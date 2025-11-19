Polska na pewno nie zagra w barażach z Walią, Słowacją i Czechami.

Polska swój półfinał w czwartek 26 marca na pewno zagra jako gospodarz (czyli prawdopodobnie na Stadionie Narodowym w Warszawie).

Gospodarz każdego finału (wtorek 31 marca) będzie wylosowany, w ew. finale zmierzymy się ze zwycięzcą dolosowanej nam pary (drużyna z koszyka 1 kontra drużyna z koszyka 4).

Rywalem Polski w półfinale będzie Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo.

Potencjalni rywale Polski w barażu o mundial 2026: Irlandia, Bośnia, Albania i Kosowo

Irlandia znalazła się w barażach po niesamowitym finiszu eliminacji. W ostatnim tygodniu najpierw pokonała 2:0 Portugalię, a potem wyszarpała zwycięstwo 3:2 nad Węgrami w Budapeszcie. W tym drugim meczu Irlandczycy jeszcze do 80. minuty przegrywali 1:2, gola na wagę triumfu zdobyli już po piątej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Komplet pięciu bramek dla Irlandczyków w tych spotkaniach zdobył napastnik holenderskiego AZ Alkmaar, Troy Parrott. To nowy bohater narodowy całej Irlandii, na część którego w zoo w Dublinie jedna z papug dostała właśnie imię Troy. Selekcjonerem Irlandczyków jest Islandczyk Heimir Hallgrímsson, który ze swoją ojczystą reprezentacją awansował na Euro 2016 i mundial 2018, a w pierwszym z tych turniejów osiągnął ćwierćfinał po sensacyjnym pokonaniu Anglii.

Bośnia i Hercegowina na niecały kwadrans przed końcem spotkania straciła bezpośredni awans na mundial, wraz z golem na remis strzelonym jej przez Austrię. W swojej grupie Bośniacy zdecydowanie wyprzedzili Rumunię. Do tej pory kadra ta tylko raz wystąpiła na mundialu: w 2014 r. w Brazylii. Gwiazdą ekipy wciąż jest napastnik Edin Džeko, który w marcu, gdy będą rozgrywane baraże o MŚ 2026, będzie miał już 40 lat. Polacy ostatni raz mierzyli się z Bośnią i Hercegowiną jesienią 2020 r., gdy dwa razy pokonali ją w Lidze Narodów (2:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie).

Z Albanii nie mamy tak dobrych wspomnień: porażka w Tiranie dwa lata temu kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbów, których pokonali w bezpośrednim starciu w Belgradzie. Ich selekcjonerem nadal jest Brazylijczyk Sylvinho.

Kosowo to debiutant w barażach o mundial. W grupie eliminacyjnej sprawiło sporą niespodziankę, pokonując Szwecję oraz Słowenię i do końca zagrażając Szwajcarii. W kadrze Kosowa są przedstawiciele Ekstraklasy: Dion Gallapeni z Widzewa i Ermal Krasniqi z Legii. Kapitanem zespołu jest Amir Rrahmani z Napoli. Baraże o mundial 2026 – przykład „ścieżek” europejskich

„Ścieżki” barażowe mogą wyglądać np. tak: