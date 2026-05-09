El Clasico wraca na Camp Nou i od razu będzie miało wielką stawkę. Trudno wyobrazić sobie lepsze okoliczności do świętowania mistrzostwa niż starcie z największym rywalem.

Jeśli Barcelona nie przegra z Realem, to już w niedzielę, na trzy kolejki przed końcem sezonu, obroni tytuł. Liczymy na pasjonujące widowisko, bo w pięciu ostatnich klasykach padło aż 27 goli. Tylko jeden z nich, w październiku ubiegłego roku, zakończył się zwycięstwem Królewskich.

W niedzielę El Clasico. Co zdarzyło się w szatni Realu Madryt?

Od tamtego czasu wiele się jednak w Madrycie zmieniło. Real zaprzepaścił szanse na wszystkie trofea, a atmosfera w szatni bardzo się zepsuła.

– Nie wiedziałem, że przyszedłem tu trenować dzieci w przedszkolu – opowiadał już w listopadzie Xabi Alonso. Wkrótce, po ledwie kilku miesiącach pracy, stracił posadę, choć miał być szkoleniowcem na lata.

Zastąpił go inny były zawodnik Królewskich Alvaro Arbeloa, ale i on nie był w stanie zapanować nad szatnią. To jego ostatnie chwile na Santiago Bernabeu. Real szuka już nowego trenera, a wśród kandydatów jest Jose Mourinho.

W ostatnich dniach głośno było o konflikcie Kyliana Mbappe z Viniciusem Juniorem. Kibicom nie podobało się z kolei, że gdy Francuz był kontuzjowany, wyjechał na wakacje i bawił się na jachcie.

Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Z szatni zaczęły wypływać informacje o bójce Aureliena Tchouameniego z Federico Valverde. Doszło do niej po jednym z treningów. Urugwajczyk trafił do szpitala z rozciętym czołem. Później oświadczył, że podczas kłótni przypadkowo uderzył głową o stół, ale nikt w te tłumaczenia nie uwierzył, skoro według relacji świadków miał stracić przytomność i leżeć zakrwawiony na podłodze.

Na obydwu piłkarzy klub nałożył karę finansową w wysokości 500 tys. euro. Sportowe konsekwencje poniósł tylko Valverde, bo przez co najmniej tydzień musi pauzować. Tchouameni zawieszony nie został i znalazł się w kadrze na El Clasico.

– Obaj zawodnicy wyrazili żal, przyznali się do swoich błędów, pogodzili się z konsekwencjami i przeprosili. To mi wystarczy. Nie spalę ich na stosie. Żaden z nich na to nie zasługuje – podkreślał Arbeloa. – Takie rzeczy zdarzają się wszędzie. Sam przeżyłem gorsze sytuacje. Widziałem, jak jeden z moich kolegów z drużyny uderzył drugiego kijem golfowym. Najważniejsze, żeby to, co dzieje się w szatni, zostało w szatni. Dlatego boli mnie, że takie informacje wyciekają do mediów. Uważam to za zdradę Realu.

Czy to ostatnie El Clasico Roberta Lewandowskiego?

W Madrycie trwa więc szukanie kreta, a w Barcelonie zaczęły się przygotowania do fety. Jeśli Katalończycy zagwarantują sobie tytuł, już jutro odbiorą trofeum.

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to trzecie mistrzostwo Hiszpanii. Czy ostatnie i czy to jego pożegnalny występ w El Clasico? Odpowiedzi na te pytania wciąż nie znamy. Być może sprawa przyszłości kapitana reprezentacji Polski nabierze tempa po El Clasico.

– Gdybym miał mu doradzać, to powiedziałbym, żeby zakończył karierę, bo wtedy przychodzą najlepsze oferty – żartował Wojciech Szczęsny w rozmowie z telewizją Eleven Sports.

Transmisja meczu Barcelona – Real Madryt w niedzielę o 21.00 w Eleven Sports 1 i Canal+ Premium