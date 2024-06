O tym, jak ważną postacią w naszej reprezentacji jest kapitan, nie trzeba nikogo przekonywać. Nawet w ostatnim meczu z Turcją miał asystę przy golu Karola Świderskiego. Niestety, naderwał mięsień dwugłowy uda i ma nie zagrać w pierwszym meczu turnieju (chociaż selekcjoner Holendrów Ronald Koeman jest przekonany, że to zasłona dymna Polaków).

Nic dziwnego, że dziennikarze pytali najczęściej o stan zdrowia napastnika Barcelony. Lewandowski ma ćwiczyć w trakcie piątkowego treningu.

Kiedy wróci Robert Lewandowski?

- Jest postęp, jeśli chodzi o zdrowie Roberta. Sztab medyczny robi wszystko, by postawić go na nogi. Czytam różne opinie na temat tego, czy zdąży, ale ci, którzy się wypowiadają, nie znają szczegółów. Naderwanie może być większe, a może być bardzo małe. Oficjalne stanowisko jest takie, nie mamy zamiaru nic zmieniać i pewnie na mecz z Austrią Robert wyjdzie – powiedział selekcjoner.

Probierz, dopytywany o to, jak będzie wyglądał trening Lewandowskiego, uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi. – Fizjoterapeuci będą ćwiczyli z Robertem. Oni wiedzą, co i jak należy robić. Ja się w to nie wtrącam, nie pytam też kierowcy autokaru, jak ma jechać.