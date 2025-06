Iga Świątek wróciła do gry po Roland Garros. Pierwsze zwycięstwo na trawie, a już za tydzień Wimbledon

- To był mój pierwszy mecz na trawie w tym roku. Tak naprawdę posiadanie wolnego losu w takich turniejach nie zawsze jest dobrą rzeczą, ponieważ chcę teraz grać na trawie tak dużo, jak to możliwe. Ale jestem naprawdę szczęśliwa, że awansowałam do następnej rundy - opowiadała Świątek.

Kiedy rusza Wimbledon?

W ćwierćfinale Iga zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową lub Greczynką Marią Sakkari. Rywalkę pozna w środę.

Turniej w Niemczech to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 czerwca Wimbledonem. Świątek będzie tam rozstawiona z numerem ósmym. Rok temu odpadła w trzeciej rundzie (porażka z Julią Putincewą z Kazachstanu), nigdy nie przebrnęła ćwierćfinału. W Londynie będzie miała więc wiele do zyskania.