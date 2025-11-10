Lewandowski wrócił po kontuzji do wyjściowego składu Barcelony i od razu strzelił trzy gole w wygranym 4:2 wyjazdowym meczu z Celtą Vigo. Najpierw wykorzystał rzut karny, a później trafił dwukrotnie po podaniach Marcusa Rashforda.

Reklama Reklama

– Najważniejsze, że zmniejszyliśmy stratę do Realu Madryt (Królewscy zremisowali 0:0 z Rayo Vallecano – przyp. red.) do trzech punktów. Teraz mamy dwa tygodnie na reprezentację, ale mam nadzieję, że po powrocie będziemy grali znacznie lepiej. Będzie czas przeanalizować, co możemy poprawić, zarówno w obronie, jak i w ataku – mówił polski napastnik, który w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony wszech czasów wyprzedził Neymara

Ile goli dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski?

Lewandowski w 159 spotkaniach dla „Dumy Katalonii” uzbierał 108 bramek i zrównał się z Luisem Enrique. Jest trzynastym najskuteczniejszym strzelcem w historii katalońskiego klubu i brakuje mu tylko 12 trafień do czołowej dziesiątki.

„Niektórzy chcieli go już odesłać na emeryturę, po tym jak w zeszłym sezonie zdobył 42 bramki. W tym sezonie, pomimo kontuzji, ma ich już na koncie siedem. A w noc, gdy zimno przenikało do szpiku kości, Barca odnalazła ciepło w swoim doświadczonym napastniku. Bo, jak głosi przysłowie, ze starej kury dobry rosół. A Lewy zostanie z nami na stałe” – pisze kataloński dziennik „Mundo Deportivo”.