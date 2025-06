Coco Gauff wygrała Roland Garros. Nowe porządki w Paryżu

Gauff w finale Roland Garros grała po raz drugi, ale w ciągu tych trzech lat zmieniło się w niej wiele. - Miałam wtedy wrażenie, że porażka to koniec świata, ale kolejnego dnia znów wzeszło słońce. Spacerowałam wtedy po Paryżu i nikt nie wiedział, że przegrałam, nikogo to nie obchodziło. Niewielu mnie poznawało. Zdałam sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak istotny jest jakiś moment w naszym życiu, to w wielkim schemacie rzeczy niewiele znaczy - mówiła.

Dziś trudniej byłoby jej przejść Polami Elizejskimi niezauważoną. Jest mistrzynią wielkoszlemową i jedną z najlepiej zarabiających tenisistek świata, wizerunkiem Gauff i Sabalenki Amazon reklamował turniej we Francji. Faworytką finału, mimo wychowania na mączce, nie była. Cierpliwym, metodycznym tenisem z czasem zaczęła jednak kruszyć mur.

To było starcie gorącego serca i chłodnej głowy, w którym szala z czasem zaczęła przechylać się na korzyść tej, która umiała utrzymać nerwy na wodzy. Gauff była spokojna, utrzymywała piłkę w grze, dawała rywalce okazje do błędów. Sabalenka przeciwniczki miała dwie: Gauff i samą siebie. Drugi i trzeci set trwały tyle, ile pierwszy. Białorusinka zdobyła sześć gemów. Obu zawodniczkom podczas dekoracji, gdy organizatorzy zamykali już dach przed finałem deblistów, łamał się głos.

- To był mój najgorszy finał w życiu. Warunki były fatalne, a wiatr - szalony. Próbowałam je rozgryźć, ale najwyraźniej to nie był mój dzień. Miałam wrażenie, jakby ktoś stał gdzieś na górze i się ze mnie śmiał. Staram się być miła, ale mogłabym przeklinać, bo trudno inaczej wyjaśnić to, co się wydarzyło - mówi. - Świątek wygrałaby ten mecz.

- Warunki były naprawdę trudne. To nie był dzień na wielki tenis i nie znam zbyt wielu ludzi, którzy zagraliby taki - twierdzi Amerykanka. - Kiedy grano amerykański hymn, miałam w głowie wspomnienie tego, jakie wrażenie zrobiło na mnie, gdy kilka lat wcześniej słyszałam ten polski. Chciałam dać ludziom w moim kraju coś, aby mogli się uśmiechać - dodaje. Gauff po meczu jako pierwszego wyściskała reżysera Spike’a Lee choć, jak przyznaje, nigdy wcześniej go nie spotkała.