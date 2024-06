Euro 2024. Erik Janža, kapitan Górnika, bohaterem Słoweńców. „To nie jest jego sufit”

30-latek do do reprezentacji swojego kraju trafił późno. Zadebiutował w czerwcu ubiegłego roku, niemal cztery lata po tym, jak został piłkarzem Górnika. I ciągle idzie do przodu.

- Zagraniem firmowym Erika jest dośrodkowanie z lewej nogi - zaznacza Matuszek. - To miły, serdeczny facet. Otwarty człowiek, bardzo komunikatywny. Do tańca i do różańca. Nie przypominam sobie, by ktoś miał z Erikiem złe relacje.

Euro 2024. Czy Erik Janža odejdzie z Górnika Zabrze?

Nasz rozmówce przekonuje, że występy na Euro 2024 to dla Janžy dopiero początek kolejnych, dobrych momentów w sportowej karierze. - To bardzo pracowity piłkarz o dużej jakości i charakterze. Jestem przekonany, że to nie jest jego sufit. Jeszcze za moich czasów (Matuszek odszedł z Górnika w 2020 r. - przyp. red.) miał propozycje wyjazdu do mocniejszej ligi — przypomina.

Nie można wykluczyć, że dobry występna Euro 2024, mimo przedłużenia kontraktu, faktycznie zaowocuje transferem do silniejszej ligi. Janža kolejną okazję do zaprezentowania umiejętności będzie miał w czwartek. Słoweńcy o 15:00 zagrają z Serbami.