Szóste miejsce gwarantowało przepustkę do fazy grupowej Ligi Europy, czyli rozgrywek, w których Bayer zaszedł daleko już w ubiegłym sezonie, po odpadnięciu z Champions League. Wtedy dopiero w półfinale wyeliminowała go Roma. Teraz Leverkusen jest na dobrej drodze do powtórki sukcesu. Awansował już do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się w czwartek z West Hamem, czyli triumfatorem ostatniej Ligi Konferencji.

Xabi Alonso trenerskie szlify zdobywa w tempie błyskawicznym. Kurs UEFA Elite zrobił w 2018 roku razem ze swoimi kolegami z reprezentacji Hiszpanii: Raulem, Xavim, Victorem Valdesem oraz Joanem Capdevillą. Zaczynał od szkolenia młodzieży w Realu Madryt, a rok później prowadził już rezerwy Realu Sociedad San Sebastian, czyli klubu, w którym debiutował również jako piłkarz.

Pod wrażeniem pracy Xabiego Alonso są dzisiaj wszystkie kluby, w których grał, a więc Liverpool, Real i Bayern. Ale rozchwytywany przez konkurencję Bask zapowiedział już, że jego misja w Leverkusen się nie kończy.

– To dla mnie właściwe miejsce. Chcę się tu dalej rozwijać. Wciąż mamy wiele do zrobienia – zaznacza. I szykuje się już na kolejne wyzwania, z Ligą Mistrzów na czele.

Na razie jednak trwa walka o potrójną koronę, bo oprócz wygrania Bundesligi oraz Ligi Europy Bayer ma jeszcze szansę na Puchar Niemiec. W majowym finale zmierzy się z drugoligowym Kaiserslautern, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, i – rzecz jasna – będzie faworytem.