Foto: PAP/Leszek Szymański
Reprezentacja Polski zakończyła grę w grupie eliminacji mistrzostw świata na drugim miejscu – za Holandią, a przed Finlandią, Maltą i Litwą. Polacy w ostatnim meczu wygrali 3:2 z Maltą po golach Roberta Lewandowskiego, Pawła Wszołka i Piotra Zielińskiego. Wcześniej za kadencji selekcjonera Jana Urbana reprezentacja zremisowała dwa razy 1:1 z Holandią (w tym tygodniu w Warszawie, a we wrześniu w Rotterdamie) a także wygrała 2:0 z Litwą oraz 3:1 z Finlandią. Eliminacje jako trener rozpoczął Michał Probierz, który przestał prowadzić kadrę po porażce 1:2 w Helsinkach z Finlandią.
Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. We wtorek czekają nas ostatnie gry tej fazy. Już awansowały: Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Niemcy i Holandia. Jeśli we wtorek faworyci nie zawiodą, dołączą do nich Hiszpania, Austria, Dania, Belgia i Szwajcaria.
Polska jako jeden z dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off.
Po poniedziałkowych meczach eliminacji MŚ, prognozowane barażowe koszyki są następujące:
Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwoli uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów).
Polska pozostanie w koszyku 1 pod dwoma warunkami: Austria nie przegra u siebie z Bośnią i Hercegowiną, a Dania nie przegra na wyjeździe ze Szkocją.
Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.
Jeśli drużyny w danych koszykach pozostaną jak wyżej, „ścieżki” barażowe wylosowane w stolicy USA mogą wyglądać np. tak:
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. W tej szóstce będą na pewno Boliwia, Nowa Kaledonia i Demokratyczna Republika Konga.
Wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:
Tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu:
