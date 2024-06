Euro 2024. Wielka Rumunia, bezradna Ukraina. Niespodzianka na początku mistrzostw

Prowadzona przez Edwarda Iordanescu (syna Anghela) reprezentacja grupę eliminacyjną do Euro wygrała w cuglach, z pięciopunktową przewagą nad Szwajcarią. Na Allianz Arena zagrali tak dobrze jak w kwalifikacjach.

Niesiona dopingiem kilkudziesięciu tysięcy ubranych na żółto kibiców reprezentacja z Bałkanów zagrała jak z nut. Stłamsiła Ukraińców. Rumuni naciskali od pierwszych minut, nie ulękli się wielkich piłkarzy z zespołu rywali: Adrija Łunina z Realu Madryt, Ołeksandra Zinczenki z Arsenalu Londyn, Michaiło Mudryka z Chelsea i innych. Walczyli o swoje, wykorzystując ogromny potencjał techniczny. Z wielką przyjemnością patrzyło się na grę drużyny Iordanescu.

Piękne gole, piękne akcje Rumunów

Pierwsza bramka padała w 29. minucie. Czy to był najpiękniejszy gol podczas tegorocznego Euro? Nie wszyscy się z tym zgodzą, ale to mocna kandydatura. W 29. minucie mocno naciskający rywali Rumunii przejęli piłkę, którą dostał Nicolae Stanciu. Uderzył mocno w okienko bramki rywali. Andrij Łunin nie miał szans, choć wydawało się, że źle się ustawił do obrony tego wyjątkowo mocnego i pięknego strzału.

W drugiej połowie bramki zdobywali Razvan Marin po strzale z dystansu i ewidentnym błędzie Łunina, a trzeciego Denis Dragus, wykańczając zespołową akcję. Przegrywająca 0:3 Ukraina nie miała argumentów, aby przynajmniej zmniejszyć rozmiary porażki, choć stworzyła w końcówce kilka okazji. Wyraźnie zawiodła.

W drugim meczu grupy E o 18:00 zagrają Belgia ze Słowacją.