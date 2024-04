Pracę stracił w momencie, gdy wydawało się, że zespół wychodzi na prostą. Legia wygrała z Piastem Gliwice (3:1) i Górnikiem Zabrze (3:1) oraz zremisował z Jagiellonią (1:1). Dziś zajmuje piąte miejsce w tabeli i siedem kolejek przed końcem sezonu ma siedem punktów straty do lidera z Białegostoku oraz trzy do trzeciego Lecha Poznań, który zajmuje miejsce dające udział w eliminacjach Lidze Konferencji.

Zmiana trenera oraz wybór jego następcy, jak podkreśla wiceprezes Marcin Herra, były efektem rekomendacji Zielińskiego. - Musimy działać w sposób racjonalny, a nie pod wpływem zewnętrznej presji. Zarząd był do tego przygotowany już wcześniej. Nie podjęliśmy decyzji spontanicznej, tylko głęboko przemyślaną - na podstawie poprzednich analiz - wyjaśnia dyrektor.

Prymus i furiat. Kim jest nowy trener Legii Goncalo Feio?

34-letni Feio samodzielnie prowadził tylko Motor Lublin, z którym awansował do pierwszej ligi. Wcześniej — jako asystent trenera — pracował w Wiśle Kraków, AO Ksanti i Rakowie Częstochowa. Był też trenerem oraz analitykiem w Akademii Legii Warszawa. Wiedzą imponował zarówno w pracy, jak i podczas kursu UEFA Pro, który kończył m. in. z Dawidem Szwargą i Adrianem Siemieńcem.

Teraz wraca do domu, bo fachu uczył się przy Łazienkowskiej u boku Henninga Berga i Stanisława Czerczesowa. - Jestem historią, która może inspirować ludzi z akademii, że ciężką pracą da się dostać do zespołu seniorów — mówi. Później Portugalczyk pracował m. in. z Kiko Ramirezem i Markiem Papszunem. Jest przygotowanym do zawodu prymusem, ale to jedna strona medalu.