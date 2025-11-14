Moda na młodzieżówkę rośnie. Polska - Włochy: rezerwowi dali zwycięstwo, Euro coraz bliżej

Aktualizacja: 14.11.2025 20:01 Publikacja: 14.11.2025 18:26
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Takich tłumów na meczu reprezentacji do lat 21 w Polsce jeszcze nie było. W piątkowe popołudnie na stadion w Szczecinie przyszło ponad 20 tys. kibiców. Nie przeszkadzała im ani godzina rozgrywania spotkania (16.00), ani niesprzyjająca pogoda.
Trudno się dziwić, skoro młodzieżówka w eliminacjach Euro 2027 radzi sobie znakomicie, a w październiku rozbiła na wyjeździe Szwecję aż 6:0. Przed meczem z Włochami Polacy byli liderem grupy E – z kompletem zwycięstw, 15 trafieniami i bez straconego gola wyprzedzali tego rywala dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.
Jerzy Brzęczek – krytykowany jako selekcjoner dorosłej reprezentacji za nadmierne przywiązanie do obrony – zbudował drużynę, która imponuje w ofensywie. Włosi to jednak mistrzowie gry w defensywie, więc ataki Polaków odpierali skutecznie.
Czytaj więcej
W piątek Polska – Holandia na PGE Narodowym. Mecz, który może zagwarantować naszej drużynie co na...
Dwóch najlepszych sytuacji w pierwszej połowie nie wykorzystał kapitan kadry Tomasz Pieńko – raz jego strzał zatrzymał bramkarz, raz interweniował obrońca. Polaków przed stratą gola uratował z kolei słupek, ale gdy w 61. minucie na uderzenie z ostrego kąta zdecydował się pomocnik Romy Niccolo Pisilli, Marcel Łubik już skapitulował.
Polacy szukali szansy na wyrównanie, ale wynik się nie zmieniał. Minęło trochę czasu, zanim się otrząsnęli. Popełniali błędy, ale nie stracili wiary w odwrócenie losów meczu. Nosa miał Brzęczek, bo w rolach głównych wystąpili zawodnicy, których wprowadził na boisko. Najpierw – po fantastycznym rajdzie Jana Faberskiego – trafił Wiktor Bogacz, kilka minut później Maciej Kuziemka.
Ci, którzy przyszli na stadion Pogoni, zobaczyli świetne widowisko i efektowne bramki. Na półmetku eliminacji Polacy pozostają liderem grupy, odskoczyli Włochom na trzy punkty. W tym roku zmierzą się jeszcze na wyjeździe z Macedonią Północną (wtorek o 17.00, transmisja w TVP Sport).
Czytaj więcej
Holendrzy, z którymi Polacy zmierzą się w piątek na PGE Narodowym, mogą już w tym tygodniu zakwal...
Bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca grupy, druga drużyna zagra w barażach. Turniej finałowy zorganizują Serbia i Albania. Tytułu bronią Anglicy.
Polska - Włochy 2:1
(W. Bogacz 83, M. Kuziemka 86 – N. Pisilli 61)
1. Polska 5 15 17-1
2. Włochy 5 12 13-4
3. Czarnogóra 5 9 8-7
4. Szwecja 5 6 7-13
5. Macedonia Północna 5 3 5-12
6. Armenia 5 0 3-16
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takich tłumów na meczu reprezentacji do lat 21 w Polsce jeszcze nie było. W piątkowe popołudnie na stadion w Szczecinie przyszło ponad 20 tys. kibiców. Nie przeszkadzała im ani godzina rozgrywania spotkania (16.00), ani niesprzyjająca pogoda.
Trudno się dziwić, skoro młodzieżówka w eliminacjach Euro 2027 radzi sobie znakomicie, a w październiku rozbiła na wyjeździe Szwecję aż 6:0. Przed meczem z Włochami Polacy byli liderem grupy E – z kompletem zwycięstw, 15 trafieniami i bez straconego gola wyprzedzali tego rywala dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza program budowy nowych boisk i wypełnianie białych plam na mapie Polski....
Ukraińcy mecze eliminacji mundialu, w których są gospodarzami, rozgrywają nad Wisłą. W niedzielę podejmą Islandc...
W piątek Polska – Holandia na PGE Narodowym. Mecz, który może zagwarantować naszej drużynie co najmniej baraże d...
Cristiano Ronaldo ogłosił, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie jego ostatnim wielkim turn...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas