Sprawa Igi Świątek. Jajko też może być zanieczyszczone środkami dopingującymi

Iga Świątek i Jannik Sinner wykazali „nieświadome przyjęcie substancji zabronionych”. Charakter substancji jest jednak inny i sposób w jaki substancja dostała się do organizmu - też inny. W organizmie Włocha wykryte zostały śladowe ilości klostebolu. To ta sama substancja, którą wykryto u polskiej kajakarki Doroty Borowskiej tuż przed igrzyskami w Paryżu. Nasza zawodniczka przedstawiła w sposób jasny scenariusz, w jaki znalazła się w jej organizmie. Lecząc poparzone łapy psa aplikowała mu lek z klostebolem w postaci sprayu. Poddała się analizie próbek włosów, umożliwiła zbadanie sierści psa, przedstawiła dowody wizyty u weterynarza, zakupu leku we Włoszech podczas zgrupowania. Trybunał Arbitrażowy uznał jej dowody za rzetelne, orzekł, że zawodniczka nie popełniła błędu wymagającego jej ukarania i Polka została dopuszczona do startu w igrzyskach. W przypadku Jannika Sinnera wiemy co było źródłem pozytywnego wyniku badań, ale nie mam wiedzy, w jaki sposób to udowodnił. Czy przeprowadzono u niego dodatkowe badanie laboratoryjne? Czy pobrano jakiekolwiek próbki od fizjoterapeuty, który miał stosować spray z klostebolem, a później miał kontakt z tenisistą podczas zabiegów odnowy biologicznej? Jeżeli są zastrzeżenia do Jannika Sinnera, to prawdopodobnie dotyczą procesu dowodowego, czy został on właściwie przeprowadzony.

Kamil Majchrzak odbył karę 13 miesięcy zawieszenia. Spadł na dno, stracił ranking, zaczynał swoją tenisową drogę od nowa. On także spożył środek dopingowy w zanieczyszczonym produkcie.

Chodziło o zanieczyszczenie suplementu, konkretnie napoju izotonicznego. Produkt był nabyty przez internet, co dla sportowca zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Panel dyscyplinarny widocznie uznał, że zawodnik nie dochował należytej staranności, mimo, że okoliczności i dowody wskazywały na nieintencjonalne przyjęcie zakazanej substancji.

Nie wierzę, że takie przypadki niewinnie oskarżonych o świadomie stosowany doping sportowców, biorących zanieczyszczone leki bądź suplementy, nie będą się powtarzać.