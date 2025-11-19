Reklama
Polska w barażach o mundial zagra u siebie z Irlandią lub rywalem z Bałkanów

W barażach o mundial 2026 Polska może jednak się zmierzyć z najsilniejszymi rywalami, bo po wtorkowych wynikach eliminacji będzie losowana z koszyka 2, a nie 1. Naszym rywalem w półfinale play-off będzie Irlandia, Kosowo, Albania lub Bośnia i Hercegowina.

Publikacja: 19.11.2025 13:31

Jan Urban

Jan Urban

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Nosal

Przed ostatnim dniem eliminacji MŚ w strefie europejskiej, reprezentacja Polski potrzebowała dwóch korzystnych dla siebie rozstrzygnięć, by pozostać w koszyku 1 na baraże. Austria, choć przegrywała z Bośnią i Hercegowiną, ostatecznie doprowadziła do remisu 1:1 i jeden z dwóch warunków spełniła. Jednak w drugim meczu Szkocja pokonała Danię 4:2 (w meczu sędziowanym przez Szymona Marciniaka, którego kilka decyzji wzbudziło wiele emocji). Szkoci uzyskali bezpośredni awans na mundial, a przesunięta na miejsce barażowe Dania wypchnęła Polskę z pierwszego do drugiego koszyka. 

Baraże o mundial 2026 – podział na koszyki, zasady i terminy

Ostateczny podział na barażowe koszyki w strefie UEFA jest następujący: 

  • koszyk 1 – Włochy, Turcja, Dania, Ukraina
  • koszyk 2 - Polska, Walia, Słowacja, Czechy
  • koszyk 3 - Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
  • koszyk 4 (Liga Narodów) - Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwala uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów). Losowanie baraży europejskich odbędzie się w czwartek 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.

Co oznacza obecność Polski w koszyku 2?

  • Polska na pewno nie zagra w barażach z Walią, Słowacją i Czechami.
  • Polska swój półfinał w czwartek 26 marca na pewno zagra jako gospodarz (czyli prawdopodobnie na Stadionie Narodowym w Warszawie).
  • Gospodarz każdego finału (wtorek 31 marca) będzie wylosowany, w ew. finale zmierzymy się ze zwycięzcą dolosowanej nam pary (drużyna z koszyka 1 kontra drużyna z koszyka 4).
  • Rywalem Polski w półfinale będzie Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo.

Potencjalni rywale Polski w barażu o mundial 2026: Irlandia, Bośnia, Albania i Kosowo

Irlandia znalazła się w barażach po niesamowitym finiszu eliminacji. W ostatnim tygodniu najpierw pokonała 2:0 Portugalię, a potem wyszarpała zwycięstwo 3:2 nad Węgrami w Budapeszcie. W tym drugim meczu Irlandczycy jeszcze do 80. minuty przegrywali 1:2, gola na wagę triumfu zdobyli już po piątej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Komplet pięciu bramek dla Irlandczyków w tych spotkaniach zdobył napastnik holenderskiego AZ Alkmaar, Troy Parrott. To nowy bohater narodowy całej Irlandii, na część którego w zoo w Dublinie jedna z papug dostała właśnie imię Troy. Selekcjonerem Irlandczyków jest Islandczyk Heimir Hallgrímsson, który ze swoją ojczystą reprezentacją awansował na Euro 2016 i mundial 2018, a w pierwszym z tych turniejów osiągnął ćwierćfinał po sensacyjnym pokonaniu Anglii.

Bośnia i Hercegowina na niecały kwadrans przed końcem spotkania straciła bezpośredni awans na mundial, wraz z golem na remis strzelonym jej przez Austrię. W swojej grupie Bośniacy zdecydowanie wyprzedzili Rumunię. Do tej pory kadra ta tylko raz wystąpiła na mundialu: w 2014 r. w Brazylii. Gwiazdą ekipy wciąż jest napastnik Edin Džeko, który w marcu, gdy będą rozgrywane baraże o MŚ 2026, będzie miał już 40 lat. Polacy ostatni raz mierzyli się z Bośnią i Hercegowiną jesienią 2020 r., gdy dwa razy pokonali ją w Lidze Narodów (2:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie).

Z Albanii nie mamy tak dobrych wspomnień: porażka w Tiranie dwa lata temu kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbów, których pokonali w bezpośrednim starciu w Belgradzie. Ich selekcjonerem nadal jest Brazylijczyk Sylvinho.

Kosowo to debiutant w barażach o mundial. W grupie eliminacyjnej sprawiło sporą niespodziankę, pokonując Szwecję oraz Słowenię i do końca zagrażając Szwajcarii. W kadrze Kosowa są przedstawiciele Ekstraklasy: Dion Gallapeni z Widzewa i Ermal Krasniqi z Legii. Kapitanem zespołu jest Amir Rrahmani z Napoli. Baraże o mundial 2026 – przykład „ścieżek” europejskich

„Ścieżki” barażowe mogą wyglądać np. tak:

  • „ścieżka” A: Włochy – Szwecja (półfinał 1) oraz Słowacja – Irlandia (półfinał 2) - zwycięzcy grają w finale ścieżki A o awans na mundial
  • "ścieżka" B: Turcja - Macedonia Północna (półfinał 3) oraz Polska - Bośnia i Hercegowina (półfinał 3) - zwycięzcy grają w finale ścieżki B o awans na mundial
  • "ścieżka" C: Ukraina - Irlandia Północna (półfinał 5) oraz Czechy - Albania (półfinał 6) - zwycięzcy grają w finale ścieżki C o awans na mundial
  • "ścieżka" D: Dania - Rumunia (półfinał 7) oraz Walia - Kosowo (półfinał 8) - zwycięzcy grają w finale ścieżki D o awans na mundial

Czytaj więcej

Mecz Jordania - Palestyna w eliminacjach mundialu 2026
Plus Minus
Łakoma na forsę FIFA czasem zrobi przy okazji coś dobrego

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar, Arabia Saudyjska (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)
  • Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szkocja (UEFA)
  • Panama, Haiti, Curaçao (CONCACAF)

W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. Od razu w finale zagrają Irak (pokonał w azjatyckim barażu Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Demokratyczna Republika Konga. O dwa pozostałe miejsca w finałach będą walczyły w półfinałach Boliwia, Nowa Kaledonia, Surinam i Jamajka. 

Piłka Nożna reprezentacja Polski

Przed ostatnim dniem eliminacji MŚ w strefie europejskiej, reprezentacja Polski potrzebowała dwóch korzystnych dla siebie rozstrzygnięć, by pozostać w koszyku 1 na baraże. Austria, choć przegrywała z Bośnią i Hercegowiną, ostatecznie doprowadziła do remisu 1:1 i jeden z dwóch warunków spełniła. Jednak w drugim meczu Szkocja pokonała Danię 4:2 (w meczu sędziowanym przez Szymona Marciniaka, którego kilka decyzji wzbudziło wiele emocji). Szkoci uzyskali bezpośredni awans na mundial, a przesunięta na miejsce barażowe Dania wypchnęła Polskę z pierwszego do drugiego koszyka. 

