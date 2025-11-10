Aktualizacja: 10.11.2025 23:37 Publikacja: 10.11.2025 12:00
Robert Lewandowski strzelił trzy gole w meczu z Celtą Vigo
Lewandowski wrócił po kontuzji do wyjściowego składu Barcelony i od razu strzelił trzy gole w wygranym 4:2 wyjazdowym meczu z Celtą Vigo. Najpierw wykorzystał rzut karny, a później trafił dwukrotnie po podaniach Marcusa Rashforda.
– Najważniejsze, że zmniejszyliśmy stratę do Realu Madryt (Królewscy zremisowali 0:0 z Rayo Vallecano – przyp. red.) do trzech punktów. Teraz mamy dwa tygodnie na reprezentację, ale mam nadzieję, że po powrocie będziemy grali znacznie lepiej. Będzie czas przeanalizować, co możemy poprawić, zarówno w obronie, jak i w ataku – mówił polski napastnik, który w klasyfikacji najlepszych strzelców Barcelony wszech czasów wyprzedził Neymara
Lewandowski w 159 spotkaniach dla „Dumy Katalonii” uzbierał 108 bramek i zrównał się z Luisem Enrique. Jest trzynastym najskuteczniejszym strzelcem w historii katalońskiego klubu i brakuje mu tylko 12 trafień do czołowej dziesiątki.
„Niektórzy chcieli go już odesłać na emeryturę, po tym jak w zeszłym sezonie zdobył 42 bramki. W tym sezonie, pomimo kontuzji, ma ich już na koncie siedem. A w noc, gdy zimno przenikało do szpiku kości, Barca odnalazła ciepło w swoim doświadczonym napastniku. Bo, jak głosi przysłowie, ze starej kury dobry rosół. A Lewy zostanie z nami na stałe” – pisze kataloński dziennik „Mundo Deportivo”.
Wyczyn kapitana naszej reprezentacji doceniają też gazety z Madrytu. „Marca” głosi, że Polak „prześladuje Real”, a „AS” zauważa, że z nim w składzie „Barcelona to inna drużyna”.
– Po kontuzji widzę innego, bardziej pozytywnego Lewandowskiego. Wspaniale, że strzelił trzy gole. To pokazuje jego pewność siebie – podkreślał trener Hansi Flick.
Lewandowski wraca do formy w najlepszym momencie – tuż przed meczami Polaków z Holandią (14 listopada na PGE Narodowym) i Maltą (trzy dni później), kluczowymi w walce o baraże do przyszłorocznego mundialu.
O tym, że nadal jest potrzebny także kadrze, przekonaliśmy się jesienią. Trafiał w dwóch ostatnich spotkaniach o punkty – z Finlandią (3:1) i Litwą (2:0). I oby tę serię podtrzymał w listopadzie.
