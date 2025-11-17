Reklama
Kto rywalem Polski w barażach o mundial? Unikniemy Włochów pod dwoma warunkami

Polska wymęczyła zwycięstwo 3:2 nad Maltą i czeka na wyniki wtorkowych meczów eliminacji mistrzostw świata. Od nich będzie zależało, czy podczas losowania par barażowych o mundial będzie rozstawiona w koszyku 1 i uniknie najsilniejszych rywali.

Publikacja: 17.11.2025 23:08

Kto rywalem Polski w barażach o mundial? Unikniemy Włochów pod dwoma warunkami

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Nosal

Reprezentacja Polski zakończyła grę w grupie eliminacji mistrzostw świata na drugim miejscu – za Holandią, a przed Finlandią, Maltą i Litwą. Polacy w ostatnim meczu wygrali 3:2 z Maltą po golach Roberta Lewandowskiego, Pawła Wszołka i Piotra Zielińskiego. Wcześniej za kadencji selekcjonera Jana Urbana reprezentacja zremisowała dwa razy 1:1 z Holandią (w tym tygodniu w Warszawie, a we wrześniu w Rotterdamie)  a także wygrała 2:0 z Litwą oraz 3:1 z Finlandią. Eliminacje jako trener rozpoczął Michał Probierz, który przestał prowadzić kadrę po porażce 1:2 w Helsinkach z Finlandią. 

Z kim Polska zagra w barażach o mundial? Zasady, koszyki, daty meczów i losowania

Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. We wtorek czekają nas ostatnie gry tej fazy. Już awansowały: Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Niemcy i Holandia. Jeśli we wtorek faworyci nie zawiodą, dołączą do nich Hiszpania, Austria, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Polska jako jeden z dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off. 

Po poniedziałkowych meczach eliminacji MŚ, prognozowane barażowe koszyki są następujące: 

  • koszyk 1 – Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
  • koszyk 2 - Walia, Szkocja, Słowacja, Czechy
  • koszyk 3 - Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
  • koszyk 4 (Liga Narodów) - Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwoli uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów).

Polska pozostanie w koszyku 1 pod dwoma warunkami: Austria nie przegra u siebie z Bośnią i Hercegowiną, a Dania nie przegra na wyjeździe ze Szkocją.

Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.

Baraże o mundial 2026 – przykład „ścieżek” europejskich

Jeśli drużyny w danych koszykach pozostaną jak wyżej, „ścieżki” barażowe wylosowane w stolicy USA mogą wyglądać np. tak:

  • „ścieżka” A: Włochy – Szwecja (półfinał 1) oraz Słowacja – Irlandia (półfinał 2) - zwycięzcy grają w finale ścieżki A o awans na mundial
  • "ścieżka" B: Turcja - Macedonia Północna (półfinał 3) oraz Szkocja - Bośnia i Hercegowina (półfinał 3) - zwycięzcy grają w finale ścieżki B o awans na mundial
  • "ścieżka" C: Ukraina - Irlandia Północna (półfinał 5) oraz Czechy - Albania (półfinał 6) - zwycięzcy grają w finale ścieżki C o awans na mundial
  • "ścieżka" D: Polska - Rumunia (półfinał 7) oraz Walia - Kosowo (półfinał 8) - zwycięzcy grają w finale ścieżki D o awans na mundial

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar, Arabia Saudyjska (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)
  • Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Niemcy, Holandia (UEFA)

W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. W tej szóstce będą na pewno Boliwia, Nowa Kaledonia i Demokratyczna Republika Konga. 

Polska w eliminacjach MŚ 2026 – wyniki i tabela 

Wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:

  • Polska - Litwa 1:0
  • Polska - Malta 2:0
  • Finlandia - Polska 2:1
  • Holandia - Polska 1:1
  • Polska - Finlandia 3:1
  • Litwa - Polska 0:2
  • Polska - Holandia 1:1
  • Malta - Polska

Tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu: 

  • 1. Holandia 8 meczów – 23 punktów – bramki 27-4
  • 2. Polska 8 20 pkt 14-7
  • 3. Finlandia 8 10 pkt 8-14
  • 4. Malta 8 5 pkt 4-19
  • 5. Litwa 8 3 pkt 6-15

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna reprezentacja Polski

