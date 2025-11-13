Polska – Holandia. Szansa, by zostać zapamiętanym

Aktualizacja: 14.11.2025 05:29 Publikacja: 13.11.2025 15:36
Robert Lewandowski
Foto: PAP/Leszek Szymański
Kiedy po raz ostatni Polacy pokonali Holendrów, dobiegała końca dekada gierkowska, a Jan Urban był dobrze zapowiadającym się juniorem Victorii Jaworzno.
Był maj 1979 r. Reprezentację prowadził Ryszard Kulesza, a po boisku Stadionu Śląskiego w Chorzowie biegali Władysław Żmuda, Adam Nawałka, Grzegorz Lato i Zbigniew Boniek, który zdobył jedną z bramek.
To było spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy, Polacy wygrali 2:0, ale na turniej finałowy się nie zakwalifikowali. Awans uzyskiwali wówczas tylko zwycięzcy grup, nie było baraży. Na Euro, w którym brało udział tylko osiem zespołów, pojechali Holendrzy. Przez prawie pół wieku Polacy nie zdołali wyrównać rachunków, choć po tamtych eliminacjach mierzyli się z tym rywalem 14 razy, a trzy lata temu prowadzili w Rotterdamie nawet 2:0.
– Czego zabrakło? Pewnie umiejętności. Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas wyzwanie – jak zagrać w ofensywie, żeby kreować okazje – przyznał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.
Tylko zwycięstwo pozwoli zachować Polakom jeszcze szansę na bezpośredni awans na mundial, choć wówczas trzeba będzie liczyć także na to, że Holendrzy potkną się u siebie w poniedziałek z Litwinami, bo mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, a to on decyduje o kolejności w przypadku równej liczby punktów.
Zwycięstwo nad Holandią mogłoby być mitem założycielskim tego zespołu, ale selekcjoner Jan Urban przekonuje, że nie myśli o wyniku, lecz o tym, by drużyna robiła postęp.
– Oczekuję, że będziemy potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i nie będziemy czekać wyłącznie na kontrataki. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik i czy wykorzystamy swoje szanse. W Holandii mieliśmy dobre momenty i skuteczne kontry, ale były też niewykorzystane okazje, co wyraźnie pokazała analiza. Jestem ciekaw, czy zrobimy ten postęp w grze, bo wychodzę z założenia, że dobra gra przybliża do zwycięstwa – mówi Urban. – Nasz cel jest realistyczny: chcemy nawiązać równorzędną walkę i naszym sposobem na grę maksymalnie utrudnić im zadanie. Oni są pewni awansu i jeśli choć trochę nas zlekceważą, nawet nieświadomie, musimy być gotowi, by to wykorzystać.
Piłkarze nie ukrywają radości z powrotu na PGE Narodowy. Nie grali tu od marca. – Czuję podekscytowanie, chociaż nie strzeliłem tu jeszcze gola. Kocham Warszawę. To prawdopodobnie najlepszy stadion, na którym grałem. Atmosfera będzie na pewno znakomita – nie ma wątpliwości Matty Cash.
Nieprzypadkowo to on został wysłany na przedmeczową konferencję. Dwie z czterech bramek w kadrze zdobył właśnie w spotkaniach z Holendrami – ta we wrześniu w Rotterdamie, w selekcjonerskim debiucie Urbana, dała remis (1:1).
– Stoimy przed szansą, by zapisać się w historii, bo skoro od tylu lat nie pokonaliśmy tego zespołu, to mamy przed sobą fantastyczne wyzwanie. To są właśnie te momenty w piłce, kiedy trzeba zrobić coś ekstra, by zostać zapamiętanym. Wygrana po prawie pół wieku byłaby czymś wyjątkowym, znacznie ważniejszym niż jakiekolwiek kalkulacje w tabeli – podkreśla Urban.
Transmisja meczu Polska – Holandia w piątek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport
1. Holandia 6 16 22–3
2. Polska 6 13 10–4
3. Finlandia 7 10 8–13
4. Litwa 7 3 6–11
5. Malta 6 2 1–16
Kadra Polski
Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)
Kamil Grabara (Wolfsburg)
Mateusz Kochalski (Karabach Ağdam)
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy
Bartosz Bereszyński (Palermo)
Matty Cash (Aston Villa Birmingham)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)
Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
Jan Ziółkowski (Roma)
Pomocnicy
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Köln)
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymański (Fenerbahçe Stambuł)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy
Adam Buksa (Udinese Calcio)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)
