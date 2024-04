“Barca odradza się w Paryżu i ponownie liczy się w Europie” - pisze w triumfalnym tonie “El Pais”.

Liga Mistrzów. Francuska prasa o porażce PSG z Barceloną

Zupełnie inne nastroje dominują w mediach francuskich.

“PSG znów pod ścianą. Będzie potrzebowało cudu w Katalonii, by awansować do półfinału” - uważa “L'Equipe”, a “Le Parisien” pisze o “okrutnym powrocie na ziemię”. Wylicza też, że Kylian Mbappe, który miał po raz ostatni spróbować poprowadzić drużynę do sukcesu, był kompletnie niewidoczny, oddał tylko trzy strzały (dwa zostały zablokowane, raz nie trafił w bramkę) i zanotował aż 13 strat. Jeszcze więcej słów krytyki pada pod adresem Gianluigiego Donnarummy, który swoimi niepewnymi interwencjami przyczynił się do porażki PSG.

- Gratuluję Barcelonie, ale nie mam wątpliwości, że stać nas na awans do półfinału - przekonuje trener paryżan Luis Enrique.