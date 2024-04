Cristiano Ronaldo zawieszony. Co zrobił Portugalczyk?

Sezon układa się nie po myśli Ronaldo, choć w dwóch z trzech poprzednich meczów ligowych uzyskał hat tricka. Al-Nassr może jednak zakończyć sezon bez trofeum, ma jeszcze tylko szansę na Puchar Króla.

To nie pierwszy incydent z udziałem Portugalczyka w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu został on zawieszony na jedno spotkanie ligowe po tym, jak wykonał wulgarny gest w kierunku kibiców rywali. Próbowali go sprowokować, skandując “Messi, Messi”. Ich działania okazały się skuteczne. Ronaldo przyłożył wtedy dłoń do ucha, a następnie w okolice krocza.

Pod koniec marca, nie mogąc się pogodzić z porażką Portugalii w towarzyskim meczu ze Słowenią (0:2), kłócił się z kolei z arbitrem, domagając się dwóch rzutów karnych. Schodząc do szatni, obraził sędziego technicznego.

Kontrakt Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do czerwca przyszłego roku, ale niewykluczone, że brak sukcesu w Arabii Saudyjskiej spowoduje, iż Bliski Wschód opuści jednak wcześniej.