Enea Poznań Open 2025. Austriacki hat trick, Filip Misolic zwycięzcą turnieju

Jubileuszowy Enea Poznań Open. Nagroda od ATP

Organizatorzy Enea Poznań Open, którego sponsorami są również Miasto Poznań, Operator Sieci Plus oraz Qemetica, odebrali w sobotę na korcie centralnym specjalną nagrodę od ATP z okazji jubileuszowej, 30. edycji challengera.

ATP reprezentowała Dee Houle, menedżerka ATP Challenger Tour, a także Supervisor tegorocznego turnieju - Rogerio Santos. Ze strony organizatorów natomiast pojawił się dyrektor turnieju Krzysztof Jordan, dyrektorka Parku Tenisowego Olimpia Ewelina Sterczewska, a także dyrektorka sportowa imprezy Marta Jankowska. Choć co roku przy organizacji pracuje ponad 100 osób, to główny ciężar spada na ten tercet i dzięki niemu piękna już ponad trzydziestoletnia tradycja jest podtrzymywana.

Przedstawiciele Enea Poznań Open otrzymali z rąk Dee Houle pamiątkową tablicę, na której odnotowano, że to jubileuszowa edycja, ale jest także informacja, że to najdłużej działający challenger ATP w Polsce.

- To jest naprawdę wspaniały moment dla tego miasta, że może gościć takie wydarzenie tenisowe już od 30 lat. ATP Challenger Tour odbywa się od 1978 roku. A zatem te 30 lat w przypadku Enea Poznań Open to ogromne osiągnięcie - mówiła Houle.

- Ta nagroda to dla nas wielka radość i duma. Co ciekawe, to właśnie ATP przypomniało nam jesienią, że zbliża się nasz piękny jubileusz. My w ferworze walki organizacyjnej nie zwracaliśmy na to uwagi - uśmiecha się dyrektor Jordan.