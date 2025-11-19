Aktualizacja: 21.11.2025 13:16 Publikacja: 19.11.2025 13:31
Jan Urban
Foto: PAP/Leszek Szymański
Przed ostatnim dniem eliminacji MŚ w strefie europejskiej, reprezentacja Polski potrzebowała dwóch korzystnych dla siebie rozstrzygnięć, by pozostać w koszyku 1 na baraże. Austria, choć przegrywała z Bośnią i Hercegowiną, ostatecznie doprowadziła do remisu 1:1 i jeden z dwóch warunków spełniła. Jednak w drugim meczu Szkocja pokonała Danię 4:2 (w meczu sędziowanym przez Szymona Marciniaka, którego kilka decyzji wzbudziło wiele emocji). Szkoci uzyskali bezpośredni awans na mundial, a przesunięta na miejsce barażowe Dania wypchnęła Polskę z pierwszego do drugiego koszyka.
Ostateczny podział na barażowe koszyki w strefie UEFA jest następujący:
Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwala uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów). Losowanie baraży europejskich odbędzie się w czwartek 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.
Co oznacza obecność Polski w koszyku 2?
Irlandia znalazła się w barażach po niesamowitym finiszu eliminacji. W ostatnim tygodniu najpierw pokonała 2:0 Portugalię, a potem wyszarpała zwycięstwo 3:2 nad Węgrami w Budapeszcie. W tym drugim meczu Irlandczycy jeszcze do 80. minuty przegrywali 1:2, gola na wagę triumfu zdobyli już po piątej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Komplet pięciu bramek dla Irlandczyków w tych spotkaniach zdobył napastnik holenderskiego AZ Alkmaar, Troy Parrott. To nowy bohater narodowy całej Irlandii, na część którego w zoo w Dublinie jedna z papug dostała właśnie imię Troy. Selekcjonerem Irlandczyków jest Islandczyk Heimir Hallgrímsson, który ze swoją ojczystą reprezentacją awansował na Euro 2016 i mundial 2018, a w pierwszym z tych turniejów osiągnął ćwierćfinał po sensacyjnym pokonaniu Anglii.
Bośnia i Hercegowina na niecały kwadrans przed końcem spotkania straciła bezpośredni awans na mundial, wraz z golem na remis strzelonym jej przez Austrię. W swojej grupie Bośniacy zdecydowanie wyprzedzili Rumunię. Do tej pory kadra ta tylko raz wystąpiła na mundialu: w 2014 r. w Brazylii. Gwiazdą ekipy wciąż jest napastnik Edin Džeko, który w marcu, gdy będą rozgrywane baraże o MŚ 2026, będzie miał już 40 lat. Polacy ostatni raz mierzyli się z Bośnią i Hercegowiną jesienią 2020 r., gdy dwa razy pokonali ją w Lidze Narodów (2:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie).
Z Albanii nie mamy tak dobrych wspomnień: porażka w Tiranie dwa lata temu kosztowała Fernando Santosa posadę selekcjonera. Albańczycy w eliminacjach okazali się gorsi od Anglików, ale wyprzedzili Serbów, których pokonali w bezpośrednim starciu w Belgradzie. Ich selekcjonerem nadal jest Brazylijczyk Sylvinho.
Kosowo to debiutant w barażach o mundial. W grupie eliminacyjnej sprawiło sporą niespodziankę, pokonując Szwecję oraz Słowenię i do końca zagrażając Szwajcarii. W kadrze Kosowa są przedstawiciele Ekstraklasy: Dion Gallapeni z Widzewa i Ermal Krasniqi z Legii. Kapitanem zespołu jest Amir Rrahmani z Napoli. Baraże o mundial 2026 – przykład „ścieżek” europejskich
„Ścieżki” barażowe mogą wyglądać np. tak:
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. Od razu w finale zagrają Irak (pokonał w azjatyckim barażu Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Demokratyczna Republika Konga. O dwa pozostałe miejsca w finałach będą walczyły w półfinałach Boliwia, Nowa Kaledonia, Surinam i Jamajka.
