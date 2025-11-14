Moda na młodzieżówkę rośnie. Polska - Włochy: rezerwowi dali zwycięstwo, Euro coraz bliżej

Reklama
Reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Szczecinie Włochów 2:1, strzelając dwa gole w końcówce. Polacy są na dobrej drodze do awansu na Euro 2027.

Publikacja: 14.11.2025 18:26

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Tomasz Wacławek

Polska – Włochy. Świetne zmiany Jerzego Brzęczka

Jerzy Brzęczek – krytykowany jako selekcjoner dorosłej reprezentacji za nadmierne przywiązanie do obrony – zbudował drużynę, która imponuje w ofensywie. Włosi to jednak mistrzowie gry w defensywie, więc ataki Polaków odpierali skutecznie.

Dwóch najlepszych sytuacji w pierwszej połowie nie wykorzystał kapitan kadry Tomasz Pieńko – raz jego strzał zatrzymał bramkarz, raz interweniował obrońca. Polaków przed stratą gola uratował z kolei słupek, ale gdy w 61. minucie na uderzenie z ostrego kąta zdecydował się pomocnik Romy Niccolo Pisilli, Marcel Łubik już skapitulował.

Polacy szukali szansy na wyrównanie, ale wynik się nie zmieniał. Minęło trochę czasu, zanim się otrząsnęli. Popełniali błędy, ale nie stracili wiary w odwrócenie losów meczu. Nosa miał Brzęczek, bo w rolach głównych wystąpili zawodnicy, których wprowadził na boisko. Najpierw – po fantastycznym rajdzie Jana Faberskiego – trafił Wiktor Bogacz, kilka minut później Maciej Kuziemka.

Kiedy kolejny mecz polskiej młodzieżówki?

Ci, którzy przyszli na stadion Pogoni, zobaczyli świetne widowisko i efektowne bramki. Na półmetku eliminacji Polacy pozostają liderem grupy, odskoczyli Włochom na trzy punkty. W tym roku zmierzą się jeszcze na wyjeździe z Macedonią Północną (wtorek o 17.00, transmisja w TVP Sport).

Bezpośredni awans wywalczy tylko zwycięzca grupy, druga drużyna zagra w barażach. Turniej finałowy zorganizują Serbia i Albania. Tytułu bronią Anglicy.

Eliminacje Euro 2027 do lat 21
Grupa E

Polska - Włochy 2:1
(W. Bogacz 83, M. Kuziemka 86 – N. Pisilli 61)

1. Polska 5 15 17-1
2. Włochy 5 12 13-4
3. Czarnogóra 5 9 8-7
4. Szwecja 5 6 7-13
5. Macedonia Północna 5 3 5-12
6. Armenia 5 0 3-16

