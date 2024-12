Wim Fissette dla „Rzeczpospolitej”: Iga Świątek to szef, który dba o ludzi

Pracuje pan w tourze od 15 lat. Jak bardzo zmieniła się w tym czasie rola trenera?

Zacznijmy od tego, że większe są pieniądze, zwłaszcza w pierwszych rundach największych turniejów. Jeszcze kilkanaście lat temu sześć–osiem zawodniczek dominowało i to się zmieniło, bo dziś także te z dalszych miejsc mają możliwość budowania wokół siebie zespołów. Każda tenisistka to wspaniała atletka, co zmieniło grę, na wyzwania trzeba być gotowym od pierwszej rundy. Rozwinęła się też nauka. Ja zawsze starałem się bazować na danych. Byłem na początku mojej pracy chyba jedynym, co dawało przewagę, a teraz wszyscy ich używają. Kiedy zaś wiesz już, że rywale bazują na statystykach, szukasz wszechstronności, bo nie chcesz być przewidywalny. To prowadzi do rozwoju kobiecego tenisa.

Nie brakuje opinii – mówił tak chociażby Mats Wilander – że pomaga w tym także sama Świątek, która pociągnęła za sobą do góry inne tenisistki…

Pokazała, że pewne rzeczy są w tenisie kobiet możliwe. Zawodniczki widzą, że jeśli chcą zostać numerem jeden, to muszą trenować jeszcze ciężej – dokładnie tak, jak ona. Nieprzypadkowo niektóre przychodzą oglądać jej treningi. To właśnie chcę widzieć jako trener: taką intensywność, pracę nóg… Kilkanaście lat temu pojawiły się siostry Williams, wnosząc do tenisa olbrzymią siłę. Teraz przyszła Iga.

Jeśli będę oglądał dobry tenis, to zobaczycie dużo uśmiechu. Nasza praca to oczywiście nie będą zapewne wyłącznie szczęśliwe chwile

Co dziś uważa pan za największy sukces w swojej trenerskiej karierze?

Zawsze doceniałem szkoleniowców, którzy osiągali sukcesy z jednym zawodnikiem, a kiedy udawało im się to z wieloma, uznawałem to za coś naprawdę wyjątkowego. Nigdy nie ma przecież jednej działającej strategii czy planu, trzeba umieć się dostosować. Trudno wybrać jeden sukces, ale chyba wciąż byłaby to moja pierwsza praca i powrót Kim Clijsters, która wygrała turniej Wielkiego Szlema w trzecim występie po przerwie macierzyńskiej, pokonując najlepsze zawodniczki na świecie.

A największy żal, rozczarowanie?

Trener często musi podejmować trudne decyzje, bo – podobnie jak zawodnik – także dba o swoją karierę. Na pewno były takie, do których mogłem podejść inaczej bądź nie powinienem ich podejmować, ale są chwile, gdy człowiek podążą za tym, co czuje, albo słucha rad. Nie ma ludzi, którzy zawsze podejmują idealne decyzje. Takie jest życie. Każda kariera składa się ze wzlotów i upadków, a w tenisie musisz się skupić na sukcesach. Mówiąc o Serenie Williams wspominamy przecież jej wygrane turnieje Wielkiego Szlema, a nie porażki w pierwszych rundach.