Jan Urban: Szkoda, że Robert nie trafił na lepszy okres Barcelony

Chcemy namieszać w czołówce, a to oznacza szansę na grę w europejskich pucharach. To inne zespoły „miały się tam znaleźć”, my możemy. Nie będziemy niczego ogłaszać, zapowiadać, nakładać presji. Dzięki m.in. temu, że tradycyjni faworyci tracą punkty, nie grają tego, co powinny, to Jagiellonia, Śląsk i my dostajemy szansę. Dzięki temu jest ciekawiej.

Co pan zrobił zimą z drużyną, że wiosną gra tak dobrze?

Nie przeszkadzałem.

Macie piłkę i grajcie?

Nie mamy zbyt szerokiej kadry, gwiazd. Ci zawodnicy na pewno są głodni gry. Ważne było też to, że po złym początku sezonu już jesienią zaczęło się wszystko układać. Udany początek wiosny spowodował, że Górnik nie musiał martwić się o utrzymanie w lidze. W piłce nożnej wiele rzeczy trudno wytłumaczyć, tych dobrych i tych złych. Podobnie jest u skoczków narciarskich. W wywiadach nieraz mówią, że niby wszystko jest dobrze: najazd, pozycja, a odległości nie ma i nagle w pewnym momencie wszystko zaczyna się zazębiać. W piłce też tak jest. Są takie sytuacje, że dany zespół jest na fali, wszystko się układa, piłkarze wchodzą na najwyższy poziom, są w stanie odważyć się na najtrudniejsze zagrania. My jesteśmy w takim momencie. Zobaczymy, czy potrwa to do końca sezonu. Koncentrujemy się na Cracovii.

Nie ustawia się pan w kolejce po ordery.