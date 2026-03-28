To było przedstawienie jednego aktora. Najpierw Gyokeres urwał się obrońcom i wepchnął piłkę z bliska do pustej bramki, później trafił po długim zagraniu bramkarza i indywidualnej akcji, wreszcie wykorzystał rzut karny. W Walencji skompletował hat tricka i posłał Szwedów do finału baraży.

– Był niesamowity. Kiedy masz takich piłkarzy, możesz marzyć o awansie – chwalił swojego gwiazdora po meczu z Ukrainą (3:1) Graham Potter. Pojedynek Gyokeresa z dziesięć lat starszym Robertem Lewandowskim powinien być ozdobą spotkania w Solnej.

„Zawsze chciał być najlepszy”. Kim jest Viktor Gyokeres?

Ze Szwecji wyjechał już jako nastolatek. W 2017 r. przeszedł do Brighton, ale tam się nie przebił. Głośno zrobiło się o nim dopiero, gdy grał w Portugalii. W Sportingu Lizbona błyszczał tak mocno, że zainteresowały się nim europejskie potęgi. Nic dziwnego, skoro w 102 meczach uzbierał 97 bramek i 28 asyst.

Wybrał Arsenal, który nie wahał się wydać na niego latem blisko 70 mln euro. O tym, jak wielkie pokładano w nim nadzieje w Londynie, świadczy także fakt, że dostał koszulkę z numerem 14. Kiedyś nosił ją Thierry Henry.

– To powinno być idealne połączenie. Gyokeres jest w polu karnym zabójcą, a Arsenal potrafi kreować sytuacje – opowiadał Henry.

Nie ma co ukrywać, że Gyokeres został sprowadzony po to, by pomóc Kanonierom zdobyć wreszcie, po ponad 20 latach, mistrzostwo Anglii. W 42 meczach (licząc wszystkie rozgrywki) strzelił na razie 16 goli, ale ma też inne zadania niż zdobywanie bramek. Ze swojej roli wywiązuje się nieźle, skoro londyńczycy prowadzą w Premier League, a w Lidze Mistrzów awansowali do ćwierćfinału – Gyokeresa czeka sentymentalna podróż, bo o najlepszą czwórkę Arsenal powalczy ze Sportingiem.

– Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie bardzo dobrym napastnikiem, biorąc pod uwagę jego atuty. Aby osiągnąć taki poziom, trzeba mieć też trochę szczęścia i odpowiednie nastawienie. Viktor zawsze chciał być najlepszy i to mu się udało – wspominał w rozmowie z ESPN Chris Badlan, były szef skautów w Coventry, gdzie Gyokeres grał w latach 2021-2023.

Chociaż był najlepszym strzelcem ostatniej Ligi Narodów, w reprezentacji długo nie mógł się przełamać. Dokładnie od listopada 2024 r. W czterech meczach eliminacji mundialu nie trafił ani razu, a Szwedzi nie odnieśli ani jednego zwycięstwa. Później leczył kontuzję. Teraz pokazał, że gdy jest zdrowy, nie można zostawić mu na boisku kawałka wolnego miejsca.

Co łączy Viktora Gyokeresa z Robertem Lewandowskim?

Szwedzi mieli wielu znakomitych napastników, wystarczy wspomnieć Zlatana Ibrahimovicia i Henrika Larssona. Też potomków imigrantów. Do pierwszego z nich Gyokeres zresztą od dawna jest porównywany.

Od najmłodszych lat Viktor reprezentował Szwecję, choć mógł również wybrać grę dla Węgier. Urodził się w Sztokholmie, ale posiada podwójne obywatelstwo. Jego dziadek ze strony ojca wyemigrował z Węgier do Szwecji w 1956 r. Ojciec Stefan był piłkarzem (IFK Oestersund i Stugun), a potem trenerem drużyny IFK Aspudden-Tellus, w której Viktor stawiał pierwsze kroki.

Dziś Gyokeres jest gwiazdą. Trafił nawet na okładkę skandynawskiego Vogue'a. Smaku rywalizacji z Lewandowskim dodaje fakt, że w przyszłości mógłby zastąpić go w Barcelonie. Katalończycy podobno bacznie mu się przyglądają. Z kapitanem reprezentacji Polski łączy go jeszcze jedno. Tak jak on był już najlepszym strzelcem na świecie w jednym roku kalendarzowym. W 2024 r. zdobył w klubie i reprezentacji 62 bramki. Lewandowski wygrywał tę klasyfikację w 2020 (47 goli) i 2021 r. (69).

Szwedzi mecz z Polską nazywają okazją do zemsty za porażkę w barażach do mundialu w Katarze (2022). Solna to niezdobyta przez nas twierdza, przegraliśmy tam trzy ostatnie spotkania, a na wyjazdowe zwycięstwo czekamy już 96 lat.

– Mam ogromny szacunek dla Polski. To groźny zespół, zawodnicy mają świetną mentalność i są bardzo zdeterminowani. Jestem pewien, że bardzo utrudnią nam zadanie – przekonuje Potter.

Jeden rewanż już Szwedom wyszedł, bo na Euro 2020 drogę do ćwierćfinału zamknęli im Ukraińcy. Oby drugi plan zemsty udaremnili piłkarze Urbana.