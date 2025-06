Bad Homburg. Iga Świątek z przygodami w półfinale, Rosjanka za burtą

Świątek i Paolini spotkały się dotąd cztery razy, wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwami Polki. Ten najważniejszy – przed rokiem w finale Roland Garros – Iga wygrała 6:2, 6:1.

Sezon na trawie to dla Świątek okazja na odrabianie strat i wspinaczkę w rankingu. Ma szansę awansować na czwarte miejsce, ale pod warunkiem, że w Bad Homburg zajdzie dalej niż Paolini i Mirra Andriejewa.

Kiedy losowanie Wimbledonu?

Półfinały w Niemczech zaplanowano na piątek. Tego samego dnia odbędzie się losowanie drabinki Wimbledonu. Iga pozna swoją pierwszą rywalkę i potencjalną drogę do finału.

Będzie rozstawiona z numerem 8. To dla niej nowa sytuacja – z tak niskiej pozycji nie zaczynała turnieju wielkoszlemowego od czterech lat. Już w ćwierćfinale może trafić na liderkę rankingu WTA, Arynę Sabalenkę, lub triumfatorkę Roland Garros, Coco Gauff.

Świątek nie jest wymieniana wśród kandydatek do triumfu, bo trawa nie należy do jej ulubionych nawierzchni. – Nie jest tak, że jakoś bardzo się nie lubimy. Na pewno na innych kortach gra mi się lepiej, ale co roku staram się poprawiać i akceptować to wyzwanie – przyznała w rozmowie z Canal+ Sport.