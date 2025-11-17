Reprezentacja Polski zakończyła grę w grupie eliminacji mistrzostw świata na drugim miejscu – za Holandią, a przed Finlandią, Maltą i Litwą. Polacy w ostatnim meczu wygrali 3:2 z Maltą po golach Roberta Lewandowskiego, Pawła Wszołka i Piotra Zielińskiego. Wcześniej za kadencji selekcjonera Jana Urbana reprezentacja zremisowała dwa razy 1:1 z Holandią (w tym tygodniu w Warszawie, a we wrześniu w Rotterdamie) a także wygrała 2:0 z Litwą oraz 3:1 z Finlandią. Eliminacje jako trener rozpoczął Michał Probierz, który przestał prowadzić kadrę po porażce 1:2 w Helsinkach z Finlandią.

Z kim Polska zagra w barażach o mundial? Zasady, koszyki, daty meczów i losowania

Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. We wtorek czekają nas ostatnie gry tej fazy. Już awansowały: Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Niemcy i Holandia. Jeśli we wtorek faworyci nie zawiodą, dołączą do nich Hiszpania, Austria, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Polska jako jeden z dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off.

Po poniedziałkowych meczach eliminacji MŚ, prognozowane barażowe koszyki są następujące: