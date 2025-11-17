Reklama
Malta – Polska 2:3. Niespodziewane męki na koniec eliminacji mundialu, uratował nas rykoszet

Kilka dni po bardzo dobrym meczu z Holandią Polacy polecieli na Maltę i ledwo wygrali 3:2. W czwartek poznają rywali w barażach o mundial. Do grona finalistów mistrzostw świata dołączyli Holendrzy i Niemcy.

Publikacja: 17.11.2025 23:17

Malta – Polska 2:3. Niespodziewane męki na koniec eliminacji mundialu, uratował nas rykoszet

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Malta jest europejskim outsiderem, w dwumeczu z Holandią przegrała aż 0:12, ale kilka dni temu pokonała 1:0 Finlandię w Helsinkach, czyli w miejscu, w którym Polacy zaprzepaścili szanse na bezpośredni awans na mundial.

Trzy dni w futbolu to bardzo dużo. Piłkarze Jana Urbana wyglądali na ospałych i zmęczonych spotkaniem z Holandią. Aż pół godziny próbowali złamać opór gospodarzy. Męki ukrócił dopiero Robert Lewandowski. Kapitan kadry trafił głową po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego.

Pierwsza stracona bramka w historii meczów z Maltą

– Mamy szczęście, że dzielimy boisko z takimi legendami, dzięki takim doświadczeniom można się tylko rozwijać – opowiadał na przedmeczowej konferencji Jake Grech, który strzelił gola w Helsinkach.

Nie wiadomo, czy Polacy słyszeli tę wypowiedź, ale coś wyraźnie uśpiło ich czujność. Z prowadzenia cieszyli się tylko kilka minut. Po serii kuriozalnych błędów naszej obrony wyrównał Irvin Cardona. Wychowanek Monaco, a obecnie napastnik Saint-Etienne urodził się we Francji i był młodzieżowym reprezentantem tego kraju. Dla Malty gra dopiero od września, stamtąd pochodził jego pradziadek.

Cardona raczej nie spodziewał się, że zapisze się w historii – to pierwsza stracona przez Polaków bramka w spotkaniach z Maltą.

Jan Urban podczas meczu z Holandią na PGE Narodowym. Po czterech selekcjonerach, którzy nie powinni
Stefan Szczepłek: Polacy zagrają w barażach o mundial. Kibole zepsuli święto w Warszawie

Jan Urban wyglądał na bardzo rozczarowanego i zniesmaczonego tym, co widzi. I trudno się dziwić. Selekcjoner dokonał czterech zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu ze starciem z Holandią. Jedna wymuszona była kontuzją – na Maltę nie poleciał Sebastian Szymański. Do składu po zawieszeniu za kartki wrócili Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, w bramce selekcjoner postawił tym razem na Bartłomieja Drągowskiego, a Matty'ego Casha na wahadle zastąpił Paweł Wszołek.

To właśnie piłkarz Legii strzelił w drugiej połowie na 2:1, a kiedy do bramki trafił też wprowadzony na boisko Karol Świderski, wydawało się, że jest po meczu. Sędzia dostał jednak sygnał z wozu VAR i wrócił do sytuacji poprzedzającej akcję naszej drużyny, gdy Jakub Kiwior szarpnął przeciwnika za koszulkę w polu karnym.

Po obejrzeniu powtórki arbiter podyktował jedenastkę i anulował gola Świderskiego. Zamiast 3:1 dla Polaków zrobił się remis, bo karnego wykorzystał Teddy Teuma.

Mirosław Żukowski: Cyniczna gra futbolem
Mirosław Żukowski: Cyniczna gra futbolem

To nie był dzień Kiwiora. Po jego kolejnym błędzie mogliśmy nawet przegrywać, ale na szczęście strzał gospodarzy zatrzymał Drągowski, a niedługo później po uderzeniu Zielińskiego z dystansu i rykoszecie w końcu doczekaliśmy się trzeciej bramki.

Kto w poniedziałek awansował na mundial 2026?

Plan na ten mecz był prosty: wygrać i uniknąć kartek. Pierwszy punkt ledwo, ale udało się zrealizować, drugi nie wypalił. W półfinale baraży nie będzie mógł wystąpić Nicola Zalewski.

Race rzucone na boisko przez polskich kibiców podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw św
Bogusław Chrabota: Race na Narodowym. Czy pan prezydent zabierze głos?

Awans na mundial przypieczętowali w poniedziałek Holendrzy, pokonując u siebie Litwę 4:0, oraz Niemcy, którzy rozbili Słowaków 6:0. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy unikną jednej z potęg i zachowali szanse na pierwszy koszyk.

Kto rywalem Polski w barażach o mundial? Unikniemy Włochów pod dwoma warunkami
Piłka nożna
Kto rywalem Polski w barażach o mundial? Unikniemy Włochów pod dwoma warunkami

We wtorek trzeba jeszcze trzymać kciuki za Austriaków (w meczu z Bośnią i Hercegowiną) oraz Duńczyków (w spotkaniu ze Szkotami), by nie przegrali i także wywalczyli bezpośredni awans.

Eliminacje mundialu 2026
Grupa G


Malta - Polska 2:3 (1:1)
Bramki - dla Malty: I. Cardona (36), T. Teuma (68-z karnego); dla Polski: R. Lewandowski (32), P. Wszołek (59), P. Zieliński (85).

Malta: Henry Bonello - Zach Muscat (54, Juan Carlos Corbalan), Kurt Shaw, Gabriel Mentz (87, Trent Buhagiar), Ryan Camenzuli - Matthew Guillaumier, Alexander Satariano - Joseph Mbong (46, Adam Magri Overend), Teddy Teuma (77, Enrico Pepe), Ilyas Chouraef - Irvin Cardona (77, Paul Mbong).

Polska: Bartłomiej Drągowski - Paweł Wszołek (78, Kamil Grosicki), Przemysław Wiśniewski (78, Bartosz Bereszyński), Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Jakub Kamiński (90+1, Filip Rózga), Bartosz Slisz (78, Bartosz Kapustka), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski (46, Karol Świderski) - Robert Lewandowski.

1. Holandia 8 20 27-4
2. Polska 8 17 14-7
3. Finlandia 8 10 8-14
4. Malta 8 5 4-19
5. Litwa 8 3 6-15

