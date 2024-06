Gdy debiutował w mistrzostwach Europy, część jego kolegów z kadry bawiła się jeszcze w piaskownicy. Był rok 2004, kiedy 19-letni Cristiano Ronaldo pomógł Portugalii dotrzeć do finału turnieju w Lizbonie.

Dwie dekady później Ronaldo zbliża się do końca kariery, ale nadal bije rekordy. To jego szóste Euro, a mecz z Czechami był 26. występem w historii mistrzostw. Zdobywał bramki na każdym z tych turniejów (łącznie ma ich 14 - to też rekord), wciąż ma szansę zostać najstarszym strzelcem i drugim po Ikerze Casillasie piłkarzem, który poprowadził zespół do dwóch tytułów (poprzednio Portugalia sięgnęła po złoto w 2016 roku).

Euro 2024. Jak Portugalczycy uratowali się przed porażką?

- Cristiano pokazuje, że można marzyć i osiągać wielkie rzeczy. To przyjemność mieć go w reprezentacji - mówi jego kolega z reprezentacji Ruben Dias.

Ronaldo był do spółki z Czechem Patrikiem Schickiem najlepszym strzelcem Euro 2020, a w kwalifikacjach Euro 2024 ustąpił tylko Belgowi Romelu Lukaku. Zdobył prawie jedną-trzecią bramek dla Portugalii (10 z 36 trafień było jego autorstwa), która przez eliminacje przeszła jak burza, wygrywając jako jedyna ekipa wszystkie mecze.