Puchar Davisa. Włoskie niebo nad tenisem, miecz Damoklesa nad Jannikiem Sinnerem

Jannik Sinner i doping. Wisi nad nim miecz Damoklesa

Włoch miał pozytywny wynik dwóch testów. Organy antydopingowe zaakceptowały wyjaśnienie, że klostebol dostała się do jego organizmu przypadkowo po tym, jak fizjoterapeuta Giacomo Naldi użył zawierającej go maści do opatrzenia skaleczenie własnego palca. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) uważa jednak, że tenisista powinien ponieść odpowiedzialność za działania swojego zespołu.

- Jest to wszystko z tyłu mojej głowy - nie kryje Sinner. - Miałem już jednak trzy przesłuchania i wszystkie poszły dobrze, więc mam nadzieję, że tak samo będzie z kolejnym. Najważniejsze pozostaje dla mnie to, że ludzie, których mam wokół siebie i którzy mnie znają wierzą w to, co mówię.

Decyzja w jego sprawie powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy, więc na razie wciąż nie wiadomo, czy weźmie udział w kolejnej edycji Pucharu Davisa. Tegoroczna po raz trzeci z rzędu, i na razie ostatni, odbył się w Maladze. Rywalizacja przyciągnęła na trybuny 65 tys. widzów (rok wcześniej było 60 tys.), a niemały wpływ na rekord miał fakt, że tym turniejem z tenisem żegnał się Rafael Nadal.

Czytaj więcej Tenis Jasmine Paolini uwierzyła w siebie. Nieoczekiwana bohaterka tenisowego roku WTA nie nominowała Jasmine Paolini do tytułu tenisistki, która zrobiła w tym sezonie największy postęp, choć jej wzlot to najbardziej niezwykła historia roku.

Kolejnego gospodarza poznamy na początku roku. - Mamy naprawdę dobre oferty zarówno dla Pucharu Davisa, jak i Billie Jean King Cup – przekonuje szef Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) David Haggerty. Nie wyklucza też, że obie imprezy znów odbędą się w tym samym miejscu.