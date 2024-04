Świętowanie 12. tytułu miało się rozpocząć już w sobotę wieczorem, ale Paris Saint-Germain niespodziewanie zaliczyło na własnym stadionie wpadkę z walczącym o utrzymanie Le Havre. Długo przegrywało, ostatecznie zremisowało 3:3, ale to było za mało, by na trybunach mogła ruszyć zabawa.

Koronacja została odroczona jednak tylko o niecałe 24 godziny, bo potknął się także wicelider Monaco. Zespół z księstwa przegrał w Lyonie 2:3 i stracił tym samym matematyczne szanse na dogonienie paryżan.

PSG - Borussia Dortmund. Kiedy półfinały Ligi Mistrzów

To trzecie mistrzostwo piłkarzy PSG z rzędu. Mogą wciąż zdobyć poczwórną koronę. W styczniu sięgnęli po Superpuchar Francji. W maju zmierzą się z Olympique Lyon w finale Pucharu Francji (25 maja), a w półfinale Ligi Mistrzów czeka ich dwumecz z Borussią Dortmund (1 maja i 7 maja).

To ostatnie wyzwanie sprawia, że czasu na fetę na razie nie ma. Zresztą do widoku PSG na francuskim tronie kibice już się przyzwyczaili. Niespełnionym marzeniem paryżan i katarskich właścicieli klubu pozostaje triumf w Champions League.

Kylian Mbappe. Kiedy odejdzie do Realu Madryt?

To prawdopodobnie ostatnia okazja, by dokonać tego z Kylianem Mbappe w składzie. Francuski gwiazdor latem ma się w końcu przenieść do Realu Madryt, któremu kibicował od dziecka.