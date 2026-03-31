Robert Lewandowski
Szwecja-Polska, relacja na żywo. Znamy składy

Polska zagra w składzie: Kamil Grabara – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Jakub Kamiński, Karol Świderski –  Robert Lewandowski. 

Szwecja-Polska: Jakich zmian w składzie dokonał Jan Urban?

W porównaniu do meczu z Albanią są trzy zmiany w składzie: zamiast Tomasza Kędziory w obronie gra Przemysław Wiśniewski, zamiast Michała Skórasia na lewym wahadle zagra Nicola Zalewski, a zamiast Filipa Rózgi za plecami Roberta Lewandowskiego pojawi się Karol Świderski. 

Polska – Albania 2:1. Piłkarze dali radość, kibice przynieśli wstyd. O mundial zagramy ze Szwecją
Niespodzianką jest pojawienie się w składzie przede wszystkim Świderskiego – napastnik Panathinaikosu Ateny od początku roku tylko dwa razy spędził na boisku 90 minut w meczach greckiego klubu, w większości spotkań wchodził na murawę jako rezerwowy, często zaledwie na kilka minut, strzelił w tych meczach tylko jednego gola. Wielu kibiców na pozycji, którą zajął Świderski, widziałoby rewelacyjnego w barwach FC Porto Oskara Pietuszewskiego. Co ciekawe jest to dopiero pierwszy mecz za kadencji Jana Urbana, w którym Świderski wybiega w pierwszym składzie reprezentacji. Poprzednio wydarzyło się to jeszcze za kadencji Michała Probierza, a ostatni raz Świderski zagrał 90 minut w meczu reprezentacji w wygranym 2:0 meczu z Maltą (Świderski strzelił w nim dwa gole). 

Powrót do gry Nicola Zalewskiego, podstawowego zawodnika reprezentacji, który w meczu z Albanią pauzował za kartki nie zaskakuje. Z kolei Przemysław Wiśniewski w reprezentacji Jana Urbana zaczął od wysokiego „C”, rozgrywając bardzo dobre spotkanie w wyjazdowym meczu kadry z Holandią (1:1) w eliminacjach mundialu. Potem jednak zdarzały mu się błędy w meczach z Finlandią czy Maltą. Wiśniewski nie zanotował też zbyt dobrego powrotu do Ekstraklasy – jego Widzew Łódź, mimo głośnych i drogich transferów, zajmuje miejsce w strefie spadkowej. 

Skład Szwecji:

Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson - Anthony Elanga, Yasin Ayari, Jesper Karlstroem, Benjamin Nygren - Viktor Gyokeres.