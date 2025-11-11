Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma piątkowy mecz Polski z Holandią?

Kto z polskich piłkarzy musi opuścić zgrupowanie z powodu kontuzji?

Dlaczego Robert Lewandowski pojawił się na ceremonii w Nowym Jorku?

Jakie wyniki osiągnęła reprezentacja Anglii w eliminacjach mundialu?

Selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, dlatego do Warszawy zabierze wszystkie swoje największe gwiazdy, które nie leczą akurat kontuzji.

Ponad połowa powołanych przez niego zawodników gra na co dzień w Premier League – na czele z kapitanem Virgilem van Dijkiem. – Nie miałem okazji pracować z piłkarzem takim jak on pod względem przywództwa. Ma wpływ na wszystkich wokół siebie – przekonuje trener Liverpoolu Arne Slot.

Polska – Holandia. Rywale chcą przypieczętować awans

Wyjściowa jedenastka Holendrów nie powinna odbiegać od tej, którą Koeman wystawił we wrześniu w Rotterdamie. Tamten mecz, który był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, zakończył się niespodziewanie remisem 1:1. Gospodarze prowadzili po golu Denzela Dumfriesa. Kreowali kolejne sytuacje, przeważali i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. To jednak najwyraźniej uśpiło ich czujność, bo dziesięć minut przed końcem wyrównał Matty Cash.