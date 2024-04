Czytaj więcej Piłka nożna Liga Mistrzów. Wszyscy chcą zagrać na Wembley Rusza walka o finał Ligi Mistrzów. Niestety, już bez reprezentantów Polski. We wtorek szlagier Bayern Monachium – Real Madryt, dzień później Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain.

To było wodą na młyn dla gospodarzy. Lewandowski wyrównał uderzeniem głową po dośrodkowaniu Ilkaya Gundogana z rzutu rożnego w 49. minucie. Ten sam duet, także po kornerze, wypracował gola na 3:2, choć tym razem Polak dobijał strzał innego kolegi. Hat-tricka skompletował w doliczonym czasie gry po uderzeniu z rzutu wolnego. Na takiego gola czekał od pięciu lat.

Robert Lewandowski bohaterem. Pobił rekord sprzed lat

Lewandowski uratował Barcelonę i pobił rekord sprzed lat. Kapitan reprezentacji Polski został bowiem najstarszym strzelcem hat-tricka w dziejach katalońskiego klubu, jeżeli chodzi o mecze LaLiga. To był zresztą rekord z brodą, bo należał do Ladislao Kubali, który był gwiazdą klubu w latach 1951-1961. On hat-tricka strzelił jako 33-latek. Lewandowski jest dziś blisko trzy lata starszy.

- Ten hat-trick wcale nie był łatwy do zdobycia, a w pierwszej połowie nie mieliśmy zbyt wiele miejsca. Wiedzieliśmy, że po przerwie trzeba grać cierpliwie, choć dużo szybciej — mówił Lewandowski już po ostatnim gwizdku. - Ważne jest to, że nawet jeśli tracimy jednego czy dwa gole, to możemy strzelić trzy bądź cztery. Jesteśmy Barceloną i wiemy, że musimy zawsze grać ofensywnie.