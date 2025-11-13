Polska – Holandia. Szansa, by zostać zapamiętanym

– Czego zabrakło? Pewnie umiejętności. Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas wyzwanie – jak zagrać w ofensywie, żeby kreować okazje – przyznał kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Tylko zwycięstwo pozwoli zachować Polakom jeszcze szansę na bezpośredni awans na mundial, choć wówczas trzeba będzie liczyć także na to, że Holendrzy potkną się u siebie w poniedziałek z Litwinami, bo mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, a to on decyduje o kolejności w przypadku równej liczby punktów.

Polska – Holandia. Kadra wraca na PGE Narodowy

Zwycięstwo nad Holandią mogłoby być mitem założycielskim tego zespołu, ale selekcjoner Jan Urban przekonuje, że nie myśli o wyniku, lecz o tym, by drużyna robiła postęp.

– Oczekuję, że będziemy potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i nie będziemy czekać wyłącznie na kontrataki. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik i czy wykorzystamy swoje szanse. W Holandii mieliśmy dobre momenty i skuteczne kontry, ale były też niewykorzystane okazje, co wyraźnie pokazała analiza. Jestem ciekaw, czy zrobimy ten postęp w grze, bo wychodzę z założenia, że dobra gra przybliża do zwycięstwa – mówi Urban. – Nasz cel jest realistyczny: chcemy nawiązać równorzędną walkę i naszym sposobem na grę maksymalnie utrudnić im zadanie. Oni są pewni awansu i jeśli choć trochę nas zlekceważą, nawet nieświadomie, musimy być gotowi, by to wykorzystać.

Piłkarze nie ukrywają radości z powrotu na PGE Narodowy. Nie grali tu od marca. – Czuję podekscytowanie, chociaż nie strzeliłem tu jeszcze gola. Kocham Warszawę. To prawdopodobnie najlepszy stadion, na którym grałem. Atmosfera będzie na pewno znakomita – nie ma wątpliwości Matty Cash.