Szwecja-Polska, relacja na żywo. Znamy składy O godzinie 20.45 na stadionie Strawberry Arena w Solnie Polska zagra w finale baraży o udział w mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

Polska zagra w składzie: Kamil Grabara – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Karol Świderski – Robert Lewandowski.

Szwecja-Polska: Jakich zmian w składzie dokonał Jan Urban?

W porównaniu do meczu z Albanią są trzy zmiany w składzie: zamiast Tomasza Kędziory w obronie gra Przemysław Wiśniewski, zamiast Michała Skórasia na lewym wahadle zagra Nicola Zalewski, a zamiast Filipa Rózgi za plecami Roberta Lewandowskiego pojawi się Karol Świderski.

Niespodzianką jest pojawienie się w składzie przede wszystkim Świderskiego – napastnik Panathinaikosu Ateny od początku roku tylko dwa razy spędził na boisku 90 minut w meczach greckiego klubu, w większości spotkań wchodził na murawę jako rezerwowy, często zaledwie na kilka minut, strzelił w tych meczach tylko jednego gola. Wielu kibiców na pozycji, którą zajął Świderski, widziałoby rewelacyjnego w barwach FC Porto Oskara Pietuszewskiego. Co ciekawe jest to dopiero pierwszy mecz za kadencji Jana Urbana, w którym Świderski wybiega w pierwszym składzie reprezentacji. Poprzednio wydarzyło się to jeszcze za kadencji Michała Probierza, a ostatni raz Świderski zagrał 90 minut w meczu reprezentacji w wygranym 2:0 meczu z Maltą (Świderski strzelił w nim dwa gole).

Powrót do gry Nicola Zalewskiego, podstawowego zawodnika reprezentacji, który w meczu z Albanią pauzował za kartki nie zaskakuje. Z kolei Przemysław Wiśniewski w reprezentacji Jana Urbana zaczął od wysokiego „C”, rozgrywając bardzo dobre spotkanie w wyjazdowym meczu kadry z Holandią (1:1) w eliminacjach mundialu. Potem jednak zdarzały mu się błędy w meczach z Finlandią czy Maltą. Wiśniewski nie zanotował też zbyt dobrego powrotu do Ekstraklasy – jego Widzew Łódź, mimo głośnych i drogich transferów, zajmuje miejsce w strefie spadkowej.