Udany powrót Igi Świątek po Wimbledonie. Zwycięstwo i pewny awans w Montrealu

O rywalce Igi zapewne większość kibiców usłyszała dopiero w tym tygodniu. 27-letnia Chinka zajmuje 259. miejsce w światowym rankingu, o wiele lepiej radzi sobie w deblu.

Reklama Reklama

Do turnieju głównego Guo dostała się przez kwalifikacje, a pokonując Julię Putincewą z Kazachstanu, odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w cyklu WTA.

Montreal. Z kim Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie?

Możliwość gry z Igą była dla niej nagrodą, ale nie zamierzała służyć za tło. Nie miała nic do stracenia, więc starała się utrudniać naszej tenisistce zadanie i walczyć.

– Przygotowywałam się do tego spotkania jak do każdego innego. Odrobiłam lekcję na temat swojej rywalki. Zdawałam sobie sprawę, że muszę się przyzwyczaić do nowej nawierzchni – opowiadała Świątek, dla której był to pierwszy mecz po sukcesie w Wimbledonie.