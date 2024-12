Tenisiści mają żyć godnie. Wielka reforma w świecie tenisa

Przez kilka lat najsłabsze ITF-y miały pulę nagród w wysokości 15 tys. dol. Zwycięzca otrzymywał nieco powyżej 2 tys. dol. Od przyszłego roku suma premii za dotychczasowe turnieje W15/M15 wzrośnie do 20 tysięcy dol., za zawody W25/M25 do 30 tys. dol., a za W75 z 60 tys. dol. do 70 tys. dol.

Federacja postanowiła również, że turnieje wyższej rangi kobiet od W50 do W100 musza zapewnić zawodniczkom koszty zakwaterowania. Łącznie nastąpi wzrost puli nagród o 5 mln dol.

Czym są challengery w tenisie i ilu Polaków w nich występuje?

Znaczący będzie zastrzyk gotówki dla tenisistów występujących w challengerach. W 2025 roku dotacje na turnieje tej kategorii wyniosą 28,5 mln dol., o 6,5 mln dol. więcej niż w tym sezonie.

Challengery to około 200 turniejów rozgrywanych w 40 krajach, również w Polsce w: Szczecinie, Poznaniu, Kozerkach k/Grodziska Mazowieckiego. Biorą w nich udział zawodnicy zajmujący miejsce od setnego do 250 w rankingu ATP. Z Polaków obecnie regularnie grają w challengerach Majchrzak (120. ATP) i Maks Kaśnikowski (182. ATP).

Mimo że premie za zwycięstwo są wyższe, w zawodach klasy premium przekraczają 20 tys. dol. za zwycięstwo, to nie pozwalają na spokojne utrzymanie się w tenisowym świecie. Szef ATP Andrea Gaudenzi tłumaczy, że podwyższając stawki w challengerach chce zrównoważyć tenisistom ogromne koszty związane z udziałem w takich turniejach: podróży, trenera, zakwaterowania.