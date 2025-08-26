Mecz jak rozgrzewka. Iga Świątek w godzinę w drugiej rundzie US Open

Aktualizacja: 26.08.2025 22:30 Publikacja: 26.08.2025 19:12
Iga Świątek
Foto: REUTERS/Eduardo Munoz
– Nie sądzę, że można kogokolwiek nazwać faworytką tego turnieju. Trzeba twardo stąpać po ziemi, bo pierwsze rundy nigdy nie są łatwe – mówiła Iga przed wyjściem na kort w Nowym Jorku.
Dzień wcześniej z turnieju odpadła nieoczekiwanie Amerykanka Madison Keys. Mistrzyni Australian Open przegrała w trzech setach z Meksykanką Renatą Zarazuą 7:6 (12-10), 6:7 (3-7), 5:7. Ale Świątek problemów żadnych nie miała. Po swojej rywalce, Emilianie Arango (84. WTA), przejechała się jak walec.
Wcześniej grały ze sobą tylko raz, jeszcze w czasach juniorskich. Tamten mecz, w Roland Garros, zakończył się zwycięstwem Igi (6:2, 6:3). Dobrze zapowiadającą się karierę Kolumbijki przerwały kontuzje.
Dziś dzieli je przepaść. Świątek triumfowała już w US Open (2022), a dla Arango był to debiut w nowojorskim turnieju. Różnica klas była widoczna. W starciu z Polką Kolumbijka miała niewiele do powiedzenia, do nieco większego wysiłku zmusiła naszą tenisistkę w drugim secie, ale po godzinie gry zeszła z kortu pokonana.
Teraz przed Igą spotkanie z 26-letnią Holenderką Suzan Lamens (66.). To będzie ich pierwszy pojedynek. Kłopotów Polka i tym razem mieć nie powinna.
Bilans zysków i strat jest z polskiego punktu widzenia po pierwszej rundzie dodatni. Dalej grają także Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch, z turniejem pożegnała się tylko Magda Linette (porażka 5:7, 5:7 z Amerykanką McCartney Kessler).
Majchrzak zgodnie z planem wysłał do domu Hugo Delliena, choć Boliwijczyk potrafił wyszarpać jednego seta. Polak wygrał 6:1, 6:4, 6:7 (5-7), 6:4. Dzięki temu zwycięstwu wyprzedzi – po ponad siedmiu latach – w rankingu ATP Huberta Hurkacza. Teraz poprzeczka idzie mocno w górę, ale będzie okazja do rewanżu za Wimbledon – Majchrzak spotka się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (9. ATP), który w Londynie wyeliminował go w czwartej rundzie.
Fręch po zwycięstwie nad Australijką Talią Gibson 6:2, 6:2 zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns (54.), z którą w dotychczasowych dwóch meczach doznała dwóch porażek.
