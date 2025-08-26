Reklama

Mecz jak rozgrzewka. Iga Świątek w godzinę w drugiej rundzie US Open

Iga Świątek zaczęła US Open od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Kolumbijką Emilianą Arango. W drugiej rundzie są też już Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch.

Publikacja: 26.08.2025 19:12

Iga Świątek

Iga Świątek

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Tomasz Wacławek

– Nie sądzę, że można kogokolwiek nazwać faworytką tego turnieju. Trzeba twardo stąpać po ziemi, bo pierwsze rundy nigdy nie są łatwe – mówiła Iga przed wyjściem na kort w Nowym Jorku.

Dzień wcześniej z turnieju odpadła nieoczekiwanie Amerykanka Madison Keys. Mistrzyni Australian Open przegrała w trzech setach z Meksykanką Renatą Zarazuą 7:6 (12-10), 6:7 (3-7), 5:7. Ale Świątek problemów żadnych nie miała. Po swojej rywalce, Emilianie Arango (84. WTA), przejechała się jak walec.

Dominacja Igi Świątek na starcie US Open

Wcześniej grały ze sobą tylko raz, jeszcze w czasach juniorskich. Tamten mecz, w Roland Garros, zakończył się zwycięstwem Igi (6:2, 6:3). Dobrze zapowiadającą się karierę Kolumbijki przerwały kontuzje.

Czytaj więcej

Czas na US Open. Iga Świątek atakuje tenisowy tron
Tenis
Czas na US Open. Iga Świątek atakuje tenisowy tron

Dziś dzieli je przepaść. Świątek triumfowała już w US Open (2022), a dla Arango był to debiut w nowojorskim turnieju. Różnica klas była widoczna. W starciu z Polką Kolumbijka miała niewiele do powiedzenia, do nieco większego wysiłku zmusiła naszą tenisistkę w drugim secie, ale po godzinie gry zeszła z kortu pokonana.

Teraz przed Igą spotkanie z 26-letnią Holenderką Suzan Lamens (66.). To będzie ich pierwszy pojedynek. Kłopotów Polka i tym razem mieć nie powinna.

US Open. Z kim zagrają Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch?

Bilans zysków i strat jest z polskiego punktu widzenia po pierwszej rundzie dodatni. Dalej grają także Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch, z turniejem pożegnała się tylko Magda Linette (porażka 5:7, 5:7 z Amerykanką McCartney Kessler).

Czytaj więcej

Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek pierwszą polską mistrzynią Wimbledonu. Nie pozwoliła rywalce marzyć

Majchrzak zgodnie z planem wysłał do domu Hugo Delliena, choć Boliwijczyk potrafił wyszarpać jednego seta. Polak wygrał 6:1, 6:4, 6:7 (5-7), 6:4. Dzięki temu zwycięstwu wyprzedzi – po ponad siedmiu latach – w rankingu ATP Huberta Hurkacza. Teraz poprzeczka idzie mocno w górę, ale będzie okazja do rewanżu za Wimbledon – Majchrzak spotka się z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (9. ATP), który w Londynie wyeliminował go w czwartej rundzie.

Fręch po zwycięstwie nad Australijką Talią Gibson 6:2, 6:2 zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns (54.), z którą w dotychczasowych dwóch meczach doznała dwóch porażek.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem US Open Osoby Iga Świątek Magdalena Fręch Kamil Majchrzak

