Estonią. Przypomnijmy, że wygraliśmy wtedy 5:1.
Szwedzi kompromitująco źle wypadli w eliminacjach do mistrzostw świata – w niezbyt trudnej grupie ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią zdobyli zaledwie 2 punkty i zajęli ostatnie miejsce. Prawo gry w barażach uzyskali dzięki wygraniu grupy C1 Ligi Narodów.
Z kolei Oskar „Pietuszewski jest jeszcze anonimowy” dla Szwedów – mówi Grzelak. – Byłem na meczu w Jönköping, gdzie Polska wygrała 6:0 i Pietuszewski zagrał świetnie. Myślę, że więcej się będzie o nim mówiło po wtorkowym meczu. Oglądałem go w spotkaniu z Albanią i byłem pod wrażeniem. Myślałem, że te zachwyty to był taki trochę internetowy hype, przesada, ale wszedł na boisko, grał odważnie i pomógł drużynie zbliżyć się do bramki rywala. Trener Jan Urban wie, jak ustawić zespół, ale dla mnie jest oczywiste, że jeśli nie wystawi Pietuszewskiego w podstawowym składzie, to powinien go szybko wpuścić na boisko – dodaje.
Kibice w Szwecji są w euforii i powiedzą, że to ona jest faworytem, ale ludzie zawodowo zajmujący się piłką dają Polsce 60 proc. szans – mówi „Rzec...
Z Albanią zagraliśmy tak: Kamil Grabara – Tomasz Kędziora (62, Karol Świderski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński (82, Jakub Moder), Michał Skóraś – Filip Rózga (46, Oskar Pietuszewski), Jakub Kamiński (90+1, Arkadiusz Pyrka) – Robert Lewandowski (90+2, Bartosz Slisz). Na mecz ze Szwecją wraca pauzujący za kartki Nicola Zalewski, który, jeśli zagra, zastąpi Michała Skórasia (jako wahadłowy) lub Filipa Rózgę (jako jedna z dwóch „10” za plecami Roberta Lewandowskiego). Nie wiadomo też czy Jan Urban zdecyduje się na tak ofensywne zestawienie w środku pola – z Albanią graliśmy bez klasycznej „6” (czyli defensywnego pomocnika), w meczu ze Szwedami do składu może wrócić Bartosz Ślisz. A może tym razem od pierwszej minuty wybiegnie na murawę Oskar Pietuszewski?
Ósmy mecz i ósme zwycięstwo – tym razem 1:0 w Czarnogórze. Bramki 23:2. Czapki z głów panowie.
W siedmiu meczach, w których poprowadził kadrę, Urban wygrał pięć razy, dwa zremisował.
Rywalami Polski (oby) lub Szwecji będą Holendrzy (Polacy rywalizowali z nimi już w eliminacjach do mundialu dwukrotnie remisując 1:1), Japończycy i Tunezyjczycy.
Nie mamy nic przeciwko analogicznemu wynikowi w meczu seniorów – i to nie do przerwy lecz po zakończeniu meczu.
Po golu obrońcy Widzewa Łódź Marcela Krajewskiego prowadzimy na wyjeździe z Czarnogórą 1:0.
W 2022 roku do awansu przez baraże na mundial wystarczyła nam wygrana u siebie ze Szwecją 2:0, ponieważ w półfinale mieliśmy grać z Rosją, która została wykluczona z udziału w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich ze względu na agresję na Ukrainę. Z kolei w 2024 roku w barażach, których stawką była gra na Euro 2024, w półfinale wygraliśmy 5:1 z Estonią, a w finale – po rzutach karnych (5:4) – wyeliminowaliśmy Walię (w regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 0:0).
– Mamy swoje marzenia i jutro na pewno napiszemy nową historię – przekonuje Jakub Kamiński. – W takich spotkaniach ważną rolę odgrywają umiejętności indywidualne. Bardzo dużo naszych zawodników jest wiodącymi postaciami w klubach. Jesteśmy w dobrym momencie. Nic tylko wyjść i pokazać to na boisku. Jestem pewien, że wygramy – mówi skrzydłowy FC Koeln.
Pietuszewski w barwach reprezentacji U-21 zagrał w 6 meczach i zdobył 4 gole. W reprezentacji seniorskiej zadebiutował w barażu z Albanią - na murawie pojawił się na początku II połowy.
Młodzieżowa kadra, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek walczy o punkty z Czarnogórą. Kadra U-21 idzie przez eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza – w 7 meczach zdobyła komplet 21 punktów.
Lewandowski, który jest zdobywcą największej liczby goli dla polskiej kadry (drugi w tym zestawieniu Włodzimierz Lubański ma na koncie 48 goli) bramkę nr 89 zdobył w meczu z Albanią. By strzelić 89 goli Lewandowski potrzebował 164 meczów.
4 grudnia 2022 roku Polacy przegrali z przyszłymi wicemistrzami świata, których do zwycięstwa doprowadził Kylian Mbappe (strzelił dwa gole, trzeciego dołożył Olivier Giroud). Honorowego gola dla Polski strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego – choć za pierwszym razem Hugo Lloris obronił jego strzał. Sędzia zarządził jednak powtórkę rzutu karnego, ponieważ przy pierwszej „jedenastce” Hugo Lloris wyszedł przed linię bramkową zanim Lewandowski dotknął piłki (w ten sposób skraca się strzelcowi kąt). Polska zagrała wówczas w składzie: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (87. Jan Bednarek), Bartosz Bereszyński – Grzegorz Krychowiak (71. Krystian Bielik) – Jakub Kamiński (71. Zalewski), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (64. Arkadiusz Milik), Przemysław Frankowski (87. Kamil Grosicki) – Lewandowski.
O historyczny awans rywalizuje Kosowo, które o pierwszy w historii awans na wielką imprezę gra u siebie z Turcją, ale też Włochy, które ostatni raz na mundialu grały w 2014 roku (o awans powalczą w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną) oraz Czesi i Duńczycy. W barażach interkontynentalnych o awans grają DR Konga z Jamajką oraz Irak z Boliwią.
W meczach oficjalnych rozgrywanych ze Szwecją zanotowaliśmy 9 zwycięstw, 4 remisy i 15 porażek. W meczach tych zdobyliśmy 41 goli, straciliśmy 59. Ostatni raz mierzyliśmy się ze Szwedami 29 marca 2022 w Chorzowie, gdy w finale baraży o udział w mundialu w Katarze wygraliśmy 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego (z karnego) i Piotra Zielińskiego. Ostatni raz na wyjeździe wygraliśmy jednak niemal 100 lat temu – 28 września 1930 roku wygraliśmy w Sztokholmie 3:0 po golach Józefa Ciszewskiego (2) i Józefa Smoczka.
Szwecji awans do finału baraży zapewnił napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Szwedzi nie musieli jednak drżeć o wynik jak Polacy, bo prowadzili od 6 minuty, a Ukraina honorową bramkę zdobyła dopiero w 90. minucie spotkania.
„To Albańczycy robili lepsze wrażenie. Wiedzieli, że ich siłą jest dobra gra w obronie i czekali na kontry. Raz przy naszej pomocy im się udało i do przerwy prowadzili 1:0” - pisał po meczu na łamach rp.pl Stefan Szczepłek. Na szczęście w drugiej połowie sygnał do walki dał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, który po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego przeskoczył albańskiego obrońcę, wygrał pojedynek powietrzny z bramkarzem i doprowadził do wyrównania. Zwycięstwo dał nam, strzałem z dystansu, drugi z liderów kadry Piotr Zieliński.
Po wygraniu 2:1 (0:1) w półfinale baraży z Albanią Polska zmierzy się w finale ze Szwecją, która w swoim półfinale pokonała 3:1 Ukrainę w meczu rozgrywanym w Walencji (Ukraińcy nie mogą rozgrywać meczów, w których są gospodarzami, na Ukrainie w związku z trwającą w tym kraju wojną).
