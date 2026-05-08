Trwa świetny sezon angielskich drużyn w pucharach. Arsenal zakwalifikował się do finału Ligi Mistrzów, a w Lidze Europy i Lidze Konferencji też zobaczymy angielskie zespoły. Gdyby inaczej ułożyła się drabinka, to może nawet zobaczylibyśmy angielski finał, ale Aston Villa i Nottingham Forest zmierzyły się rundę wcześniej.

Reklama Reklama

W ostatnich latach oglądaliśmy już angielskie bitwy o europejskie trofea, ale dawno nie było półfinału, w którym rywalizowałyby dwie drużyny z Premier League. Poprzedni taki przypadek zdarzył się w sezonie 2008/2009, gdy Arsenal grał z Manchesterem United.

Kto zagra w finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji?

Jeszcze dłużej na powrót do wielkiej piłki czekali kibice Nottingham Forest. Anglicy w 1984 r. zagrali w półfinale Pucharu UEFA z Anderlechtem Bruksela, a później w Europie słuch o nich zaginął.

Teraz po drodze do półfinału wyeliminowali FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim w składzie. W przyszłym sezonie drużyny Nottingham Forest znowu jednak zabraknie w rozgrywkach pucharowych, bo dziś w Premier League bronią się przed spadkiem.

Aston Villa jest prawie pewna gry w Lidze Mistrzów. Dostanie się tam albo jako zwycięzca Ligi Europy, albo jako jedna z czołowych drużyn Premier League, gdzie aktualnie jest na piątym miejscu w tabeli. W finale na Aston Villę czeka Freiburg, zwycięzca dwumeczu z portugalską Bragą.

W finale Ligi Konferencji wystąpi Crystal Palace, które najpierw wygrało z Szachtarem w Krakowie 3:1, a w rewanżu jeszcze powiększyło przewagę, zwyciężając 2:1. Szachtar jest bliski zdobycia mistrzostwa Ukrainy, ale nie dołoży do kolekcji triumfu w rozgrywkach europejskich.

Nie będziemy mieć drugiego obok Casha reprezentanta Polski w finale pucharu. Szansę na to miał Maxi Oyedele, ale Rayo Vallecano, czyli klub z Madrytu istniejący w cieniu wielkich sąsiadów Realu i Atletico, zwyciężył w rywalizacji z francuskim Strasbourg FC.