Norweski napastnik zaliczył występ marzeń przeciw Realowi Madryt, wbił Królewskim cztery gole i uratował Villarreal przed porażką (4:4). Przed ostatnią kolejką ligi hiszpańskiej wyprzedza Dowbyka o dwie bramki.

Zamieszanie wokół Xaviego. Trener Barcelony zostaje czy odchodzi?

Barcelona przypieczętowała wicemistrzostwo i dzięki temu zagra w kolejnej edycji turnieju o Superpuchar Hiszpanii, ale wciąż niepewny jest los jej trenera. Xavi zapowiedział w styczniu, że to jego ostatni sezon w klubie, ale niedawno dał się namówić na dalszą pracę.

Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo swoją wypowiedzią dotyczącą finansów Barcy (“25 lat temu trener mówił, co chce i to dostawał. Teraz nie jesteśmy na tym samym poziomie finansowym, co inne kluby”) Xavi miał zdenerwować prezesa Joana Laportę, który podobno rozważa jego zwolnienie. Katalońska telenowela więc nadal trwa i chyba szybko się nie skończy.