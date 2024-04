Liga Mistrzów. Dlaczego Robert Lewandowski był bohaterem meczu PSG-Barcelona

Czytaj więcej Piłka nożna Liga Mistrzów: Real - Manchester City. Zaczęło się od wstrząsu. A potem emocje rosły Mecze Realu z Manchesterem City to nowy klasyk Ligi Mistrzów. W kolejnej jego części, w Madrycie, piłkarze zaserwowali nam trzy gole już w pierwszym kwadransie gry. W drugiej połowie trafienia były jeszcze ładniejsze. Skończyło się 3:3. Rewanż w środę 17 kwietnia.

Liga Mistrzów. Jak Robert Lewandowski został bohaterem meczu

Kataloński „Sport” chwali Lewandowskiego za to, że choć nie dostawał wielu piłek, to „zarządzał nimi rozsądnie”. Hiszpanie chwalą Polaka za zaangażowanie oraz inteligencję w grze bez piłki, którą — wraz z wiekiem, który naturalnie ogranicza przewagi fizyczne — powinien przekuwać w jeden ze swoich najistotniejszych atutów. - Lewandowski pokazał, że nie musi strzelić gola, aby rozegrać świetny mecz - uważa dziennikarz „Asa” Javi Miguel.

Pamiętać należy również, ze choć przy pierwszym golu nie asystował, to jednak właśnie jego drybling i zdobycie przestrzeni otworzyły drogę do pola karnego. Gianluigi Donnarumma pod presją Polaka wybił piłkę pod nogi Raphinhi, ale w tym momencie Lewandowski wykonał pracę dla napastnika oczywistą, a charakterystyczne dla jego środowego występu było to, co zrobił kilka sekund wcześniej.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski skomentował mecz z PSG

Polak w meczu z Paris Saint-Germain wygrał większość pojedynków w powietrzu i na ziemi. Miał 51 kontaktów z piłką i podawał - według SofaScore — z 88-procentową skutecznością. Raz faulował, trzykrotnie był faulowany. Miał aż 33 skoki pressingowe — kolejny w tym zestawieniu Raphinha miał takich 28. Lewandowski wykonał też pracę, którą trudno wyrazić w liczbach, bo nie tylko angażował obrońców rywali, ale także kreował akcję i utrzymywał się przy piłce.