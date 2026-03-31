23:37 Na tym kończymy relację.

Dziękujemy, że byliście z nami.

23:36 Bośnia i Hercegowina awansowała na mundial!

Włosi przegrali z Bośnia w rzutach karnych 1:4, po remisie 1:1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce. To oznacza, że Włochów zabraknie na trzecim mundialu z rzędu.

23:30 Czesi jadą na mundial!

Czechy wygrały z Danią w rzutach karnych 3:1. Duńczycy nie wykorzystali trzech „jedenastek”, Czesi pomylili się tylko raz.

23:25 Rzuty karne zdecydują też o tym, czy na mundial pojadą Włosi

Po dogrywce Bośnia i Hercegowina zremisowała z Włochami 1:1. O losach rywalizacji przesądzą „jedenastki”.

23:23 Jan Urban po meczu: Powiedziałem drużynie „dziękuję”

Ta drużyna mogła się podobać (...). To się oglądało dobrze – mówił po meczu selekcjoner w rozmowie z TVP Sport. Jednocześnie Urban przyznał, że drużynie zabrakło cwaniactwa.

23:20 O awansie do mundialu w meczu Czechy Dania zdecydują rzuty karne

Po dogrywce mecz zakończył się wynikiem 2:2.

23:13 Karol Świderski po meczu: Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym

- Szkoda, bo mieliśmy zdecydowanie więcej tych okazji. (...) Piłka czasem jest naprawdę okrutna – mówił strzelec drugiego gola dla Polski w rozmowie z TVP Sport. - Piłka nie jest fair czasami. Mam takie odczucie, że niezasłużenie dziś przegrywamy – dodał.

23:10 Dania doprowadza do remisu w dogrywce meczu z Czechami

Kasper Høgh przedłuża nadzieję Duńczyków na udział w mundialu.

23:07 Jan Urban pozostanie selekcjonerem

Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował w serwisie X, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony pomimo przegranego finału baraży o mundial.

23:02 Szwecja w dwóch meczach barażowych strzeliła więcej goli niż w całych eliminacjach do mundialu

Szwecja awansowała na mundial mimo że nie wygrała żadnego meczu w eliminacjach, a rywalizację ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią zakończyła z dwoma punktami na koncie i stosunkiem bramek 4:12. Oznacza to, że w dwóch meczach barażowych Szwecja strzeliła o dwa gole więcej niż w całych eliminacjach. Co ciekawe Kosowo, które w grupie dwa razy wygrało ze Szwecją i łącznie zdobyło 11 punktów na mundial nie jedzie, bo przegrało baraż z Turcją. Wszystko to jest konsekwencją pojawienia się Ligi Narodów i „włączenie” jej do ścieżki barażowej. Polska skorzystała z tego w 2024 roku, gdy po przegraniu eliminacji do Euro 2024 dostała się do baraży dzięki temu, że w Lidze Narodów grała wówczas w Dywizji A.

22:56 Czechy wychodzą na prowadzenie w dogrywce meczu z Danią

Gola, który może dać Czechom awans na mundial zdobył Ladislav Krejčí.

22:47 Na mundial nie jedzie też Kosowo, które przegrało 0:1 z Turcją

W meczach Bośni i Hercegowiny z Włochami i Czech z Danią trwają dogrywki. Oba mecze zakończyły się wynikami 1:1.

22:44 Jan Urban po siedmiu meczach bez porażki przegrał jako selekcjoner po raz pierwszy

Niestety przydarzyło się to w tym najważniejszym, decydującym o awansie na mundial meczu.

22:43 Polska miała przewagę, ale Szwecja była skuteczniejsza

64 proc. posiadania piłki, 15 strzałów, 7 celnych, 9 rzutów rożnych – to okazało się zbyt mało na Szwedów.

22:41 Po raz pierwszy od 12 lat Polska nie zagra na mundialu

Ostatni raz nie zagraliśmy na piłkarskich mistrzostwach świata w 2014 roku.

22:39 95 minuta. KONIEC! Szwecja jedzie na mundial

Polska rozegrała dobre spotkanie, ale to nie wystarczyło.

22:37 93 minuta. Wyjście Grabary nic nie dało. Kolejna wrzutka w pole karne kończy się odgwizdaniem faulu Piątka

Piątek obserwuje za zagranie w polu karnym żółtą kartkę.

22:37 92 minuta. Kamil Grabara idzie w pole karne Szwedów!

Rzut wolny z naszej połowy. Będzie długa piłka.

22:35 91 minuta. Jan Urban posyła do boju Krzysztofa Piątka

Piątek zastępuje Nicolę Zalewskiego.

22:34 90 minuta. Kamil Grosicki za Matty'ego Casha

Sędzia dolicza cztery minuty. Ostatnie cztery minuty nadziei na mundial.

22:32 88 minuta. KATASTROFA. 3:2 DLA SZWECJI!

Pod polską bramką dochodzi do gigantycznego zamieszania. Jeden strzał broni Grabara, drugi trafia w obramowanie bramki, ale za trzecim razem Viktor Gyokeres trafia do siatki.

22:31 87 minuta. Grabara!

Było gorąco pod polską bramką ale Grabara pewnie obronił nieprzyjemny strzał Amariego.

22:30 86 minuta. Długi wrzut z autu Szwedów w polskie pole karne

Jan Bednarek wybija na rzut rożny.

22:28 Bośnia i Hercegowina wyrównuje w meczu z Włochami

Na tę chwilę w trzech z czterech baraży jest remis. Prowadzi tylko Turcja z Kosowem. Ale gola Bośniaków sprawdza jeszcze VAR. Gol potwierdzony!

22:27 83 minuta. Polacy coraz mocniej naciskają

Szwedzi coraz częściej wybijają piłkę jak najdalej od swojej bramki.

22:24 80 minuta. Gustav Lundgren wchodzi na murawę za Benjamina Nygrena

22:24 79 minuta. Po rzucie rożnym piłka trafia w Bednarka, spada pod nogi Kamińskiego, kończy się na rożnym

Po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego kotłuje się w szwedzkim polu karnym, ale brakuje kropki nad „i”.

22:23 78 minuta. Bergvall fauluje Piotra Zielińskiego

Czerwona kartka? Jeszcze nie, ale defensywny pomocnik Szwecji balansuje na cienkiej linie.

22:20 75 minuta. Lucas Bergvall z żółtą kartką

Szwedzki defensywny pomocnik faulował Pietuszewskiego.

22:18 74 minuta. Oskar Pietuszewski ma piłkę przed polem karnym. Próbuję strzału, ale uderzenie jest bardzo niecelne

Tymczasem intensywnie rozgrzewa się Michał Skóraś, który zapewne zmieni Matty'ego Casha.

22:17 72 minuta. Bardzo niepewnie w obronie zaczyna wyglądać Matty Cash

Cash popełnia błędy, traci piłkę. Oby nie skończyło się to dla nas jakimś nieszczęściem.

22:16 Tymczasem Dania wraca do gry w meczu z Czechami

Na 18. minut przed końcem Duńczycy zdobywają gola na 1:1.

22:11 67 minuta. Sebastian Szymański prostopadłym podaniem zagrywa piłkę do Jakuba Kamińskiego

Kamiński pędzi na bramkę, ale obrońca jest przed nim. Cofa do bramkarza, ten zagrywa dość niefrasobliwie, ale Kamińskiemu nie udaje się przejąć futbolówki. Szkoda.

22:09 64 minuta. Żółta kartka dla Oskara Pietuszewskiego

Pietuszewski dostał kartkę za ostre wejście w Lindelofa w szwedzkim polu karnym.

22:08 Tymczasem historyczny awans na mundial oddala się od Kosowa

Turcja prowadzi w barażowym meczu 1:0.

22:06 62 minuta. Oskar Pietuszewski wchodzi na murawę

Z boiska schodzi Karol Świderski. Nieco wcześniej Jesper Karlstroem zobaczył żółtą kartkę za faul na Robercie Lewandowskim.

22:03 58 minuta. Ależ podanie Roberta Lewandowskiego do Jakuba Kamińskiego!

Lewandowski posłał Kamińskiego prostopadłą piłką do ataku niemal tak, jak w meczu u siebie z Holandią. Kamiński nie zdołał jednak oddać strzału. Ale szukamy trzeciego gola, to dobrze!

22:01 56 minuta. Było trochę strachu, bo sprawdzany był potencjalny spalony

Na szczęście sędzia nie zmienił decyzji po interwencji VAR. 2:2, teraz czas wyjść na prowadzenie!

21:59 55 minuta. 2:2!!!! KAROL ŚWIDERSKI!!!

Matty Cash Dośrodkowuje w pole karne, Jakub Kamiński przedłuża podanie głową, Nicola Zalewski zagrywa do Świderskiego a ten trafia do siatki!

21:58 53 minuta. Robert Lewandowski uderza na bramkę Nordfeldta, ale niecelnie

Polska naciska, ale brakuje nam wykończenia.

21:56 52 minuta. Mieliśmy szczęście!

Najpierw zupełnie niepilnowany po lewej stronie naszego pola karnego Elanga źle przyjął piłkę, a po dośrodkowaniu Szwedzi niecelnie uderzali na bramkę Grabary w dogodnej pozycji.

21:55 50 minuta. Po akcji Elangi Szwedzi wywalczyli rzut rożny

Elanga sprawia chyba najwięcej problemów polskim obrońcom.

21:53 48 minuta. Kamiński znajduje w polu karnym Lewandowskiego, ale ten zostaje zablokowany

Jak na razie to nie jest zbyt udany mecz kapitana polskiej reprezentacji.

21:52 47 minuta. Jakub Kamiński w polu karnym atakowany przez Szweda pada na murawę

Karny? Nie. Sędzia nie dopatruje się faulu. Wcześniej ładną akcją popisał się Sebastian Szymański.

21:49 46 minuta. Rozpoczyna lewą stroną Nicola Zalewski

Jest siódmy rzut rożny dla Polski, ale wrzutka z rożnego ląduje w rękach Nordfeldta.

21:48 Wracamy na murawę

Przed nami 45 minut nadziei na powrót Polaków do gry o mundial.

21:44 Na pocieszenie - z Albanią po pierwszej połowie przegrywaliśmy po dużo gorszej grze

Obyśmy w II połowie ponownie odwrócili losy meczu.

21:43 Po pierwszych połowach baraży bliżej mundialu są Szwedzi, Czesi i Włosi

Bezbramkowy remis utrzymuje się za to w meczu Kosowa z Turcją.

21:38 Polska ma przewagę, Szwecja prowadzi

Polacy w pierwszej połowie częściej byli przy piłce (57 proc. do 43 proc.), oddali 9 strzałów (6 celnych) przy 2 strzałach (obu celnych) Szwedów i wywalczyli 6 rzutów rożnych (Szwedzi ani razu nie wybijali piłki z rzutu rożnego). Statystyki jednak nie grają - Szwedzi wycisnęli z I połowy 100 proc. tego co mogli i od wyjazdu na mundial dzieli ich 45 minut.

21:35 Koniec I połowy. Nie jest dobrze

Wynik gorszy niż gra. Polska nie zasługuje na to, by przegrywać.

21:33 45 minuta. To powinno być 2:2!

Piotr Zieliński znalazł długą piłką w polu karnym Jakuba Kamińskiego, ten atakowany przez dwóch Szwedów stanął jednak oko w oko z Nordfeldtem – i przegrał ten pojedynek.

21:32 A walczący o mundial Włosi są w opałach

Wciąż wprawdzie prowadzą 1:0, ale całą II połowę będą grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Alessandro Bastoniego.

21:30 43 minuta. Niestety, znów przegrywamy. 2:1 dla Szwecji

Piłkę z rzutu wolnego wrzuca na krótki słupek Benjamin Nygren, a tam jest zupełnie niepilnowany Lagerbielke, który z bliska pokonuje Grabarę.

21:29 42 minuta. Żółta kartka dla Jakuba Kiwiora

Kiwior został ukarany za sfaulowanie Elangi.

21:28 41 minuta. Ładna akcja Polaków zakończona zablokowanym strzałem Lewandowskiego

Zanim jednak strzał został zablokowany szybką wymianą piłki popisali się Piotr Zieliński z Sebastianem Szymańskim.

21:25 39 minuta. Gra Polaków może się podobać. To nasi reprezentanci prowadzą grę

Jednocześnie gramy dość uważnie w obronie. Kolejny dobry mecz Sebastiana Szymańskiego, który czasem wciela się w defensywnego pomocnika.

21:24 37 minuta. Ależ napór Polaków!

Robert Lewandowski próbuje uderzać fałszem, Polska wywalczyła szósty rzut rożny.

21:21 33 minuta. A teraz gola mógł zdobyć Jakub Kamiński!

Jego strzał odbija jednak Nordfeldt. Chwilę później w dobrej okazji znajduje się Świderski. W odpowiedzi Szwedzi grają długą piłkę pomijając naszą drugą linię, ale na posterunku jest Przemysław Wiśniewski.

21:19 32 minuta. GOL DLA POLSKI! ZALEWSKI!

Nicola Zalewski dostaje piłkę od Piotra Zielińskiego, dynamicznie wchodzi w pole karne z lewej strony i zawija piłkę tak, że ta po rękach bramkarza Szwecji trafia do siatki! Wracamy do gry!

Nicola Zalewski Foto: PAP

21:17 30 minuta. Nicola Zalewski dośrodkowuje z lewej strony

Szwedzi znów wybijają na rzut rożny. Złe dośrodkowanie Szymańskiego z rzutu rożnego, ale będzie kolejny rzut rożny.

21:16 29 minuta. Piotr Zieliński wpada w pole karne, szuka okazji do strzału, ale w ostatniej chwili piłkę wybija szwedzki obrońca

Oby ten napór Polaków zakończył się wyrównaniem.

21:14 27 minuta. Tym razem Jakub Kamiński atakuje prawym skrzydłem

Szwedzi wybijają na rzut rożny po wstrzeleniu piłki w pole karne. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zamieszanie w szwedzkim polu karnym kończy się strzałem Jakuba Kamińskiego z kilkunastu metrów. Ale to nie mogło zaskoczyć szwedzkiego bramkarza. Polacy osiągają przewagę.

21:13 26 minuta. A teraz było blisko drugiego gola dla Szwecji

Błąd w środku pola popełnia Świderski, Szwedzi ruszają, Ayari jest już blisko pola karnego, ale fantastyczną interwencją popisuje się Sebastian Szymański.

21:12 25 minuta. Ależ szansa dla Polski!

Matty Cash dynamicznie wychodzi prawą stroną, niemal z linii końcowej zagrywa do Karola Świderskiego, Świderski natychmiast składa się do strzału, uderza ładnie z pierwszej piłki, ale broni Norfeldt.

21:10 23 minuta. Ładna akcja Polaków, ale kończy się nieporozumieniem

Do ataku włączył się Jakub Kiwior, zagrał do Karola Świderskiego, ten chciał wypuścić w pole karne Lewandowskiego, ale napastnik Barcelony nie zrozumiał jego intencji.

21:05 19 minuta. Niestety. Jest 1:0 dla Szwecji.

Z lewej strony zaatakował Gudmundsson, zagrał w pole karne do Yasina Ayariego, ten odegrał piętą do Anthony'ego Elangi, a zawodnik Newcastle United uderzył nie do obrony, w okienko bramki Grabary. Musimy gonić wynik.

21:03 17 minuta. Groźna akcja Szwedów, ale pod polem karnym zatrzymuje ją Karol Świderski

Do obrony cofa się też Robert Lewandowski. Zaczynamy się bronić dość głęboko.

21:02 A Włosi prowadzą z Bośnią i Hercegowiną 1:0

Gola zdobył Moise Kean.

21:00 13 minuta. Zamieszanie w szwedzkim polu karnym!

Z lewego skrzydła zszedł Nicola Zalewski, nieudana próba wybicia przez szwedzkich obrońców, piłka spada pod nogi Matty'ego Casha, a ten... nie trafia w nią, futbolówka odbija się za to od jego ręki. Szansa zmarnowana.

20:59 12 minuta. Polska po raz kolejny traci piłkę w środku pola

Na szczęście na razie obywa się to bez konsekwencji.

20:57 11 minuta. Gra teraz toczy się głównie na połowie naszej drużyny

Szwedzi grają agresywnie, często akcje kończą się faulami. Na razie żadna ze stron nie miała dobrej okazji do strzelenia gola.

20:55 8 minuta. Na razie atakujemy głównie lewym skrzydłem

Tym razem się nie udało – Jakub Kamiński złapany na spalonym.

Jakub Kamiński Foto: PAP

20:52 5 minuta. Teraz to Polacy cofnęli się

Jest nieprzyjemna wrzutka Yasina Ayariego z prawej strony w polskie pole karne, ale Kamil Grabara pewnie wychodzi.

20:51 A tymczasem w innym barażu Czechy prowadzą 1:0 z Dania

Gola, który przybliża Czechów do mundialu zdobył Pavel Šulc.

20:49 2 minuta. Szwedzi rozpoczynają bardzo ostrożnie

Szwedzka drużyna wydaje się czekać na okazję do kontrataku.

20:47 1 minuta. Pierwszy rzut rożny dla Polski

Lewym skrzydłem popędził Jakub Kamiński, ale przy próbie dośrodkowania został zablokowany.

20:47 1 minuta. Robert Lewandowski już w polu karnym

Napastnik Barcelony fauluje jednak Gustafa Lagerbielkego.

20:46 Gramy!

Rozpoczyna się starcie, którego stawką jest mundial. Za 90 minut, a może dopiero za 120 dowiemy się czy do USA, Meksyku i Kanady pojadą Polacy, czy Szwedzi.

20:41 Na stadionie Strawberry Arena rozlega się Mazurek Dąbrowskiego

Po odśpiewaniu go przez naszych reprezentantów i kibiców rozlega się hymn Szwecji.

Reprezentacja Polski na mecz ze Szwecją Foto: PAP

20:40 Oba zespoły wychodzą na murawę

Polaków wyprowadza kapitan, Robert Lewandowski.

20:38 Zawodnicy są już w tunelu

Za chwilę pierwsze jedenastki wyjdą na murawę. Do meczu pozostało 7 minut.

20:37 Kadrze towarzyszą rzecz jasna w Szwecji najwierniejsi fani

Kibice reprezentacji Polski w Szwecji Foto: PAP

20:25 Do meczu pozostało 20 minut

20:14 Bramkarze już rozgrzani, czas na rozgrzewkę piłkarzy z pola

20:11 Karol Świderski po raz pierwszy za kadencji Jana Urbana wybiega w pierwszym składzie reprezentacji

Jak dotąd, odkąd selekcjonerem został Urban, Świderski pojawiał się na murawie tylko wchodząc z ławki. W meczu z Albanią zagrał 28 minut.

20:07 Opta Analyst serwis analityczny firmy Opta Sports przeprowadził 10 tys. komputerowych symulacji meczu Szwecja-Polska

Wynik? W 40,9 proc. tych symulacji wygrywała Szwecja, w 32,4 proc. - Polska, 26,7 proc. symulacji w regulaminowym czasie gry kończyło się remisem.

20:07 Piłkarze rozgrzewają się przed meczem

19:57 Polska gra ze Szwecją o awans na mundial, a w Walencji Ukraina gra z Albanią o... trzecie miejsce w barażu

Tak, to nie żart – regulamin baraży jest taki, że przegrani w półfinałach grają ze sobą mecz, który jest „finałem pocieszenia”. Inni przegrani w czwartkowych barażach też grają ze sobą - Słowacja z Rumunią, Walia z Irlandią Północną i Irlandia z Macedonią Północną.

19:53 Prowadzący sobotni podcast „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk wydaje się pewny tego, jaki będzie wynik

Też liczymy, że wyeliminowanie Szwecji nie wpłynie na przyjaźń polsko-szwedzką.

19:47 Jan Urban: Kto będzie potrafił lepiej zarządzać emocjami w spotkaniu, będzie miało duże znaczenie

- Głowa będzie miała tutaj duże znaczenie – mówi w rozmowie z TVP Sport selekcjoner Jan Urban.

19:45 Polscy piłkarze są już na Strawberry Arena w Solnie

Nazwę stadion „zawdzięcza" szwedzkiej sieci Strawberry. Wcześniej obiekt nazywał się Friends Arena.

19:25 W takim składzie zagrają Szwedzi

Trener Graham Potter skierował na murawę następującą jedenastkę: Kristoffer Nordfeldt – Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson – Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren – Viktor Gyokeres. Największą gwiazdą Szwedów jest oczywiście Viktor Gyokeres, napastnik Arsenalu Londyn. Przypomnijmy, że – jeszcze w barwach Sportingu Lizbona – Gyokeres strzelił w 58 meczach aż 63 gole.

19:17 W porównaniu do meczu z Albanią są zmiany

Zamiast Tomasza Kędziory, obrońcy PAOK Saloniki zagra Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź, bohater wyjazdowego meczu Holandia-Polska (1:1) w eliminacjach. Do składu wraca Nicola Zalewski, który zastąpi na wahadle Michała Skórasia. Jest też Karol Świderski w miejsce Filipa Rózgi, za plecami Roberta Lewandowskiego.

19:16 Jest skład!

19:07 W meczu z Albanią błysnął Sebastian Szymański, który zapisał na swoim koncie dwie asysty

Szymański, który w kadrze rozegrał już 51 spotkań w kadrze nie ma na swoim koncie zbyt wielu meczów, które kibice uznawaliby za udane. W meczu z Albanią nie tylko dobrze dograł z rzutu rożnego na głowę Roberta Lewandowskiego i podał piłkę Piotrowi Zielińskiemu przed oddaniem przez niego strzału na wagę zwycięstwa, ale przede wszystkim dawał dużo pewności w środku pola, błyszcząc nie tylko w ofensywie, ale też w odbiorze.

18:48 Jan Urban ma swoje porachunki ze Szwedami jeszcze jako piłkarz

Urban, jako piłkarz reprezentacji Polski, walczył ze Szwedami o udział w mundialu 1990. Polska rywalizowała wówczas w grupie ze Szwecją, Anglią i Albanią. Z Albanią Urban i jego koledzy się uporali (1:0 u siebie, 2:1 na wyjeździe), z Anglią udało się zremisować 0:0 u siebie, ale legendarnym Wembley gładko ulegli gospodarzom 0:3. Ze Szwedami nie udało się wywalczyć ani jednego punktu – w meczu na wyjeździe przegraliśmy 1:2, a u siebie – 0:2. Urban zagrał w pierwszym z tych spotkań. Ostatecznie na mundial awansowała Szwecja i Anglia. Ta druga reprezentacja skończyła wówczas mistrzostwa świata na czwartym miejscu, Szwecja nie wyszła na mundialu w 1990 roku z grupy.

Jan Urban Foto: PAP, Leszek Szymański

18:45 Do meczu zostały równo dwie godziny

Spotkanie rozpocznie się - tak jak inne europejskie baraże, których stawką jest udział w mundialu – o 20:45.

18:37 Mecz Szwecja-Polska poprowadzi 36-letni słoweński sędzia Slavko Vincić

Vincić ma prawo dobrze nam się kojarzyć - w 2024 roku ten sam arbiter poprowadził barażowy mecz z udziałem Polski, w którym nasza reprezentacja walczyła o udział w Euro 2024 z Estonią. Przypomnijmy, że wygraliśmy wtedy 5:1.

18:26 Szwecja nie ma za sobą najlepszego piłkarsko okresu

Szwedzi kompromitująco źle wypadli w eliminacjach do mistrzostw świata – w niezbyt trudnej grupie ze Szwajcarią, Kosowem i Słowenią zdobyli zaledwie 2 punkty i zajęli ostatnie miejsce. Prawo gry w barażach uzyskali dzięki wygraniu grupy C1 Ligi Narodów.

18:08 Szwedzi najwięcej mówią o Robercie Lewandowskim i Piotrze Zielińskim - mówi „Rzeczpospolitej” Bartosz Grzelak, trener, który pracuje w Szwecji

Z kolei Oskar „Pietuszewski jest jeszcze anonimowy” dla Szwedów – mówi Grzelak. – Byłem na meczu w Jönköping, gdzie Polska wygrała 6:0 i Pietuszewski zagrał świetnie. Myślę, że więcej się będzie o nim mówiło po wtorkowym meczu. Oglądałem go w spotkaniu z Albanią i byłem pod wrażeniem. Myślałem, że te zachwyty to był taki trochę internetowy hype, przesada, ale wszedł na boisko, grał odważnie i pomógł drużynie zbliżyć się do bramki rywala. Trener Jan Urban wie, jak ustawić zespół, ale dla mnie jest oczywiste, że jeśli nie wystawi Pietuszewskiego w podstawowym składzie, to powinien go szybko wpuścić na boisko – dodaje.

17:43 W jakim składzie zagrają biało-czerwoni?

Z Albanią zagraliśmy tak: Kamil Grabara – Tomasz Kędziora (62, Karol Świderski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński (82, Jakub Moder), Michał Skóraś – Filip Rózga (46, Oskar Pietuszewski), Jakub Kamiński (90+1, Arkadiusz Pyrka) – Robert Lewandowski (90+2, Bartosz Slisz). Na mecz ze Szwecją wraca pauzujący za kartki Nicola Zalewski, który, jeśli zagra, zastąpi Michała Skórasia (jako wahadłowy) lub Filipa Rózgę (jako jedna z dwóch „10” za plecami Roberta Lewandowskiego). Nie wiadomo też czy Jan Urban zdecyduje się na tak ofensywne zestawienie w środku pola – z Albanią graliśmy bez klasycznej „6” (czyli defensywnego pomocnika), w meczu ze Szwedami do składu może wrócić Bartosz Ślisz. A może tym razem od pierwszej minuty wybiegnie na murawę Oskar Pietuszewski?

16:38 Młodzieżówka idzie przez eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza

Ósmy mecz i ósme zwycięstwo – tym razem 1:0 w Czarnogórze. Bramki 23:2. Czapki z głów panowie.

15:38 Dobrym prognostykiem przed meczem ze Szwecją jest to, że Jan Urban, jako trener reprezentacji jeszcze nie przegrał

W siedmiu meczach, w których poprowadził kadrę, Urban wygrał pięć razy, dwa zremisował.

15:08 Zwycięzca meczu Szwecja-Polska zagra na mundialu w grupie F

Rywalami Polski (oby) lub Szwecji będą Holendrzy (Polacy rywalizowali z nimi już w eliminacjach do mundialu dwukrotnie remisując 1:1), Japończycy i Tunezyjczycy.

14:56 Czarnogóra U-21 - Polska U-21 - do przerwy 0:1

Nie mamy nic przeciwko analogicznemu wynikowi w meczu seniorów – i to nie do przerwy lecz po zakończeniu meczu.

14:43 Młodzieżówka na drodze po ósme zwycięstwo w ósmym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy

Po golu obrońcy Widzewa Łódź Marcela Krajewskiego prowadzimy na wyjeździe z Czarnogórą 1:0.

14:15 Ostatnie dwa baraże zakończyły się dla Polski awansem na wielkie imprezy piłkarskie

W 2022 roku do awansu przez baraże na mundial wystarczyła nam wygrana u siebie ze Szwecją 2:0, ponieważ w półfinale mieliśmy grać z Rosją, która została wykluczona z udziału w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich ze względu na agresję na Ukrainę. Z kolei w 2024 roku w barażach, których stawką była gra na Euro 2024, w półfinale wygraliśmy 5:1 z Estonią, a w finale – po rzutach karnych (5:4) – wyeliminowaliśmy Walię (w regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 0:0).

14:09 Jakub Kamiński przed meczem ze Szwecją: Najważniejszy mecz w mojej karierze

– Mamy swoje marzenia i jutro na pewno napiszemy nową historię – przekonuje Jakub Kamiński. – W takich spotkaniach ważną rolę odgrywają umiejętności indywidualne. Bardzo dużo naszych zawodników jest wiodącymi postaciami w klubach. Jesteśmy w dobrym momencie. Nic tylko wyjść i pokazać to na boisku. Jestem pewien, że wygramy – mówi skrzydłowy FC Koeln.

13:54 Gwiazdą reprezentacji U-21 był do niedawna 17-letni Oskar Pietuszewski, ale dziś skrzydłowy FC Porto gra już w pierwszej reprezentacji

Pietuszewski w barwach reprezentacji U-21 zagrał w 6 meczach i zdobył 4 gole. W reprezentacji seniorskiej zadebiutował w barażu z Albanią - na murawie pojawił się na początku II połowy.

13:49 Dziś gra też reprezentacja Polski U-21

Młodzieżowa kadra, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek walczy o punkty z Czarnogórą. Kadra U-21 idzie przez eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza – w 7 meczach zdobyła komplet 21 punktów.

12:13 Wspomniany wyżej Robert Lewandowski ma dziś szansę na gola numer 90 w kadrze

Lewandowski, który jest zdobywcą największej liczby goli dla polskiej kadry (drugi w tym zestawieniu Włodzimierz Lubański ma na koncie 48 goli) bramkę nr 89 zdobył w meczu z Albanią. By strzelić 89 goli Lewandowski potrzebował 164 meczów.

11:45 Ostatni jak dotąd mecz na mundialu Polska rozegrała z Francją przegrywając w 1/8 finału mundialu w Katarze 1:3

4 grudnia 2022 roku Polacy przegrali z przyszłymi wicemistrzami świata, których do zwycięstwa doprowadził Kylian Mbappe (strzelił dwa gole, trzeciego dołożył Olivier Giroud). Honorowego gola dla Polski strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego – choć za pierwszym razem Hugo Lloris obronił jego strzał. Sędzia zarządził jednak powtórkę rzutu karnego, ponieważ przy pierwszej „jedenastce” Hugo Lloris wyszedł przed linię bramkową zanim Lewandowski dotknął piłki (w ten sposób skraca się strzelcowi kąt). Polska zagrała wówczas w składzie: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (87. Jan Bednarek), Bartosz Bereszyński – Grzegorz Krychowiak (71. Krystian Bielik) – Jakub Kamiński (71. Zalewski), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (64. Arkadiusz Milik), Przemysław Frankowski (87. Kamil Grosicki) – Lewandowski.

11:28 We wtorek o udział w mundialu rywalizuje nie tylko Polska

O historyczny awans rywalizuje Kosowo, które o pierwszy w historii awans na wielką imprezę gra u siebie z Turcją, ale też Włochy, które ostatni raz na mundialu grały w 2014 roku (o awans powalczą w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną) oraz Czesi i Duńczycy. W barażach interkontynentalnych o awans grają DR Konga z Jamajką oraz Irak z Boliwią.

11:06 Polska zagrała jak dotąd ze Szwecją 28 razy

W meczach oficjalnych rozgrywanych ze Szwecją zanotowaliśmy 9 zwycięstw, 4 remisy i 15 porażek. W meczach tych zdobyliśmy 41 goli, straciliśmy 59. Ostatni raz mierzyliśmy się ze Szwedami 29 marca 2022 w Chorzowie, gdy w finale baraży o udział w mundialu w Katarze wygraliśmy 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego (z karnego) i Piotra Zielińskiego. Ostatni raz na wyjeździe wygraliśmy jednak niemal 100 lat temu – 28 września 1930 roku wygraliśmy w Sztokholmie 3:0 po golach Józefa Ciszewskiego (2) i Józefa Smoczka.

10:52 Polacy trenowali już na stadionie w Solnie

10:23 Bohaterem meczu Ukraina-Szwecja był Viktor Gyokeres

Szwecji awans do finału baraży zapewnił napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Szwedzi nie musieli jednak drżeć o wynik jak Polacy, bo prowadzili od 6 minuty, a Ukraina honorową bramkę zdobyła dopiero w 90. minucie spotkania.

Czytaj więcej Piłka nożna Viktor Gyokeres: Najgroźniejsza broń Szwedów na Polskę W czwartek strzelił trzy gole Ukrainie, we wtorek szczególną opieką będą musieli objąć go obrońcy Jana Urbana. Viktor Gyokeres to najgroźniejsza br...

10:17 W meczu z Albanią Polacy nie zachwycili

„To Albańczycy robili lepsze wrażenie. Wiedzieli, że ich siłą jest dobra gra w obronie i czekali na kontry. Raz przy naszej pomocy im się udało i do przerwy prowadzili 1:0” - pisał po meczu na łamach rp.pl Stefan Szczepłek. Na szczęście w drugiej połowie sygnał do walki dał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, który po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego przeskoczył albańskiego obrońcę, wygrał pojedynek powietrzny z bramkarzem i doprowadził do wyrównania. Zwycięstwo dał nam, strzałem z dystansu, drugi z liderów kadry Piotr Zieliński.

Czytaj więcej Komentarze Stefan Szczepłek: Szczęśliwe, wypracowane zwycięstwo Zwycięzców też się sądzi. Polacy wygrali i to jest najważniejsze. Ale zwłaszcza w pierwszej połowie grali tak, że od patrzenia bolały zęby.

10:10 Zapraszam do śledzenia relacji na żywo z meczu Szwecja-Polska

Po wygraniu 2:1 (0:1) w półfinale baraży z Albanią Polska zmierzy się w finale ze Szwecją, która w swoim półfinale pokonała 3:1 Ukrainę w meczu rozgrywanym w Walencji (Ukraińcy nie mogą rozgrywać meczów, w których są gospodarzami, na Ukrainie w związku z trwającą w tym kraju wojną).