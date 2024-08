Skomplementowała dokumentację obejmującą m. in. pismo od weterynarza oraz wyniki przeprowadzonego w Strasbourgu badania swoich włosów oraz sierści Tadeusza. Panel Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie 1 sierpnia stwierdził, że nie zostanie odwieszona, ale trzy dni później okazało się, że odwołanie było skuteczne. „Udało się. Bez winy” - napisała.

Ten krótki komunikat zakończył bezprecedensową sprawę, bo sędziowie w podobnych przypadkach bardzo rzadko stwierdzają u sportowca brak winy i zaniedbania.

Paryż 2024. Czy Dorota Borowska może zdobyć olimpijski medal?

Borowska poleciała do Paryża po wielu nieprzespanych nocach, co nie zmienia jej ambicji. - Nie czuję już żadnej presji, bo najcięższą wojnę właśnie wygrałam - przyznaje. - Najtrudniejsza była bezsilność i czekanie, bo choć w głębi serca czułam, że sprawiedliwość musi zwyciężyć, to stresowałam się, że przed igrzyskami nie zdążę. Teraz trzymam wiosło w ręce i wszystko zależy ode mnie.

To, że we wtorek przed południem wsiadła do łódki z Sylwią Szczerbińską, było może najważniejszym polskim wydarzeniem dnia na igrzyskach. Polki w eliminacjach minęły metę jako trzecie, co można zrozumieć, bo długo ze sobą nie wiosłowały, a Borowska została olimpijką 45 godzin wcześniej. Jeszcze tego samego dnia Polki stanęły więc do ćwierćfinału, w którym były najszybsze.