Reklama

Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial

Holendrzy, z którymi Polacy zmierzą się w piątek na PGE Narodowym, mogą już w tym tygodniu zakwalifikować się na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Publikacja: 11.11.2025 17:00

Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii

Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii

Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma piątkowy mecz Polski z Holandią?
  • Kto z polskich piłkarzy musi opuścić zgrupowanie z powodu kontuzji?
  • Dlaczego Robert Lewandowski pojawił się na ceremonii w Nowym Jorku?
  • Jakie wyniki osiągnęła reprezentacja Anglii w eliminacjach mundialu?

Selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, dlatego do Warszawy zabierze wszystkie swoje największe gwiazdy, które nie leczą akurat kontuzji.

Ponad połowa powołanych przez niego zawodników gra na co dzień w Premier League – na czele z kapitanem Virgilem van Dijkiem. – Nie miałem okazji pracować z piłkarzem takim jak on pod względem przywództwa. Ma wpływ na wszystkich wokół siebie – przekonuje trener Liverpoolu Arne Slot.

Polska – Holandia. Rywale chcą przypieczętować awans

Wyjściowa jedenastka Holendrów nie powinna odbiegać od tej, którą Koeman wystawił we wrześniu w Rotterdamie. Tamten mecz, który był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, zakończył się niespodziewanie remisem 1:1. Gospodarze prowadzili po golu Denzela Dumfriesa. Kreowali kolejne sytuacje, przeważali i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. To jednak najwyraźniej uśpiło ich czujność, bo dziesięć minut przed końcem wyrównał Matty Cash.

Czytaj więcej

Matty Cash
Komentarze
Stefan Szczepłek: Holandia – Polska, mały cud i nadzieja
Reklama
Reklama

To były jedyne stracone przez Pomarańczowych punkty w tych eliminacjach. Już remis na PGE Narodowym zagwarantuje im praktycznie awans, bo utrzymają trzypunktową przewagę nad Polakami i będą mieli zdecydowanie lepszy bilans bramkowy (głównie dzięki dwumeczowi z Maltą wygranemu 12:0), a to on przy równej liczbie punktów decyduje ostatecznie o kolejności w tabeli. Trudno, by roztrwonili taką zaliczkę, skoro w ostatniej kolejce podejmą w Amsterdamie Litwinów.

Holendrzy nie ukrywają, że przyjeżdżają po zwycięstwo i chcą już w piątek przypieczętować bezpośredni awans. To jednak tylko pierwszy krok w stronę powrotu na drogę sukcesów. Po dekadzie niepowodzeń chcą, by mundial w USA, Kanadzie i Meksyku był przełomowym momentem. Już Euro 2024, podczas którego doszli do półfinału, pokazało, że mogą być groźni dla każdego.

Zmiany w polskiej kadrze. Dodatkowe powołania Jana Urbana

Jan Urban, jeszcze zanim ruszyło zgrupowanie w Warszawie, musiał dokonać zmian w składzie. Z powodu kontuzji wypadło mu trzech piłkarzy.

– Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają im udział w zgrupowaniu – tłumaczył lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski cytowany przez portal „Łączy Nas Piłka".

Czytaj więcej

Robert Lewandowski strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo
Piłka nożna
„Niektórzy chcieli go już odesłać na emeryturę". Robert Lewandowski ściga legendy

Selekcjoner powołał więc dodatkowo bramkarza Karabachu Agdam Mateusza Kochalskiego i obrońcę Palermo Bartosza Bereszyńskiego. Nie zaprosił natomiast w miejsce Piątka żadnego innego napastnika, choć z problemami zdrowotnymi zmagał się ostatnio także Karol Świderski.

Reklama
Reklama

Na zgrupowanie z opóźnieniem dotarł Robert Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji, zaraz po ligowym spotkaniu z Celtą Vigo (4:2), w którym zdobył dla Barcelony hat tricka, poleciał do Nowego Jorku. Został mistrzem ceremonii podświetlenia Empire State Building na biało-czerwono z okazji Święta Niepodległości.

– To światło dla wszystkich Polaków na całym świecie. To wyróżnienie dla całej naszej ojczyzny, a dla mnie osobiście wielkie przeżycie. Czuję dumę z tego, że jestem Polakiem i mogę reprezentować kraj, niezależnie od tego, gdzie gram – mówił Lewandowski.

Mundial 2026. Ile drużyn już awansowało?

Znamy już 28 z 48 uczestników przyszłorocznego mundialu, ale nadal tylko jednego z Europy. To Anglicy, którzy – podobnie jak Holendrzy – bardzo pragną spektakularnego sukcesu.

Czytaj więcej

Anglicy odnieśli komplet sześciu zwycięstw
Piłka nożna
Europa ma pierwszego uczestnika mundialu 2026. Anglicy straszą rywali

Przez eliminacje przeszli jak huragan. Wygrali wszystkie mecze, nie stracili nawet bramki. Przed nimi jeszcze spotkania z Serbią i Albanią, w których Thomas Tuchel będzie mógł dokonać przeglądu kadr.

Selekcjoner nie wyklucza, że przedłuży kontrakt, obowiązujący do mistrzostw świata. – Zabiegałem o krótką umowę, ponieważ nie do końca zdawałem sobie sprawę, co mnie czeka. Teraz skupiam się jednak na mundialu, a w federacji wiedzą, że jestem szczęśliwy – podkreśla Tuchel.

Reklama
Reklama
Kadra Holandii

Bramkarze
Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
Robin Roefs (Sunderland)
Bart Verbruggen (Brighton)

Obrońcy
Nathan Ake (Manchester City)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Denzel Dumfries (Inter Mediolan)
Lutsharel Geertruida (Sunderland)
Quilindschy Hartman (Burnley)
Jan Paul van Hecke (Brighton)
Matthijs de Ligt (Manchester United)
Jurrien Timber (Arsenal)
Micky van de Ven (Tottenham)

Pomocnicy
Ryan Gravenberch (Liverpool)
Frenkie de Jong (Barcelona)
Justin Kluivert (Bournemouth)
Tijjani Reijnders (Manchester City)
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven)
Xavi Simons (Tottenham)
Quinten Timber (Feyenoord Rotterdam)
Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam)

Napastnicy
Memphis Depay (Corinthians Sao Paulo)
Cody Gakpo (Liverpool)
Noa Lang (Napoli)
Donyell Malen (Aston Villa Birmingham)
Wout Weghorst (Ajax Amsterdam)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna mundial reprezentacja Polski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma piątkowy mecz Polski z Holandią?
  • Kto z polskich piłkarzy musi opuścić zgrupowanie z powodu kontuzji?
  • Dlaczego Robert Lewandowski pojawił się na ceremonii w Nowym Jorku?
  • Jakie wyniki osiągnęła reprezentacja Anglii w eliminacjach mundialu?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, dlatego do Warszawy zabierze wszystkie swoje największe gwiazdy, które nie leczą akurat kontuzji.

Ponad połowa powołanych przez niego zawodników gra na co dzień w Premier League – na czele z kapitanem Virgilem van Dijkiem. – Nie miałem okazji pracować z piłkarzem takim jak on pod względem przywództwa. Ma wpływ na wszystkich wokół siebie – przekonuje trener Liverpoolu Arne Slot.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Może czasem brakowało mi empatii, ale serca nigdy”
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Właściciel i prezes zarządu Legii Dariusz Mioduski
Piłka nożna
Legia Warszawa pogrążona w kryzysie. Kto pomoże drużynie z Łazienkowskiej?
Robert Lewandowski strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo
Piłka nożna
„Niektórzy chcieli go już odesłać na emeryturę". Robert Lewandowski ściga legendy
Prezydent FIFA Gianni Infantino i prezydent USA Donald Trump
Piłka nożna
Czy Donald Trump dostanie pokojową nagrodę? Szef FIFA: Zobaczycie 5 grudnia
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze
Piłka nożna
Eliminacje mundialu. Jan Urban odkrył karty, są nowe twarze w kadrze
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama