- Po znalezieniu źródła musieliśmy udowodnić, że faktycznie ten lek był zanieczyszczony. Potrzebny był jeszcze czas na to, żeby ta sprawa się zakończyła, co dzieje się teraz. Od 12 września byłam zawieszona, dlatego nie mogłam zagrać turniejów w Azji i obronić swojego rankingu – mówi Świątek. W tym okresie świątek wycofała się m.in. z turnieju w Pekinie i z turnieju w Wuhan.



Iga Świątek: Symboliczne zawieszenie, kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą

- Najważniejsze dla mnie było to, aby udowodnić swoją niewinność. Teraz, gdy ta sprawa się kończy, zostało na mnie symboliczne zawieszenie, które trwa miesiąc. 22 dni mam za sobą, osiem przede mną. Kolejny sezon będę mogła zacząć z czystą kartą - podkreśla Polka.



- To jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, po tym jak cała ta sytuacja złamała mi serce. Było dużo płaczu, dużo nieprzespanych nocy, najgorsza była niepewność, nie wiedziałam, co będzie z moją karierą, czy będę mogła przez najbliższy czas grać w tenisa – mówi w oświadczeniu tenisistka.

- Całe życie chciałam mieć karierę, która da przykład kolejnemu pokoleniu, która pokaże, że zawsze byłam fair, pokaże wszystkie wartości, które powinien mieć topowy sportowiec. Mam nadzieję, że zrozumiecie, co się wydarzyło, zrozumiecie, jak bardzo nie miałam nad tym kontroli i nie mogła nic zrobić, by zapobiec niefortunnej sytuacji, która mi się przydarzyła. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie mnie wspierać - apeluje do kibiców Świątek.