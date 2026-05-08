Trwa świetny sezon angielskich drużyn w pucharach. Arsenal zakwalifikował się do finału Ligi Mistrzów, a w Lidze Europy i Lidze Konferencji też zobaczymy angielskie zespoły. Gdyby inaczej ułożyła się drabinka, to może nawet zobaczylibyśmy angielski finał, ale Aston Villa i Nottingham Forest zmierzyły się rundę wcześniej.

W ostatnich latach oglądaliśmy już angielskie bitwy o europejskie trofea, ale dawno nie było półfinału, w którym rywalizowałyby dwie drużyny z Premier League. Poprzedni taki przypadek zdarzył się w sezonie 2008/2009, gdy Arsenal grał z Manchesterem United.

Kto zagra w finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji?

Jeszcze dłużej na powrót do wielkiej piłki czekali kibice Nottingham Forest. Anglicy w 1984 r. zagrali w półfinale Pucharu UEFA z Anderlechtem Bruksela, a później w Europie słuch o nich zaginął.

Nie ma wątpliwości, że tak jak Arsenal odmienił Mikel Arteta, tak sukcesów PSG nie byłoby bez Luisa
Takiego finału Ligi Mistrzów jeszcze nie było. Arsenal nie boi się PSG

Teraz po drodze do półfinału wyeliminowali FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim w składzie. W przyszłym sezonie drużyny Nottingham Forest znowu jednak zabraknie w rozgrywkach pucharowych, bo dziś w Premier League bronią się przed spadkiem.

Aston Villa jest prawie pewna gry w Lidze Mistrzów. Dostanie się tam albo jako zwycięzca Ligi Europy, albo jako jedna z czołowych drużyn Premier League, gdzie aktualnie jest na piątym miejscu w tabeli. W finale na Aston Villę czeka Freiburg, zwycięzca dwumeczu z portugalską Bragą.

W finale Ligi Konferencji wystąpi Crystal Palace, które najpierw wygrało z Szachtarem w Krakowie 3:1, a w rewanżu jeszcze powiększyło przewagę, zwyciężając 2:1. Szachtar jest bliski zdobycia mistrzostwa Ukrainy, ale nie dołoży do kolekcji triumfu w rozgrywkach europejskich.

Nie będziemy mieć drugiego obok Casha reprezentanta Polski w finale pucharu. Szansę na to miał Maxi Oyedele, ale Rayo Vallecano, czyli klub z Madrytu istniejący w cieniu wielkich sąsiadów Realu i Atletico, zwyciężył w rywalizacji z francuskim Strasbourg FC.