Po igrzyskach w Paryżu czekają na azyl. Ilu sportowców zostało uchodźcami?

Prześladowania za to, że jest się osobą z niepełnosprawnościami

Francuzi snują opowieść o Benińczyku Fayssalu Atchibie, trzykrotnym medaliście igrzysk paralimpijskich z Tokio w lekkiej atletyce. Nie chciał opuszczać Beninu. Wrócił po Paryżu do ojczyzny, ale póki wiza byłą ważna, zdecydował się na ponowny lot do Europy. Obawia się represji. W kraju był prześladowany za to, że jest osobą z niepełnosprawnością. – Działacze traktowali mnie przy tym jak dojną krowę – mówił. Nie dostał stypendium na przygotowania do igrzysk.

Podobnie lekkoatletka Sandy, która w wieku 17 lat straciła nogę nie chce wracać do Republiki Demokratycznej Konga, bo tam „niepełnosprawni są traktowani jako zło konieczne”. Czuła wszechobecną pogardę wobec siebie. We Francji wszyscy traktują ją z szacunkiem.

Pływak Aristote Ndombe odkąd pozostał we Francji trenuje codziennie. Wreszcie na 50 metrowym basenie, bo w Republice Demokratycznej Konga miał do dyspozycji tylko 33-metrową nieckę albo rzekę, w której kąpiel groziła malarią. Musiał uciekać, bo publicznie skrytykował sportowe – mocno powiązane z rządem – władze za warunki przygotowań do igrzysk i kradzież ich stypendiów. W kraju jest spalony. Został potępiony w lokalnej telewizji i przez mających największy wpływ na opinię publiczną influencerów.

Milczenie MKOl

„L’Equipe” podaje, że do krajów nie wróciły całe drużyny paralimpijczyków. Żadne z państw nie chce się do tego przyznać. Francuski rząd natomiast nie podaje oficjalnych danych, ilu sportowców zostało na miejscu po igrzyskach w Paryżu.

Mieli do tego prawo na podstawie krótkoterminowej wizy, która zobowiązuje każdy kraj goszczący sportowców na zawodach międzynarodowych, do legalnego pobytu. Ale jej ważność już dawno wygasła.

Mimo że od zakończenia igrzysk minęło już ponad pół roku kilkanaście osób, z dobrze udowodnionymi historiami o prześladowaniach, których doświadczają za to jacy są, co mówią, wciąż czeka na wnioski o azyl. Związane jest to z obecną sytuacją polityczną i bardzo drażliwą kwestią migracji, ale także przepełnionymi ośrodkami dla uchodźców. Uciekinierzy muszą liczyć na pomoc woluntariuszy, zaangażowanych społecznie prawników, klubów sportowych, organizacji religijnych i pozarządowych, przyjaciół. Żadnego stanowiska w tej sprawie nie zajmuje MKOl.