Jak wyliczył magazyn “Kicker”, tylko z czterema przeciwnikami Niemcy ponieśli więcej porażek w całej historii. To Brazylia, Włochy, Francja i Anglia. Zadania nie ułatwia fakt, że Węgrzy będą walczyć o przetrwanie w turnieju, bo Euro 2024 zaczęli od wpadki ze Szwajcarią (1:3).

- Węgry zawsze są niewygodnym przeciwnikiem, ale musimy się skupić na sobie - mówi Emre Can. - W kwalifikacjach byli drugą najlepszą drużyną pod względem wykorzystania stałych fragmentów gry - dodaje selekcjoner Julian Nagelsmann.

Niemcy - Węgry. Gospodarze chcą awansu z pierwszego miejsca

Niemcy chcą już w środę zagwarantować sobie przepustkę do 1/8 finału i walczyć o awans z pierwszego miejsca. To w teorii powinno oznaczać łatwiejszą drogę do finału.

W przypadku wygrania grupy trafią na drugą ekipę z grupy C (Anglia, Słowenia, Dania, Serbia). Jeśli wyjdą z drugiego miejsca, będą musieli zmierzyć się z wicemistrzem grupy B i mogą wpaść na Hiszpanię lub Włochy. Takiego scenariusza woleliby uniknąć.

- Dla nas ważne jest nie tylko to, że strzelamy gole, ale także to, byśmy ich nie tracili. Twardo stąpamy po ziemi - zaznacza Manuel Neuer.