Nieustanna sinusoida.

Ekstraklasa. Dlaczego Mariusz Rumak został trenerem Lecha Poznań

Porażka ze Spartakiem zachwiała pozycją trenera Johna van den Broma. Gdy – mimo braku konieczności grania meczów co trzy dni – Lech nie umiał zdominować rywali w Ekstraklasie, w grudniu władze klubu go zwolniły. To wielkich kontrowersji nie wzbudziło, ale nazwisko następcy — już tak.

502 minuty trwała tej wiosny seria Lecha bez strzelonego gola

Jest kwiecień 2024 roku. Piłkarze Lecha odpadli z europejskich pucharów i Pucharu Polski, a w Ekstraklasie przerwali właśnie serię 502 minut bez strzelonego gola. Trener Mariusz Rumak, który wrócił do prowadzenia pierwszego zespołu Kolejorza po dekadzie (a w czasie tej przerwie sukcesów nie odniósł), zimą motywował zespół hasłami: „Zniszczymy wszystkich, zobaczycie”, nie wpaja takiej werwy piłkarzom na boisku.

Po niezłym starcie rundy wiosennej, zwieńczonym wyjazdowym zwycięstwem nad Jagiellonią i kolejnymi rozbudzonymi nadziejami, zespół wpada w kryzys. Mijają tygodnie, a poznaniacy miejsce w czołówce zawdzięczają jedynie niemocy innych rywali.