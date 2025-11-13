Reklama
Rozwiń
Reklama

Polska – Holandia. Szansa, by zostać zapamiętanym

W piątek Polska – Holandia na PGE Narodowym. Mecz, który może zagwarantować naszej drużynie co najmniej baraże do przyszłorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Publikacja: 13.11.2025 15:36

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego mecz Polska - Holandia jest kluczowy dla awansu na mundial?
  • Jakie znaczenie ma powrót reprezentacji Polski na PGE Narodowy?
  • Jaką rolę odegrał Matty Cash w poprzednich spotkaniach z Holandią?

Kiedy po raz ostatni Polacy pokonali Holendrów, dobiegała końca dekada gierkowska, a Jan Urban był dobrze zapowiadającym się juniorem Victorii Jaworzno.

Był maj 1979 r. Reprezentację prowadził Ryszard Kulesza, a po boisku Stadionu Śląskiego w Chorzowie biegali Władysław Żmuda, Adam Nawałka, Grzegorz Lato i Zbigniew Boniek, który zdobył jedną z bramek.

Co musi się stać, by Polacy awansowali na mundial 2026?

To było spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy, Polacy wygrali 2:0, ale na turniej finałowy się nie zakwalifikowali. Awans uzyskiwali wówczas tylko zwycięzcy grup, nie było baraży. Na Euro, w którym brało udział tylko osiem zespołów, pojechali Holendrzy. Przez prawie pół wieku Polacy nie zdołali wyrównać rachunków, choć po tamtych eliminacjach mierzyli się z tym rywalem 14 razy, a trzy lata temu prowadzili w Rotterdamie nawet 2:0.

Czytaj więcej

Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii
Piłka nożna
Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial
Reklama
Reklama

– Czego zabrakło? Pewnie umiejętności. Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas wyzwanie – jak zagrać w ofensywie, żeby kreować okazje – przyznał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Tylko zwycięstwo pozwoli zachować Polakom jeszcze szansę na bezpośredni awans na mundial, choć wówczas trzeba będzie liczyć także na to, że Holendrzy potkną się u siebie w poniedziałek z Litwinami, bo mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, a to on decyduje o kolejności w przypadku równej liczby punktów.

Polska – Holandia. Kadra wraca na PGE Narodowy

Zwycięstwo nad Holandią mogłoby być mitem założycielskim tego zespołu, ale selekcjoner Jan Urban przekonuje, że nie myśli o wyniku, lecz o tym, by drużyna robiła postęp.

– Oczekuję, że będziemy potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i nie będziemy czekać wyłącznie na kontrataki. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik i czy wykorzystamy swoje szanse. W Holandii mieliśmy dobre momenty i skuteczne kontry, ale były też niewykorzystane okazje, co wyraźnie pokazała analiza. Jestem ciekaw, czy zrobimy ten postęp w grze, bo wychodzę z założenia, że dobra gra przybliża do zwycięstwa – mówi Urban. – Nasz cel jest realistyczny: chcemy nawiązać równorzędną walkę i naszym sposobem na grę maksymalnie utrudnić im zadanie. Oni są pewni awansu i jeśli choć trochę nas zlekceważą, nawet nieświadomie, musimy być gotowi, by to wykorzystać.

Czytaj więcej

Matty Cash
Komentarze
Stefan Szczepłek: Holandia – Polska, mały cud i nadzieja

Piłkarze nie ukrywają radości z powrotu na PGE Narodowy. Nie grali tu od marca. – Czuję podekscytowanie, chociaż nie strzeliłem tu jeszcze gola. Kocham Warszawę. To prawdopodobnie najlepszy stadion, na którym grałem. Atmosfera będzie na pewno znakomita – nie ma wątpliwości Matty Cash.

Reklama
Reklama

Nieprzypadkowo to on został wysłany na przedmeczową konferencję. Dwie z czterech bramek w kadrze zdobył właśnie w spotkaniach z Holendrami – ta we wrześniu w Rotterdamie, w selekcjonerskim debiucie Urbana, dała remis (1:1).

– Stoimy przed szansą, by zapisać się w historii, bo skoro od tylu lat nie pokonaliśmy tego zespołu, to mamy przed sobą fantastyczne wyzwanie. To są właśnie te momenty w piłce, kiedy trzeba zrobić coś ekstra, by zostać zapamiętanym. Wygrana po prawie pół wieku byłaby czymś wyjątkowym, znacznie ważniejszym niż jakiekolwiek kalkulacje w tabeli – podkreśla Urban.

Transmisja meczu Polska – Holandia w piątek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport

Grupa G

1. Holandia 6 16 22–3
2. Polska 6 13 10–4
3. Finlandia 7 10 8–13
4. Litwa 7 3 6–11
5. Malta 6 2 1–16

Kadra Polski

Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)
Kamil Grabara (Wolfsburg)
Mateusz Kochalski (Karabach Ağdam)
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy
Bartosz Bereszyński (Palermo)
Matty Cash (Aston Villa Birmingham)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
Jan Ziółkowski (Roma)

Pomocnicy
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Köln)
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymański (Fenerbahçe Stambuł)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy
Adam Buksa (Udinese Calcio)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban Robert Lewandowski mundial reprezentacja Polski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego mecz Polska - Holandia jest kluczowy dla awansu na mundial?
  • Jakie znaczenie ma powrót reprezentacji Polski na PGE Narodowy?
  • Jaką rolę odegrał Matty Cash w poprzednich spotkaniach z Holandią?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Kiedy po raz ostatni Polacy pokonali Holendrów, dobiegała końca dekada gierkowska, a Jan Urban był dobrze zapowiadającym się juniorem Victorii Jaworzno.

Był maj 1979 r. Reprezentację prowadził Ryszard Kulesza, a po boisku Stadionu Śląskiego w Chorzowie biegali Władysław Żmuda, Adam Nawałka, Grzegorz Lato i Zbigniew Boniek, który zdobył jedną z bramek.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kylian Mbappe z Francji i Illia Zabarnyj z Ukrainy w akcji podczas meczu piłkarskiego grupy D elimin
Piłka nożna
Polska, czyli dom reprezentacji Ukrainy
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej
Piłka nożna
Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Może czasem brakowało mi empatii, ale serca nigdy”
Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii
Piłka nożna
Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Właściciel i prezes zarządu Legii Dariusz Mioduski
Piłka nożna
Legia Warszawa pogrążona w kryzysie. Kto pomoże drużynie z Łazienkowskiej?
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama