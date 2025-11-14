Polska – Holandia 1:1. Zagrali bez kompleksów

Tak grającą reprezentację Polski chcielibyśmy oglądać zawsze. Biało-czerwoni wyszli na mecz z Holendrami z mocnym postanowieniem, żeby silniejszego rywala pokonać i starannie ten plan wcielali w życie.

Jan Urban zrobił na zachodzie karierę, nie ma żadnych kompleksów wobec Holendrów czy Hiszpanów i taką grę wpaja swoim piłkarzom. Na mecz z jedną z najsilniejszych europejskich drużyn nie powołał żadnego defensywnego pomocnika, bo najwyraźniej takiego nie potrzebował. Polacy mieli grać ofensywnie, utrzymywać się przy piłce i atakować.

Polska – Holandia 1:1. Jak padła bramka dla Polaków?

Jeśli było trzeba odebrać piłkę w środku pola, to robili to Piotr Zieliński czy wprowadzony w 11. minucie za kontuzjowanego Sebastiana Szymańskiego Bartosz Kapustka. Na bokach boiska uważnie grali Matty Cash i Michał Skóraś, który pełnił rolę lewego obrońcy. Polski selekcjoner znów zaskoczył rywali i kibiców, bo chociaż ze składu wypadli mu Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski, to zdecydował się na grę trójką stoperów.

Holendrzy przez całą pierwszą połowę nie potrafili sobie z tą taktyką poradzić. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch i Justin Kluivert leniwie wymieniali piłkę, a dryblingi Cody’ego Gakpo i Donyella Malena były zatrzymywane. A Polacy? Już w pierwszej akcji postraszyli rywali, kiedy Cash groźnie dośrodkował do Nicoli Zalewskiego. Nie dali się zepchnąć pod własną bramkę i często rozgrywali atak pozycyjny. Swoje szanse mieli Cash i Zalewski, którzy uderzali z dystansu. Polacy nie panikowali, nawet zaczynając akcję spod własnej bramki przy ostrym pressingu rywali.