Jeśli chodzi o futsal i piłkę nożną, to będzie pan pierwszy. Ale przyszedł pan w listopadzie 2022 r. na pierwszy trening Dremana. I co?

Mocno inny sport, wiele rzeczy nowych. W szczegóły nie będę wchodził, bo trochę by to zajęło. To nie było tak, że od razu wszystko wiedziałem i do dzisiaj tak nie jest. Trzeba było się przestawić, ale nieskromnie powiem, byłem i jestem inteligentnym zawodnikiem i szybko sobie przyswajam pewne rzeczy. Najważniejsze, że dalej mam frajdę z treningu.

Nie będę też ukrywał, że nie wiem, co będę robił po sezonie, bo dałem sobie jakiś czas na przemyślenie wszystkiego. Decyzje co do przyszłości jeszcze przede mną.

Był pan kiedyś w Uzbekistanie?

Nie.

Myśli pan na poważnie o wyjeździe do tego kraju na mistrzostwa świata w futsalu? Czy to powołanie to raczej jednorazowa przygoda?

Nie traktuję tego jako przygody, bo ja jak coś robię, to zawsze na maksa. A co będzie dalej? Daję sobie czas. Cele zawsze są. Zawsze chcę wygrać następny mecz. Pochodzę z małej wioski z której nie było łatwo się wybić. Jak grałem na dużym boisku, to też chciałem spełniać kolejne marzenia, chciałem piąć się po kolejnych szczeblach ligowej piłki.

I w drugim sezonie jest pan najlepszym strzelcem w FOGO Futsal Ekstraklasie, jeśli chodzi o Polaków.

Nawet bym nie powiedział, że to jest mój drugi sezon, bo kontrakt z Dremanem podpisałem w listopadzie 2022 r., pod koniec rundy jesiennej. I w tamtym sezonie grałem, ale nie systematycznie. Jakieś wyniki były, ale wiedziałem, że prawdziwą jakość na parkiecie będę mógł pokazać dopiero w tym sezonie. A teraz jest w miarę poprawnie. Ja wiedziałem zawsze, gdzie bramka stoi i to mi tylko pomaga.