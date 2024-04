- Chcemy to powtórzyć. Mamy doświadczenie z zeszłego roku, ale nie przywiązujemy do tego zbyt dużej wagi. Zmierzymy się z innym Realem, grającym inaczej niż w poprzednim sezonie - zaznacza Rodri, a Guardiola dodaje: - Skoro wygraliśmy raz, możemy to zrobić ponownie.

W 30-letniej historii Champions League tylko Real zdołał obronić trofeum, więc Manchester City nie chce być gorszy i zamierza udowodnić, że też jest do tego zdolny. Królewscy planują z kolei wrócić na tron i zdobyć 15. puchar do kolekcji, co zapowiada wielkie emocje.

Liga Mistrzów. Jaki jubileusz będzie obchodził Carlo Ancelotti?

To będzie wyjątkowy wieczór dla Carlo Ancelottiego. Włoch zostanie pierwszym trenerem, który w Lidze Mistrzów usiądzie na ławce po raz 200. - Nadal denerwuję się przed ważnymi meczami. Cierpienie jest częścią tej pracy i utrzymuje cię przy życiu. Jest dla mnie jak benzyna - przekonuje Ancelotti. Kibice cierpieć raczej nie będą. W czterech ostatnich meczach Realu z Manchesterem City padło aż 17 bramek. Mamy więc prawo liczyć na fajerwerki w Madrycie.

Królewscy muszą wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem, bo City przed własną publicznością jest niepokonane w Champions League od 29 spotkań (27 zwycięstw, dwa remisy).

Liga Mistrzów - ćwierćfinały

Wtorek