Kremlowski minister sportu Michaił Diegtiariew zapewnia, że znajdzie wspólny język z każdym kandydatem – nawet z Coe, którego poprzedni szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC) Stanisław Pozdniakow nazywał rusofobem. Dwukrotny mistrz olimpijski w biatlonie Dmitrij Wasilijew liczy z kolei raczej na zwycięstwo księcia Feisala al Husseina, bo jako członek jordańskiej rodziny królewskiej jest bogaty, a człowieka bogatego niełatwo przekupić, co gwarantuje neutralność.

Dmitrij Pieskow uważa, że niektóre federacje są „blisko decyzji o dopuszczeniu indywidualnych sportowców do olimpijskiej rywalizacji”

Jaka Rosja na igrzyskach? Będzie powtórka z Paryża

Warto pamiętać, że ROC pozostaje zawieszony w prawach członka MKOl od października 2023 roku nie za napaść na Ukrainę, lecz przyjęcie w szeregi swoich członków organizacji sportowych z nielegalnie zaanektowanych terytoriów: Doniecka, Ługańska, Zaporoża oraz Chersonia. To oznacza, że warunki ewentualnego pokoju – jeśli do takiego dojdzie – oraz ustalenia terytorialne również będą miały dla świata sportu niemałe znaczenie.

Wiele wskazuje na to, że nawet, gdy władze międzynarodowych federacji posłuchają apelu i szerzej uchylą sportowcom furtkę, to wciąż będą oni startować na igrzyskach jako atleci neutralni. To akurat dla Rosjan żadna nowość, skoro bez barw byli już także w Pjongczangu (2018), Tokio (2021) oraz Pekinie (2022), co było karą za skandal dopingowy podczas igrzysk w Soczi (2014) oraz późniejszą próbę tuszowania oszustw i manipulowanie danymi moskiewskiego laboratorium.

Diegtiariew przyznaje, że do Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo jego rodaków poleci niewielu, choć jego ministerstwo prowadzi nieustanny dialog – mniej lub bardziej formalny – ze wszystkimi międzynarodowymi federacjami. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow także zapewnia, że jest w kontakcie z MKOl i będzie bronił rosyjskich interesów, a niektóre federacje są podobno „blisko decyzji o dopuszczeniu indywidualnych zawodników do olimpijskiej rywalizacji”.