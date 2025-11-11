Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial

Aktualizacja: 12.11.2025 06:50 Publikacja: 11.11.2025 17:00
Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii
Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
Selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, dlatego do Warszawy zabierze wszystkie swoje największe gwiazdy, które nie leczą akurat kontuzji.
Ponad połowa powołanych przez niego zawodników gra na co dzień w Premier League – na czele z kapitanem Virgilem van Dijkiem. – Nie miałem okazji pracować z piłkarzem takim jak on pod względem przywództwa. Ma wpływ na wszystkich wokół siebie – przekonuje trener Liverpoolu Arne Slot.
Wyjściowa jedenastka Holendrów nie powinna odbiegać od tej, którą Koeman wystawił we wrześniu w Rotterdamie. Tamten mecz, który był debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, zakończył się niespodziewanie remisem 1:1. Gospodarze prowadzili po golu Denzela Dumfriesa. Kreowali kolejne sytuacje, przeważali i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą. To jednak najwyraźniej uśpiło ich czujność, bo dziesięć minut przed końcem wyrównał Matty Cash.
Czytaj więcej
Chociaż raz to my mieliśmy szczęście. Polacy byli od przeciwników słabsi pod każdym względem, ale...
To były jedyne stracone przez Pomarańczowych punkty w tych eliminacjach. Już remis na PGE Narodowym zagwarantuje im praktycznie awans, bo utrzymają trzypunktową przewagę nad Polakami i będą mieli zdecydowanie lepszy bilans bramkowy (głównie dzięki dwumeczowi z Maltą wygranemu 12:0), a to on przy równej liczbie punktów decyduje ostatecznie o kolejności w tabeli. Trudno, by roztrwonili taką zaliczkę, skoro w ostatniej kolejce podejmą w Amsterdamie Litwinów.
Holendrzy nie ukrywają, że przyjeżdżają po zwycięstwo i chcą już w piątek przypieczętować bezpośredni awans. To jednak tylko pierwszy krok w stronę powrotu na drogę sukcesów. Po dekadzie niepowodzeń chcą, by mundial w USA, Kanadzie i Meksyku był przełomowym momentem. Już Euro 2024, podczas którego doszli do półfinału, pokazało, że mogą być groźni dla każdego.
Jan Urban, jeszcze zanim ruszyło zgrupowanie w Warszawie, musiał dokonać zmian w składzie. Z powodu kontuzji wypadło mu trzech piłkarzy.
– Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają im udział w zgrupowaniu – tłumaczył lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski cytowany przez portal „Łączy Nas Piłka".
Czytaj więcej
Zaczyna się ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W doskonałych humor...
Selekcjoner powołał więc dodatkowo bramkarza Karabachu Agdam Mateusza Kochalskiego i obrońcę Palermo Bartosza Bereszyńskiego. Nie zaprosił natomiast w miejsce Piątka żadnego innego napastnika, choć z problemami zdrowotnymi zmagał się ostatnio także Karol Świderski.
Na zgrupowanie z opóźnieniem dotarł Robert Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji, zaraz po ligowym spotkaniu z Celtą Vigo (4:2), w którym zdobył dla Barcelony hat tricka, poleciał do Nowego Jorku. Został mistrzem ceremonii podświetlenia Empire State Building na biało-czerwono z okazji Święta Niepodległości.
– To światło dla wszystkich Polaków na całym świecie. To wyróżnienie dla całej naszej ojczyzny, a dla mnie osobiście wielkie przeżycie. Czuję dumę z tego, że jestem Polakiem i mogę reprezentować kraj, niezależnie od tego, gdzie gram – mówił Lewandowski.
Znamy już 28 z 48 uczestników przyszłorocznego mundialu, ale nadal tylko jednego z Europy. To Anglicy, którzy – podobnie jak Holendrzy – bardzo pragną spektakularnego sukcesu.
Czytaj więcej
Znamy już 28 z 48 finalistów przyszłorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Awans wywalczył...
Przez eliminacje przeszli jak huragan. Wygrali wszystkie mecze, nie stracili nawet bramki. Przed nimi jeszcze spotkania z Serbią i Albanią, w których Thomas Tuchel będzie mógł dokonać przeglądu kadr.
Selekcjoner nie wyklucza, że przedłuży kontrakt, obowiązujący do mistrzostw świata. – Zabiegałem o krótką umowę, ponieważ nie do końca zdawałem sobie sprawę, co mnie czeka. Teraz skupiam się jednak na mundialu, a w federacji wiedzą, że jestem szczęśliwy – podkreśla Tuchel.
Bramkarze
Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
Robin Roefs (Sunderland)
Bart Verbruggen (Brighton)
Obrońcy
Nathan Ake (Manchester City)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Denzel Dumfries (Inter Mediolan)
Lutsharel Geertruida (Sunderland)
Quilindschy Hartman (Burnley)
Jan Paul van Hecke (Brighton)
Matthijs de Ligt (Manchester United)
Jurrien Timber (Arsenal)
Micky van de Ven (Tottenham)
Pomocnicy
Ryan Gravenberch (Liverpool)
Frenkie de Jong (Barcelona)
Justin Kluivert (Bournemouth)
Tijjani Reijnders (Manchester City)
Jerdy Schouten (PSV Eindhoven)
Xavi Simons (Tottenham)
Quinten Timber (Feyenoord Rotterdam)
Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam)
Napastnicy
Memphis Depay (Corinthians Sao Paulo)
Cody Gakpo (Liverpool)
Noa Lang (Napoli)
Donyell Malen (Aston Villa Birmingham)
Wout Weghorst (Ajax Amsterdam)
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Selekcjoner naszych rywali Ronald Koeman zdaje sobie sprawę z wagi tego spotkania, dlatego do Warszawy zabierze wszystkie swoje największe gwiazdy, które nie leczą akurat kontuzji.
Ponad połowa powołanych przez niego zawodników gra na co dzień w Premier League – na czele z kapitanem Virgilem van Dijkiem. – Nie miałem okazji pracować z piłkarzem takim jak on pod względem przywództwa. Ma wpływ na wszystkich wokół siebie – przekonuje trener Liverpoolu Arne Slot.
Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas...
Zwolnienie Edwarda Iordanescu nic nie dało. Legia jak nie wygrywała, tak nie wygrywa. Władze klubu szukają trene...
Zaczyna się ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W doskonałych humorach do Warszawy...
Tego jeszcze nie było. FIFA zamierza co roku przyznawać nagrodę osobom zasłużonym na rzecz pokoju na świecie. Na...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas